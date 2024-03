Qatarul plănuiește majorarea producției de GNL: țara își extinde flota de nave de transport de gaze

Firma QatarEnergy a semnat patru acorduri pentru închirierea unui total de 19 nave specializate în transportul de gaze naturale lichefiate (GNL) de la patru operatori de nave din Asia, în contextul în care se pregăteşte de o majorare semnificativă a producţiei de gaze lichefiate.

La o ceremonie care a avut loc duminică la Doha, compania de stat QatarEnergy a precizat că a semnat contracte pentru a închiria şase nave de transport de gaze lichefiate de la firma chineză CMES Co. Ltd., şase nave de la Shandong Marine Energy, o altă firmă din China, trei nave de la firma MISC Bhd din Malayezia şi patru nave de la un joint venture între Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. şi Hyundai Glovis Co. Fiecare navă are o capacitate de 174.000 de metri cubi, transmite Bloomberg.

Qatarul are nevoie de mai multe nave specializate în transportul de gaze naturale lichefiate în condiţiile în care creşte capacitatea anuală de producţie a zăcământului North Field până la 142 milioane de tone în 2030, 77 milioane de tone în prezent, adică o majorare de 85%.

Prin acest program, mica ţară din Orientul Mijlociu vrea să îşi reafirme dominaţia pe piaţa mondială a gazelor lichefiate. Proiectele demarate în Australia şi SUA în ultimii an au erodat supremaţia Qatarului, astfel că în prezent toate cele trei ţări exportă o cantitate comparabilă de gaze lichefiate. Cu toate acestea, recent autorităţile americane au îngheţat, temporar, autorizaţiile pentru noi proiecte iar investiţiile anunţate de Qatar în noi facilităţi îi vor permite să redevină lider mondial.

Pe lângă închirierea de nave, QatarEnergy are propria sa flotă de nave specializate în transportul de gaze naturale lichefiate. În 2020, compania din Qatar a semnat acorduri istorice în valoare de 22 de miliarde de dolari cu mai mulţi constructori de nave din Coreea de Sud şi China.

QatarEnergy a semnat atunci contracte pentru construcţia a 77 de nave ce vor fi construite la şantierele navale din Coreea de Sud şi China.