Plafonarea prețurilor pentru alimentele de bază, prelungită cu 60 de zile, anunță Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni faptul că plafonarea adaosurilor comerciale se va prelungi pentru o perioadă de încă 60 de zile.

„Am decis să prelungesc cu 60 de zile ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază. Românii trebuie să aibă parte în continuare de o stabilitate a prețurilor la alimente, după nebunia creșterilor speculative din trecut.

Constat că și cei care în trecut au criticat această măsură, recunosc acum că, în lipsa ei, prețurile ar fi crescut cu până la 20%.

Este clar că plafonarea a temperat creșterile speculative de prețuri, a ajutat la scăderea inflației și la menținerea puterii de cumpărare a populației”, a transmis Ciolacu în cadrul unei postări realizate pe pagina sa de Facebook.

Șeful Executivului a motivat această alegere prin faptul că, potrivit datelor publicate de Institul Național de Statistică, prețurile din luna decembrie a anului trecut au fost cu 5,8% mai mari comparativ cu cele din luna decembrie a anului 2022. În același timp, Ciolacu susține că în luna iunie 2023, înainte ca măsura de plafonare a adaosului comercial pentru o anumită gamă de produse să fie introdusă, diferența de prețuri comparativ cu aceași perioadă a anului 2022 era de 18%.

„În paralel, voi continua dialogul cu marile lanțuri de magazine, cu care am avut și astăzi o discuție foarte constructivă, pentru a construi împreună un mecanism pe termen lung bazat pe un parteneriat stat-mediu de afaceri, prin care prețurile să fie ținute sub control. Am o singură condiție: ca producătorii și procesatorii români să aibă parte de un tratament corect”, mai susține Marcel Ciolacu în postarea sa.

În luna iulie 2023, s-a introdus o plafonare a adaosului comercial de 20% pentru 14 alimente de bază: pâine albă simplă întreagă cu gramaj cuprins între 300g-500 grame, fără specialități, lapte de vacă proaspăt 1L, grăsime 1,5%, brânză telemea din lapte de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, 3.5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame, făină albă de grâu ”000” 1 Kg, mălai standard 1 kg, ouă de găină calibrul M 10 buc, ulei de floarea-soarelui 1L, carne proaspătă pui 9pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi pui, varianta standard), carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc), legume proaspete vrac (oșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei kapia), fructe proaspete vrac (mere roșii și mere golden, prune, pepene roșu, struguri de masă), cartofi proaspeți albi vrac și zahăr alb tos 1 Kg.

Lista a fost mai apoi actualizată în luna octombrie, când plafonarea adaosului a fost prelungită cu încă 90 de zile. La acel moment, au mai fost intoduse orezul cu bob rotund, cozonacul, bulionul de roșii, smântâna cu 12% grăsime, margarina, drogdia, perele, usturoiul și carnea tocată.

De asemnea, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat pe data de 15 ianuarie faptul că măsura va fi extinsă și începând cu data de 31 ianuarie, iar pe lista de alimente cu adaos comercial plafonat ar urma să se adauge mai multe alimente, inclusiv carnea de miel.