ASF, mai preocupată de rezolvarea problemelor service-urilor decât de asigurări. Propunere de demitere a conducerii în anumite condiţii

Potrivit publicaţiei, crearea unor standarde corecte, europene, de tarifare a serviciilor de reparaţii ar putea pune sub semnul întrebării existenţa unor divizii de supracontrol, cum ar fi cea condusă de Călin Rangu, specializată în „Supravegherea Intermediarilor şi Supravegherea Regulilor de Conduită”.

„Călin Rangu e legat de ceva timp de Florin Pandele, unul dintre cei mai influenţi afacerişti din domeniul reparaţiilor auto”, notează publicaţia.

Proiect de lege privind condiţiile de demitere a conducerii ASF

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) va fi obligat să depună anual un raport de activitate, urmând ca în cazul în care Parlamentul îl respinge conducerea instituţiei să fie demisă, se arată într-un proiect de lege iniţiat de deputatul PNL, Laurenţiu Leoreanu..

Potrivit acestuia, principalul rol al ASF este acela de a garanta stabilitatea pieţelor financiare non-bancare şi apărarea drepturilor asiguraţilor, iar, în acest context, numirea şi activitatea membrilor Consiliului ASF trebuie să dovedească "cel mai înalt nivel de profesionalism".

"De-a lungul timpului nu au lipsit acuzaţiile de politizare la adresa Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), iar profesionalismul membrilor a fost deseori contestat. (...) În acest cadru, am depus un proiect de lege care îşi propune să facă din ASF o instituţie mai responsabilă şi profesionistă. În acest context, iniţiativa legislativă impune Consiliului ASF - forul de conducere al instituţiei - obligaţia de a prezenta Parlamentului, anual, un raport de activitate, măsură menită pentru a aduce un plus de transparenţă decizională în activitatea ASF. În plus, în cazul în care raportul este respins de Parlament, conducerea ASF este automat demisă, în bloc, ca formă de asumare a eşecului de management", a explicat deputatul PNL într-un comunicat de presă transmis, vineri, Agerpres