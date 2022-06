Popescu: România este interesată de achiziţia de GNL, petrol şi produse petroliere din Emiratele Arabe Unite

„Astăzi am participat la deschiderea celei de-a doua sesiuni a Comisiei de cooperare între Guvernul României şi Guvernul EAU, reuniunea ministerială. Am transmis că există un potenţial semnificativ de cooperare între ţările noastre în sectorul energiei. România este interesată de achiziţia de GNL, petrol şi produse petroliere din Emiratele Arabe Unite, având în vedere interesul de a ne diversifica sursele şi rutele de aprovizionare. Totodată, am invitat companiile emirateze să vină să investească în România, în sectorul energiei, inclusiv în energia regenerabilă”, a scris Viirgil Popescu, miercuri pe Facebook.

El a adăugat că „un punct de interes comun îl reprezintă producţia de energie regenerabilă, de aceea i-am transmis omologului că încurajez companiile emirateze să vină să facă investiţii în ţara noastră”.

„Întărirea relaţiilor bilaterale din cele două state, în mod special în domeniul energiei, este o prioritate pentru ambele ministere”, a conchis ministrul Energiei.