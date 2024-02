Ministrul Agriculturii vrea să stabilizeze toate prețurile la produsele agro-alimentare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că vrea ca prețul la cele 14 alimente de bază, care sunt în momentul de față și sunt consumate de 50% din populația României, să rămână la același nivel.

„Vom crea un mecanism pentru a stabiliza toate prețurile din România, vorbim la produsele agro-alimentare. Și doi: vreau, în continuare, ca aceste alimente de bază, cele 14 care sunt în momentul de față și sunt consumate de 50% din populația României, să rămână la același nivel”, a afirmat, la Digi 24, ministrul Agriculturii.

Florin Barbu explică faptul că își dorește crearea unui mecanism, împreună cu retailerii și cu Ministerul Economiei, „pentru toate produsele agro-alimentare”, în așa fel încât prețurile să nu crească pentru aceste produse. În ceea ce privește plafonarea, ministrul adaugă: „cred că ar trebui continuat cu această măsură, pentru că este importantă pentru românii cu venituri mici și medii”.

„Mai mult, în ultima ordonanță pe care am prelungit-o pentru 60 de zile, am introdus un mecanism pe care îl voi crea împreună cu retailerii, cu ministerul Economiei care se ocupă cu partea de comerț, și vom crea un mecanism. Mi-aș dori să îl creez și îl am creionat deja. O să am o discuție săptămâna viitoare atât cu retailerii, cât și cu procesatorii. Pentru toate produsele agro-alimentare. Și aici trebuie să intervină foarte clar Consiliul Concurenței. Vom crea acest mecanism pentru a stabiliza toate prețurile din România. Vorbim la produsele agro-alimentare. Vreau în continuare ca aceste alimente de bază, cele 14 alimente de bază care sunt consumate de 50% din populația României, să rămână la același nivel”, a declarat ministrul.

Atunci când în Guvernul Ciucă s-a luat decizia scăderii prețului la lapte cu 20% și neavând o formă juridică, așa cum noi am dat acesstă ordonanță, toată scăderea s-a dus la laptele de la poarta fermei, la fermieri. I-am explicat și prim-ministrului că nu este nevoie de un acord. Pentru că un acord nu este respectat. Un acord nu are formă juridică, un acord nu are contravenție, și atunci nu poți să tragi la răspundere pe nimeni”, a spus el.

Florin Barbu mai susține că ordonanța a dus la o scădere a prețurilor care „nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 30 de ani” și că analiștii spun că trebuie continuată plafonarea, pentru că altfel va exista o „explozie” a prețurilor. Trebuie să menționăm că, de fapt, analiștii critică plafonarea prețurilor explicând, tocmai, că după încheierea măsurii are loc o explozie a prețurilor.

„În ordonanța privind plafonarea adaosului comercial, fermierii nu există. Majoritatea analiștilor economici au comentat această ordonanță. Când expiră această ordonanță, analiștii economici din România spun: vor exploda prețurile, trebuie plafonare în continuare. Este adevărat. Dar de ce au comentat-o prima oară. Au văzut că această ordonanță și-a produs efectul. Ne uităm pe prețul indiceluo de consum, unde INS arată foarte clar că sunt scăderi la acesre aliumente. Am temperat prețurile, pentru că ne-am dorit prin această ordonanță nici să mai crească prețurile. totodată au scăzut cu procente între 8 și 25%, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 30 de ani. Cred că ar trebui continuat cu această măsură pentru că este importantă pentru români cu venituri mici și medii”, a spus ministrul.