Guvernul Orban adoptă rectificarea bugetară. Cine câştigă şi cine pierde bani

„Rectificarea bugetară este pe agenda Guvernului în şedinţa de mâine (joi, n.r.). Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei primeşte 1.763,7 milioane lei, iar această sumă va avea ca principală destinaţie Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL, n.r.), pentru care, în ultima perioadă, s-au înregistrat peste 2.500 de solicitări de transfer pentru lucrări sau servicii executate. Acestea vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării lor, în conformitate cu reglementările în vigoare. Şi, aşa cum am mai declarat, fără conotaţii politice! Astfel, efectul economic imediat va fi reflectat în activitatea operatorilor economici şi a autorităţilor publice locale care implementează proiecte finanţate prin PNDL”, a scris ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, pe Facebook.

Ministerul Finanţelor a pus marţi în dezbatere publică proiectul de rectificare bugetară, ce prevede o ajustare negativă. Guvernul PNL a redus estimarea de creştere economică la 4% pentru anul 2019, faţă de un avans de 5,5% avut în vedere de Guvernul PSD la prima rectificare din acest an.

Deficitul bugetar creşte abrupt cu 17,9 miliarde lei şi va ajunge la 4,3% din Produsul Intern Brut în acest an, conform rectificării bugetare, comparativ cu ţinta de 2,76% asumată de Guvernul PSD.

Cine pierde la rectificarea bugetară

Cea mai mare tăiere a fost efectuată la Ministerul Educaţiei Naţionale, de 2,08 miliarde lei. Aceşti bani fuseseră alocaţi pentru programul „România modernă, România digitală“ promis de fostul ministru Ecaterina Andronescu, dar care nu a fost semnat.

Ministerul Afacerilor Interne pierde 1,18 miliarde lei, în principal de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, deoarece nu au fost realizate cheltuielile prognozate.

La Ministerul Transporturilor se taie 1,08 miliarde lei, tot din cauza gradului slab de execuţie a cheltuielilor. Rectificarea atrage atenţia că Guvernul PSD a făcut „economii“ la întreţinerea infrastructurii feroviare şi întreţinerea şi dezvoltarea celei rutiere, dar şi la proiectele cu bani europeni.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va suferi o scădere de buget de 1,06 miliarde lei, tot din cauză că a făcut economii la proiectele cu finanţare nerambursabilă. Un minus de 302,3 milioane de lei, din acelaşi motiv, este şi la Ministerul Fondurilor Europene.

Secretariatului General al Guvernului i se taie per total 227,5 milioane lei, deoarece a făcut economii la dobânzi, însă au fost alocate 28 milioane lei drept alocaţii pentru susţinerea cultelor religioase.

Se mai taie de asemenea 110 milioane lei de la Ministerul Comunicaţiilor.

Cine câştigă la rectificarea bugetară

Ministerul Muncii primeşte cea mai mare alocare în plus, de 3,98 miliarde lei, din care 1,97 miliarde lei către bugetul de pensii şi pentru plata alocaţiilor, a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a celor aflate în concediu pentru creşterea copilului.

Ministerul Sănătăţii primeşte un plus de 2,89 miliarde lei, pentru Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate.

Bani în plus sunt alocaţi şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală: 1,8 miliarde lei.

La Ministerul Finanţelor se alocă, per total, un plus de peste 600 milioane lei, respectiv: 650 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pe care Guvernul PSD l-a golit, plus de 250 milioane lei drept contribuţie la Bugetul UE şi plus pentru plăţile făcute prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în timp ce s-ar redus o serie de cheltuieli cu dobânzi şi subvenţii. Ministerul pentru Mediul de Afaceri primeşte 299 milioane lei pentru Programul Start-Up Nation.

Se alocă bani în plus şi la servicii: 20,7 milioane lei pentru Serviciul Român de Informaţii, 0,93 milioane lei pentru Serviciul de Protecţie şi Pază şi 3,9 milioane lei pentru Serviciul de Informaţii Externe.

În ceea ce priveşte încasările din TVA, rectificarea bugetară arată că Guvernul PSD a reuşit să supraestimeze veniturile cu 3,4 miliarde lei, din cauză că nu a reuşit să îmbunătăţească colectarea. Guvernul PNL promite însă că se are în vedere accelerarea procesului de rambursare TVA restante către companii.