ANAF a lansat One Stop Shop

"În vederea implementării pachetului TVA privind comerţul electronic, a devenit operaţional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA). Sistemul facilitează companiilor înregistrarea şi declararea electronică, precum şi plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri şi servicii, în comerţul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C)", se spune în comunicat.

Conform ANAF, Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene, iar în perioada următoare documentul va fi disponibil şi în limba română.