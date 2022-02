Ministrul Finanţelor anunţă derularea Programului Noua Casă şi în 2022

„Astăzi am semnat continuarea programului Prima Casă (Noua Casă, n.red.). Alocarea se va menţine în prima faza la nivelul de anul trecut”, a declarat Câciu.

Creditul Noua Casă poate fi contractat pe o perioadă de maxim 30 de ani. Suma maximă care poate fi obţinută este de 66.500 euro pentru locuinţe al căror preţ este de maxim 70.000 euro (avansul solicitat este de 5%) sau 119.000 euro pentru locuinţe al căror preţ este de maxim 140.000 euro (avansul solicitat este de 15%).





Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp; b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului; c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.





Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in contul statului, iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta.