Ministrul Finanţelor: Dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, deficitul bugetar este rezonabil

”Jumătate din deficit, cam 23 de miliarde, îl reprezintă măsurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au rămas la companii ca să funcţioneze economia prin acele măsuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. În acelaşi timp, deficitul este puţin mai mare pentru că încă nu am primit sumele de la Comisia Europeană pe decontarea anumitor cheltuieli. E vorba de un miliard şi ceva de lei, deci ar reduce puţin deficitul. Dacă ne uităm la contextul economic prin care trecem, este un deficit rezonabil”, am afirmat, marţi seară, ministrul Florin Cîţu, potrivit www.b1.ro.

Acesta a făcut referire şi la situaţia economic pe care a găsit-o Guvernul Orban: ”România este o ţară care are un anumit rating, am moştenit o situaţie economică dificilă, am intrat cu un deficit în această criză şi atunci a trebuit să fim foarte precauţi şi foarte atenţi cum cheltuim banii”.

Deficitul bugetar a ajuns în primele şase luni la 4,17% din PIB, adică 45,17 miliarde lei, din care mai mult de jumătate, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid-19.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 146,25 miliarde lei în primul semestru al anului 2020, în scădere cu 1,6% faţă de nivelul încasat în perioada corespunzătoare a anului trecut, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 191,43 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 13,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.