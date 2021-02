Domeniile cu cele mai mari pierderi şi insolvenţe provocate de pandemie

Anul trecut a raportat minimele ultimului deceniu şi la nivelul incidentelor de plată (doar 2,2 mld. RON, -29% vs. 2019) şi raportului de regenerare (OUT : IN = 1,19) în mediul de afaceri. Toate aceste evoluţii pozitive sunt excepţionale, având în vedere că s-au înregistrat într-un an cu cea mai severă contracţie economică din ultimul deceniu în contextul pandemiei Covid-19.

Evoluţia firmelor insolvente

Pierderile financiare cauzate de firmele insolvente în 2020 au fost aproape de 3 mld. RON, de 5 ori sub nivelul corespondent din 2015 şi cel mai scăzut din ultimii 10 ani. În acelaşi timp, numărul locurilor de muncă raportate de firmele insolvente pe parcursul anului 2020 este sub pragul de 20.000 pentru prima dată în ultimul deceniu.

De asemenea, se observă o scădere graduală a companiilor insolvente care înregistrează venituri peste 0,5 mil. EUR (medii şi mari), doar 301 companii în 2020, faţă de 444 în 2019.

Totodată, România a înregistrat doar 16 firme insolvente la fiecare 1.000 de companii cu venituri peste 1.000 EUR/lună (firme active). Astfel, România se apropie de media regională din perspectiva insolvenţelor raportate la 1.000 de companii active, respectiv 11, după ce a condus în permanenţă acest top regional în ultimul deceniu.

„Anul trecut a înregistrat un mix atipic şi paradoxal pentru mediul de afaceri. Măsurile privind distanţarea socială în contextul pandemiei Covid-19 au generat efecte negative importante în mediul de business. În ciuda acestui fapt, insolvenţele au scăzut la minimul istoric şi raportul regenerării mediului de afaceri arată cel mai bine, înregistrând cele mai puţine întreruperi de activitate raportate la companiile nou înfiinţate. Pe de o parte, această evoluţie arată eficienţa ridicată a măsurilor de sprijin, care trebuie migrate gradual de la subvenţionare către stimulare prin investiţii şi facilitarea accesului la capital.

Pe de altă parte, cred că anul curent va aduce provocări suplimentare pentru revenirea pe creştere generalizată a companiilor, din cauza îndatorării adiţionale, rostogolirii creditelor îngheţate anul trecut şi presiunilor salariale”, a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface România.

Distribuţia sectorială şi regională a insolvenţelor

Cele mai multe insolvenţe deschise în anul 2020 au fost înregistrate în sectorul comerţului cu ridicata şi distribuţie (905), urmat de construcţii (810) şi comerţul cu amănuntul (807). Ponderea primelor 3 sectoare care au înregistrat cele mai multe dosare de insolvenţă pe rol a variat în ultimii 5 ani între 50% - 54%, iar pentru primele 5 sectoare între 65% - 70%.

Analizând numărul de insolvenţe raportat la totalul firmelor active din sectorul respectiv se observă o serie de evoluţii atipice.

Cel mai afectat sector este cel al fabricării produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, care a înregistrat o rată a insolvenţelor de 64 de companii la 1.000 de firme active, de 4 ori peste media la nivel naţional.

Sectorul de construcţii este în topul insolvenţelor raportate la firmele active deşi înregistrează o creştere cu aproape 20% a volumului lucrărilor de construcţii precum şi a creditelor noi acordate populaţiei pentru achiziţionarea unei locuinţe.

Distribuţia teritorială a cazurilor de insolvenţă în anul 2020 nu a suferit modificări importante faţă de situaţia existentă în anul anterior. Dintre toate regiunile, se deosebeşte situaţia din Bucureşti care înregistrează singura creştere a insolvenţelor pe parcursul anului 2020, respectiv cu 9% faţă de anul anterior. La polul opus, cele mai mari scăderi sunt înregistrate în S-V (-30%) şi S (-23%).

„Mediul de afaceri s-a aflat în 2020 în faţa unei provocări fără precedent, măsurile de lockdown impuse pe fondul pandemiei de Covid-19 generând un blocaj economic brusc şi o recesiune semnificativă. În ciuda acestor evoluţii, intervenţia amplă şi rapidă prin scheme de sprijin a menţinut nivelul lichidităţii în piaţă, astfel că insolvenţele au scăzut la minimul ultimului deceniu, iar pierderile financiare ale companiilor insolvente au scăzut substanţial.

Pentru anul 2021, însă, anticipăm o creştere a insolvenţelor indiferent de scenariul pe care îl aplicăm revenirii economice, atât ca efect de bază, dat fiind nivelul din 2020, dar şi ca o consecinţă a faptului că, în pofida injectării de lichiditate, pierderile din anumite sectoare au fost reale şi semnificative.

Este important ca abordarea mediului de business faţă de risc să rămână una realistă şi pragmatică. Coface va continua să se implice activ, ca furnizor de servicii de management al riscului de credit, dar şi prin iniţiative de educaţie antreprenorială”, a adăugat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface România.

Radiografia mediului de afaceri

Analizând evoluţia pentru anul 2020, prin comparaţie cu anul anterior, se observă o situaţie foarte favorabilă pentru maturizarea mediului de afaceri. Practic, raportul dintre companiile care şi-au întrerupt activitatea şi cele nou înfiinţate a scăzut la doar 1,19, cel mai mic nivel din ultimul deceniu şi de aproape două ori sub media înregistrată în perioada 2010-2020.

Numărul companiilor care şi-au întrerupt activitatea în anul 2020 scade la aproape de 94.000, fiind pentru prima dată în ultimii 10 ani sub pragul de 100.000 şi înregistrând cea mai mare contracţie din perioada analizată, respectiv 41%. În acelaşi timp, numărul companiilor SRL nou înmatriculate în anul 2020 a scăzut mai lent, înregistrând o contracţie de 12%.