Fermierii cer declararea stării de calamitate datorate secetei. Petre Daea: Soluţiile le-am discutat cu ei

Preşedintele asociaţiei Pro Agro, Arion Ionel, a declarat la Digi24 că sunt judeţe în estul ţării de unde fermierii nu vor recolta nimic, aşa că este necesară declararea stării de calamitate în acele zone, astfel încât ei să nu mai plătească taxele pentru recolta nerealizată.

„Culturile de primăvară sunt afectate, sunt pierderi foarte mari la porumb şi floarea soarelui. Pe anumite areale e posibil să nu se recolteze nimic. La culturile de toamnă, grâu, rapiţă, orz, au fost culturi foarte mici.

Trebuie declarată starea de calamitate pentru că asta e situaţia din teren. Va trebui să intervenim pentru fermierii care nu recoltează nimic. Am cerut asta şi în 2020, nu s-a întâmplat nimic. După un an, ei întâmpină aceleaşi probleme. În acele zone nu se recoltează absolut nimic.

Am cerut să se înfiinţeze comisii de constatare a pagubelor, în unele zone s-au înfiinţat, în altele nu. Pagubele trebuie evaluate pentru că fermierii vor trebui să răspundă pentru investiţiile făcute, dar nu au realizat recoltele. Ei vor trebui să plătească taxe şi impozite, dar nu vor avea de unde, dar, prin declararea stării de calamitate pot fi absolviţi de plăţile pe care ar trebui să le facă în viitor.”, a transmis Arion.

La rândul său, ministrul a transmis: „Autorităţile l-au auzit, terenul spune ceea ce dumnealui afirmă acum - starea culturilor e afectată sau vegetaţia culturilor e afectată de lipsa de apă datorită temperaturilor ridicate asociate cu lipsa de apă din sol. După depunerea jurământului, am plecat în ţară vineri după-amiază, să văd cea mai afectată zonă a ţării. În două zile am văzut 10 judeţe, am vorbit cu fermierii, am tras concluzii.

Soluţiile la faţa locului le-am discutat cu fermierii. După 24 de ore deja avem un ordin modificat, îi mulţumesc colegului de la Interne care a înţeles chemarea noastră, am semnat un ordin comun, o să îl comunic prin videoconferinţă cu structurile teritoriale – să le asigurăm libertatea de a decide la faţa locului, şi unde plantele sunt calamitate total, să intre la recoltare pentru a fi folosită masa vegetativă în zootehnie şi să lase terenul liber pentru pregătirea anului viitor, aşa că ei să nu fie penalizaţi de APIA.”

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare a cerut marţi declararea stării de calamitate cauzată de seceta pedologică severă şi arşiţa atmosferică în localităţile/judeţele unde mai mult de 50% din suprafaţa acoperită de o cultură este afectată.