 România dă pe dobânzi de peste două ori mai mult decât economisește din salariile bugetarilor | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză România dă pe dobânzi de peste două ori mai mult decât economisește din salariile bugetarilor

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a plătit 50,6 miliarde de lei doar pentru dobânzile la împrumuturile statului în primele nouă luni din 2026, cu aproape 11 miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă circa 185 de milioane de lei pe zi, bani care nu mai pot fi folosiți pentru investiții, spitale sau școli. Analistul Adrian Negrescu avertizează că scumpirea datoriei a anulat de peste două ori economiile făcute de stat prin reducerea cheltuielilor cu personalul.

Bancnote românești de diferite valori lângă un calculator
România se împrumută scump Foto: Shutterstock

Cheltuielile statului cu dobânzile au ajuns la 50,63 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026 și au reprezentat 2,5% din PIB, arată datele Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului general consolidat.

Față de primele nouă luni din 2025, factura a crescut cu 10,69 miliarde de lei, adică cu aproximativ 27%. Raportată la cele 273 de zile din perioada analizată, suma reprezintă o medie de 185,5 milioane de lei pe zi.

Veniturile totale ale statului au fost de 522,07 miliarde de lei în aceeași perioadă. Prin urmare, suma cheltuită cu dobânzile este echivalentă cu aproximativ 9,7% din veniturile bugetare înregistrate în primele nouă luni.

Costul suplimentar al dobânzilor depășește economiile făcute cu salariile bugetarilor

Cheltuielile de personal au fost de 122,14 miliarde de lei, în scădere cu 4,54 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Ministerul Finanțelor explică reducerea prin diminuarea unor sporuri pentru anumite categorii de personal bugetar și prin măsurile de limitare a cheltuielilor salariale.

În același interval, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 10,69 miliarde de lei. Creșterea costului dobânzilor a fost astfel de 2,35 ori mai mare decât reducerea cheltuielilor de personal.

Analistul Adrian Negrescu a atras atenția asupra diferenței dintre cele două evoluții.

„Creșterea de 10,69 miliarde de lei, de aproape 27% într-un singur an, este mai mare decât toată economia făcută de stat la cheltuielile de personal. Acestea au scăzut în aceeași perioadă cu 4,54 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, efortul de austeritate din administrație a fost înghițit de două ori de costul datoriei”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Cum apasă dobânzile pe banii pentru sănătate și educație

Creșterea cheltuielilor cu dobânzile pune presiune asupra modului în care sunt împărțite resursele bugetare. Adrian Negrescu explică de ce această categorie de cheltuieli limitează marja de manevră a statului.

„Dobânzile sunt cheltuieli obligatorii: nu pot fi amânate, negociate sau tăiate la rectificare. Când costul datoriei crește, banii trebuie luați de undeva, iar primele tăiate sunt de regulă cheltuielile pe care statul le poate amâna: investițiile, dotările spitalelor și școlilor, reparațiile, programele noi”, explică Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

România colectează mai mult și cheltuiește mai controlat: deficitul bugetar a scăzut cu 27 de miliarde de lei în opt luni

Cele 50,63 miliarde de lei cheltuite pentru dobânzi reprezintă, aproximativ 41,5% din cele 122,14 miliarde de lei care reprezintă cheltuielile de personal din aceeași perioadă.

Mai mult, numai creșterea facturii dobânzilor față de anul trecut, de 10,69 miliarde de lei, este mai mare decât totalul cheltuielilor cu subvențiile din primele nouă luni ale anului, de 9,53 miliarde de lei.

Dobânzile au ajuns la echivalentul a 47% din investițiile publice

Cheltuielile pentru investiții au ajuns la 107,77 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 25,17 miliarde de lei față de perioada similară din 2025, când acestea au fost de 82,62 miliarde de lei.

Raportate la investițiile publice din aceeași perioadă, cele 50,63 miliarde de lei cheltuite pentru dobânzi reprezintă aproximativ 47%.

Datele Ministerului Finanțelor arată și că o parte importantă a investițiilor a fost susținută de finanțarea europeană. Din valoarea plăților pentru investiții, 70,68% este legată de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, de asistența financiară nerambursabilă prin PNRR și de componenta de împrumut a PNRR.

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat după primele nouă luni din 2026 cu un deficit de 78,52 miliarde de lei, respectiv 3,82% din PIB. În aceeași perioadă din 2025, deficitul era de 102,47 miliarde de lei, echivalentul a 5,35% din PIB.

Deficitul raportat la PIB s-a redus astfel cu 1,53 puncte procentuale.

„Dacă nu reducem deficitul în mod credibil, în câțiva ani riscăm ca dobânzile să depășească bugetul educației sau al sănătății”, a declarat analistul Adrian Negrescu.

Veniturile totale au crescut cu 11,8%, până la 522,07 miliarde de lei, iar cheltuielile au ajuns la 600,59 miliarde de lei, cu 5,5% mai mult în termeni nominali față de primele nouă luni din 2025.

De ce contează reducerea costurilor datoriei

La nivelul înregistrat în primele nouă luni din 2026, factura dobânzilor a fost echivalentă cu aproximativ 185,5 milioane de lei pentru fiecare zi a perioadei.

Reducerea deficitului poate diminua necesarul de finanțare al statului, iar condițiile în care România se împrumută influențează costurile care vor trebui suportate ulterior din buget.

În opinia lui Adrian Negrescu, prioritatea ar trebui să fie reducerea deficitului fără sacrificarea investițiilor.

Soluția nu este oprirea împrumuturilor, ci reducerea deficitului fără tăierea investițiilor și câștigarea încrederii piețelor prin predictibilitate fiscală. O Românie credibilă se împrumută mai ieftin. Fiecare punct procentual câștigat la dobândă înseamnă miliarde de lei care pot rămâne în sănătate, educație și infrastructură.”, a declarat analistul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea spune că retrăiește perioada în care era vizată de dosare penale, atunci când vede ce se întâmplă în cazul Călin Georgescu: ”Este mult să bagi un om în pușcărie pentru astfel de acuzații”
gandul.ro
image
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
mediafax.ro
image
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau o nouă lovitură! Investiție de milioane de euro în București
fanatik.ro
image
Cine este Mihaela-Ilincuta Stefan-Simion, directorul de cabinet al premierul Luca Niculescu
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
digisport.ro
image
Cine a fost Peter Kürten, „Vampirul din Düsseldorf”, unul dintre cei mai temuți criminali din istorie
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Plătești internetul, dar îl folosește și altcineva? Cum afli cine s-a conectat la Wi-Fi fără să-ți ceară voie?
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România
playtech.ro
image
Black Friday 2026 vine cu reduceri uriașe la televizoare! Cât costă să vezi meciurile naționalei României pe un ecran nou. Sunt reduceri mari la eMAG, Altex și Flanco
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Ești răcit? 5 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a-ți ajuta organismul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Trump face presiuni la adresa lui Zelenski. Acord de pace pentru Ucraina
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China
click.ro
image
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
click.ro
image
Zodia care ar putea avea probleme la locul de muncă la finalul lunii octombrie 2026! Cristina Demetrescu anunță schimbări importante
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008