Bode: Anul trecut media zilnică a pasagerilor pe toate aeroporturile din România este 65.000. Astăzi am transportat sub 2.000

"Noi aveam pe modul de transport aerian posibilitatea de a realiza acele chartere pentru muncitorii sezonieri. Apoi avem acele trenuri, şase realizate până în acest moment. Prin HG de astăzi, dăm posibilitatea operatorilor de transport internaţional de persoane din România către toate statele de destinaţie şi din ţările de destinaţie în România. Noi am menţinut măsura suspendării transportului internaţional de persoane cu câteva excepţii: operatorul trebuie să se asigure că cetăţenii care călătoresc au contract de muncă valabil, respectiv au drept de şedere. De asemenea, cei care se întorc în România au avut contract de muncă din ţara din care vin. Apoi operatorul de transport să anunţe ARR cu 24 de ore înainte cu privire la lista de cetăţeni", a spus Lucian Bode, luni seară, la Digi 24.

El a adăugat că a treia condiţie este cea legată de obligaţia transportatorului rutier în privinţa respectării normelor pentru evitarea aglomeraţiei şi siguranţa pasagerilor.

"În această seară am primit de la ARR că există solicitarea pentru 7 curse spre Spania, Germania, Marea Britanie. Cunosc situaţia unui transportator care are 20 de autocare cantonate în Spania şi care este gata să vină după muncitori în România", a mai spusBode.

Ministrul Transporturilor a explicat că sectorul de transport de persoane care a fost cel mai afectat a fost cel aerian.

"Peste 95% din zboruri au fost anulate. Ca şi comparaţie, anul trecut media zilnică a pasagerilor pe toate aeroporturlor din România este 65.000. Astăzi am transportat sub 2.000. Astăzi am reluat zborurile interne. De altfel, ele nu au fost suspendate, ele s-au redus din lipsa de pasageri. Astăzi am dat primele zboruri spre Iasi, Cluj, Timişoara. În continuare zborurile către şi dinspre ţările din zonele roşii sunt suspendate pentru 14 zile, dar noi efectuăm zboruri charter pentru muncitori sezonieri şi cunoaştem situaţia românilor din Italia, Spania, Germania, sunt solicitări adresate companiei Tarom şi aceste zboruri se pot realiza. Dar noi până în 1 iunie practic nu zburăm internaţional către aceste destinaţii. Se zboară spre Atena, Oslo, care nu sunt în zona roşie", a menţionat el.

Potrivit lui Bode, cu metroul au circulat, înainte de criză, zilnic 600.000 - 650.000 de călători.

"Pe perioada stării de urgenţă media a fost de 63.000 de călători. În starea de alertă, în 15, în prima zi, au circulat 140.000 de bucureşteni. Este de departe cel mai utilizat mijloc de transport. Ne-am asigurat că cele 53 de staţii au fost monitorizate de 320 agenţi de pază, poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali. Fiindcă au cunoscut recomandările, lucrurile au evoluat foarte bine. Transportul în comun s-a desfăşurat fără incidente. Călătorii au dovedit responsabilitate şi la metrou nu am avut niciun incident. Avem acele locuri bine marcate în trenuri. Avem 57 de trenuri, capacitatea maximă, timpii de aşteptare sunt 8-10 minute", a spus el.