Românii vor să-și pună ordine în finanțe în 2023 ca să poate face față cheltuielilor

Mai mult de 6 milioane de români își propun de Anul Nou să își pună ordine în finanțe în 2023 pentru a combate creșterea costului vieții, arată un nou studiu realizat de eToro.

Un sondaj realizat de rețeaua socială de investiții eToro pe un eșantion de 2.000 de adulți români a constatat că 67% dintre aceștia intenționează să își seteze o rezoluție de Anul Nou, jumătate din acest grup (50%) promițând să își stabilească un obiectiv financiar în 2023, imediat după obiectivele privind sănătatea și bunăstarea (51%). Urmează alte rezoluții clasice, 38% dintre aceștia urmăresc să își îmbunătățească dezvoltarea personală, 37% vizează îmbunătățirea carierei, 36% lucrează pentru îmbunătățirea relațiilor familiale și sociale și doar 25% se angajează să devină mai în formă anul viitor.

Jumătate iau în calcul și un al doilea job

În rândul celor care își propun să își îmbunătățească finanțele, pentru aproape jumătate dintre ei (49%) cel mai frecvent obiectiv este să înceapă o activitate independentă pentru a aduce mai mulți bani în 2023. Între timp, 40% intenționează să înceapă să investească pentru viitorul lor, iar alți 40% își propun să înceapă să economisească pentru o achiziție importantă, cum ar fi o casă. Respectarea unui buget fix este o prioritate pentru 37% dintre români în 2023, în timp ce 33% doresc să creeze un fond de urgență. De asemenea, 31% dintre respondenți vizează un plan de reducere a datoriilor și mai puțin de 14% vor să contribuie mai mult la fondul de pensii.

Bogdan Maioreanu, analist eToro, spune: "Criza costului vieții domină titlurile de pe prima pagină a ziarelor și, în mod clar, îi face pe oameni să se gândească atent la modul în care se vor descurca anul viitor. Economisirea sau bugetarea sunt întotdeauna rezoluții populare, dar este relevant faptul că tot mai mulți români caută activități independente pentru a câștiga mai mulți bani, în condițiile în care gospodăriile sunt lovite de creșterea galopantă a costurilor.

În timp ce cu toții sperăm că presiunile financiare vor scădea în 2023, românii plănuiesc în mod clar să lupte anul viitor prin îmbunătățirea modului în care își gestionează banii și prin a acorda mai multă atenție sănătății lor."

Greu de pus în practică

Românii au un istoric de rezultate mixte în ceea ce privește respectarea rezoluțiilor legate de bani, a constatat cercetarea eToro. Dintre cei care și-au fixat obiective legate de bani la începutul anului 2022, doar 29% continuă să-și respecte rezoluția, în timp ce 27% au rezistat șase luni, iar 17% au ajuns până la sfârșitul lunii martie. Când vine vorba de rezoluții legate de fitness, rezultatele sunt și mai proaste. Doar 24% dintre cei care și-au setat rezoluții legate de fitness încă le mai respectă. Cele mai mari procente privind menținerea rezoluțiilor de anul nou au fost la persoanele (46%) care s-au angajat să aibă relații de familie mai bune, urmate de cele (38%) care și-au propus sănătate și bunăstare și de cele (38%) care și-au propus o carieră mai bună.

În cazul celor care nu au reușit să își mențină rezoluțiile financiare în 2022, cele mai frecvente motive pentru care au renunțat au fost dificultatea de a ține pasul cu costul tot mai mare al facturilor (67%), inflația (61%) și prea multe cheltuieli (60%).

Respondenții au fost întrebați, de asemenea, despre unele dintre cele mai neobișnuite rezoluții pe care le-au setat în anii trecuți, printre exemple numărându-se zburatul în jurul globului cu racheta lui Elon Musk, renunțarea la utilizarea rețelelor de socializare cel puțin în noaptea de Anul Nou, o vacanță în Bali, mâncatul de kebab în Turcia sau contractarea unui împrumut pentru a investi în dezvoltarea personală.

Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, a adăugat: "Cu toții ne-am stabilit rezoluții pe care am ajuns să nu le respectăm, indiferent de motiv. Adesea, acest lucru se datorează faptului că am ales ceva prea ambițios sau pur și simplu imposibil de realizat.

Secretul ar putea fi să vă stabiliți mai multe obiective mai mici, mai ușor de atins, cum ar fi să vă asigurați că economisiți niște bani - nu contează cât - în fiecare lună. Când vă atingeți obiectivul, dacă vi se pare prea ușor, atunci continuați să ridicați ștacheta până când găsiți un nivel cu care vă simțiți confortabil."