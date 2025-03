Niculescu, ANRE: Zona Mării Negre are un potențial extrem de ridicat privind producția de energie

Investiţiile din Marea Neagră în sectorul energiei vor oferi României garanţiile de siguranţă necesare, a declarat, miercuri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George-Sergiu Niculescu, la Black Sea Forum.

„Această zonă a Mării Negre reprezintă un mare centru şi o mare platformă de resurse energetice. Trebuie să subliniez că România este prima ţară din regiunea Mării Negre care are o Lege a energiei eoliene offshore. Trebuie să vă spun cu siguranţă că avem ambiţii uriaşe. Vrem ca România să fie prima ţară din regiunea Mării Negre care să dezvolte un proiect de producere a energiei electrice la nivelul Mării Negre. Avem investiţii semnificative în Portul Constanţa, pentru că nu putem avea un sector eolian offshore fără infrastructură puternică în acest port, care să asigure funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din industrie. Consider că portul Constanţa va obţine investiţii semnificative pentru a dezvolta echipamentele din port şi sunt convins că România va fi prima ţară din regiunea Mării Negre care va pune în aplicare această tehnologie. Ne aflăm, la urma urmei, într-o zonă de conflict, iar investiţiile din Marea Neagră în sectorul energiei vor oferi României garanţiile de siguranţă necesare", a afirmat Niculescu.

Şeful ANRE a subliniat că zona Mării Negre are mult potenţial în sectorul energetic.

„Zona Mării Negre are mult potenţial în sectorul energetic. În urmă cu 2-3 ani, în iunie, o companie americană a început să producă gaze naturale în zona Mării Negre. Se numeşte Black Sea Oil & Gas această companie. OMV Petrom va începe să producă gaze naturale din zona Neptun Deep. Peste 100 de miliarde de metri cubi sunt în acest zăcământ de gaze naturale şi acest proiect va permite României să exporte gaze naturale, adică securitate energetică spre ţările aflate în vecinătatea noastră", a susţinut acesta.

Niculescu a subliniat importanţa judeţului Constanţa în sectorul energetic, subliniind că acesta este un "real centru de energie" aflat în plină expansiune.

„Vin de la Constanţa, sunt originar din Constanţa şi mă interesează foarte mult ce se întâmplă la Constanţa şi în zona Mării Negre. Sunt un produs al Constanţei, m-am născut, am stabilit, am întemeiat o familie acolo, m-am educat, toată cariera mea a început în Constanţa şi am mers ulterior în Bucureşti ca să fiu adjunctul ministrului Energiei, iar misiunea mea în sectorul energiei continuă la şefia ANRE. Ar fi cinstit din partea mea să spun în această prezentare că o să fiu puţin subiectiv, având această afecţiune pentru Constanţa, care este clar un centru de securitate energetică, ia amploare pe piaţa energiei. Având în vedere că judeţul găzduieşte singura centrală nucleară din ţară, la Cernavodă, iar România intenţionează să-şi continue programul nuclear, dublând suprafaţa şi puterea centralei nucleare de la Cernavodă de la 1.400 MW până la 2.800 MW capacitate instalată", a transmis el.

De asemenea, în regiune sunt şi cele mai mari centrale eoliene din ţară, 500 de megavaţi instalaţi în zona Fântânele Cogealac, a continuat preşedintele ANRE.

„Avem şi potenţial foarte ridicat pentru energie solară, tot în judeţul Constanţa, de aceea afirmăm că regiunea este un real centru de energie care este în plină expansiune. Un alt proiect strategic deosebit de important, la fel, a apărut la Constanţa, este cablul de înaltă tensiune care leagă Marea Caspică de Europa. Ca urmare a memorandumului de înţelegere şi cooperare semnat în septembrie 2022, Azerbaidjan, Georgia, România vor participa la dezvoltarea acestei infrastructuri cu rolul de a transporta energie regenerabilă, din surse regenerabile, de la Marea Caspică, prin Azerbaidjan, Georgia, către Europa, alimentând astfel economiile Europei", a adăugat George-Sergiu Niculescu.