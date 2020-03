Romgaz renunţă la achiziţionarea a 20% din compania greacă Gastrade din cauza contextului economic actual

Capacitatea anuală estimată a terminalului este de 6,1 miliarde metri cubi şi urma să furnizeze LNG către sud-estul Europei prin gazoductul IGB care va lega Grecia de Bulgaria.

”Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii naţionale de gaze naturale Romgaz cu privire la achiziţia a 20% din compania Gastrade SA. În temeiul prevederilor art. 234 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Romgaz informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că, în data de 19 martie 2020, Consiliul de Administraţie a hotărât că, în contextul economic actual, nu consideră oportună achiziţia a 20% din compania Gastrade. Amintim faptul că, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr.7/26 septembrie 2019, s-a aprobat, de principiu, achiziţionarea, de către Romgaz, a 20% din acţiunile emise de compania Gastrade”, arată un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania greacă Gastrade este proprietarul proiectului de construcţie a unui terminal offshore de gaze naturale lichefiate (LNG) la Alexandroupolis, Grecia. Pe lângă investiţia iniţială, producătorul de gaze ar fi trebuit să contribuie cu 12,5 milioane de euro din fonduri proprii la costurile de construcţie, ce erau anul trecut estimate la 370 de milioane de euro.

Acţionarii Romgaz au aprobat de principiu în septembrie 2019 achiziţionarea unui pachet de 20% din acţiunile Gastrade pentru 12,5 milioane de euro. Romgaz trebuia să plătească 5 euro/titlu pentru 79.000 de acţiuni, care i-ar fi asigurat 20% din viitorul terminal de gaze.

Pe lângă aprobarea de principiu a tranzacţiei pentru 20% din Gastrade, acţionarii Romgaz au mai aprobat atunci şi achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare pentru participarea în proiectul terminalului de gaze.

În afară de Romgaz, operatorul grec de transport gaze DEPA şi cel bulgar Bulgartransgaz ar urma să achiziţioneze participaţii de 20% în proiect de la acţionarul fondator al Gastrade, Eleni-Asimina Copelouzos. Gaslog Cyprus Investment Ltd, o filială care aparţine 100% companiei Gaslog Ltd ce este listată la bursa de la New York, urma să aibă o participaţie de 20%.

Romgaz a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri estimată de 5,08 miliarde lei, în creştere cu 1,52%, de la 5 miliarde lei în 2018, în timp ce producţia de gaze naturale a fost de 5,27 miliarde metri cubi, cu 56,4 milioane mc mai mică decât producţia realizată în anul anterior (-1,06%).

De asemenea, profitul net preliminat pentru anul 2019 s-a ridicat la 1,43 miliarde lei, în creştere cu 4,55% comparativ cu 2018, când a fost de 1,37 miliarde lei.

Romgaz desfăşoară operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare în opt perimetre pe teritoriul României şi are ca obiectiv principal continuarea lucrărilor de explorare pentru identificarea de noi resurse de hidrocarburi.

Romgaz are o capitalizare de 10,21 miliarde lei şi este controlată de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.