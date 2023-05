Magistrala 6 de metrou, 1 Mai - Otopeni, ar putea fi pusă în funcțiune în 2027. Cum se laudă autoritățile

Magistrala 6 de metrou 1Mai - Otopeni ar putea fi pusă în funcțiune în 2027, în perioada următoare fiind lansată în SEAP documentaţia, a spus marți directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

Declaraţia a fost făcută la conferinţa de semnare a contractului "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni) - proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni", cu Asocierea Gulermak Ağir Sanayi Inşaat Ve Taahhut A.S.- Somet SA.

"Doresc să precizez că acest contract are o durată de 48 de luni de la semnare, cu o perioadă de proiectare. De asemenea, pentru Lotul 1.1 proiectare şi execuţie lucrări de structură de rezistenţă (1 Mai - Tokyo - n. r.) perioada de execuţie este tot de 48 de luni. Orizontul de timp pentru finalizarea întregii Magistrale 6 şi nu numai a lucrărilor de structură de rezistenţă este anul 2027. Vreau să vă spun că anul trecut, după cum bine cunoaşteţi, pe 8 Martie, de Ziua Femeii, am semnat contractul pentru lucrări de structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1. Astăzi, de Ziua Tineretului, avem un metrou tânăr, este 2 mai, şi am semnat contractul pentru lotul 1.2. Vreau să vă spun că sunt mulţumită din punct de vedere profesional că am reuşit în cursul acestui mandat interimar de director general să-mi văd un vis împlinit şi anume acela de a avea lucrările de structură de rezistenţă până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, respectiv finalizarea contractării tuturor lucrărilor de la 1 Mai până la staţia Aeroport Internaţional Henri Coandă. În perioada următoare, va fi lansată, este încărcată în SEAP, documentaţia pentru lucrările de arhitectură, cale de rulare, instalaţii electromecanice şi curenţi slabi, urmând ca până la sfârşitul anului să lansăm şi procedura pentru sistemul de automatizare a traficului, precum şi achiziţia a 12 trenuri de metrou care vor deservi Magistrala 6 de metrou. Deci, orizontul de timp este anul 2027 şi ne vom încadra, astfel încât în 2027 să avem o punere în funcţiune cu călători a Magistralei 6", a spus Miclăuş.

Grindeanu: Se discută de peste 10 ani despre această linie de metrou

Prezent la eveniment, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a mulţumit Guvernului Japoniei pentru "înţelegerea de care a dat dovadă în toţi aceşti ani", iar partenerilor japonezi pentru "înţelepciunea de a trece peste sincopele administrative ale Guvernului României din 2021", când acest proiect nu a mai fost considerat o prioritate.

"După atâţia ani, s-a reuşit în sfârşit să se semneze acest contract, ceea ce e un lucru foarte bun. Cred că se discută de peste 10 ani, poate chiar mai bine de acest contract. În sfârşit, acest lucru e realizat, cu toate opreliştile din ultimii ani şi anume acea oprire în suspendare a acestui proiect din anul 2021, dar care a fost depăşită. Ţin să mulţumesc partenerilor japonezi pentru faptul că au avut înţelepciunea să treacă peste sincopele administrative ale Guvernului României din 2021, cel puţin dacă vorbim despre ultimele sincope, când acest proiect nu a mai fost considerat o prioritate pentru noi. E bine că în sfârşit se intrăm în linie dreaptă. Încă o dată mulţumiri Guvernului Japoniei pentru înţelegerea de care au dat dovadă toţi aceşti ani. Sunt convins că acest proiect va fi unul de succes. Tot ce ţine de M6, prima secţiune, probabil undeva în luna iunie se va da ordinul de începere de lucrări, execuţia efectivă, pentru că s-a încheiat partea de proiectare. Deci, undeva în luna iunie, vom avea parte de execuţie pe primul tronson, cel care este finanţat astăzi din POIM şi va fi fazat pe POT", a spus Grindeanu.

CE a acceptat modificările în PNRR

Şeful de la Transporturi a susţinut că a primit asigurări de la ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, că una din schimbările din PNRR acceptate de Comisia Europeană se referă la transferul finanţării de la M4 la M6.

"Eu sper ca tot ceea ce am încercat de 1 an de zile, şi anume transferul acestei secţiuni de pe POIM sau POT pe PNRR, să se şi întâmple şi semnalele sunt pozitive. La ultima şedinţă de guvern, domnul ministru Boloş m-a asigurat că una din schimbările deja acceptate de Comisia Europeană în PNRR este acest schimb între M4 şi M6. Ăsta este un lucru deja acceptat de către Comisie ca schimbare în PNRR. Deci, vorbeam de primul tronson, unde în iunie vor începe lucrările, şi de acest al doilea, care are o durată - acest contract - de 48 de luni. De asemenea, tot şase staţii ca şi pe primul tronson, şi care va lega staţia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Noi considerăm că o capitală europeană, aşa cum este Bucureştiul, nu poate să nu aibă o legătură cu oraşul, în speţă cu centrul Bucureştiului, să lipsească de fapt o legătură cu metroul. De aceea, acest proiect îl considerăm extrem de important. Finanţarea există pe ambele tronsoane. Constructorii şi pe primul tronson şi pe al doilea au experienţa necesară în a face aceste proiecte", a mai spus Grindeanu.

La rândul său, Tatsuo Kitagawa, adjunctul şefului de misiune al Ambasadei Japoniei în România, a transmis un mesaj din partea ambasadorului Japoniei, Hiroshi Ueda, în care acesta se declară încântat de proiectul liniei de metrou M6 a "atins o etapă semnificativă".

"Vă mulţumesc că m-aţi invitat să sărbătoresc astăzi, alături de dvs., ceremonia de semnare a unui contract atât de important, un contract, care va duce porţiunea de nord a liniei de metrou M6 până la destinaţia sa finală, Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Linia de metrou M6 este un proiect deosebit, un simbol al prieteniei centenare dintre Japonia şi România pentru că, după cum ştiţi, Japonia a oferit României pentru acest proiect ultimul său împrumut de tip Yen Loan. Astfel, în 2010, Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei (JICA) a acordat Guvernului României un împrumut de aproximativ 41,87 miliarde de yeni japonezi sau, la acea vreme, aproximativ 330 de milioane de euro, în scopul exclusiv al construirii liniei de metrou M6. Sunt foarte încântat să văd progresele minunate care au fost făcute până acum", se arată în mesaj.

Contract de 1,28 miliarde de lei fără TVA

Reprezentanţii Metrorex au semnat marţi contractul ce are ca obiect: "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2:

Tokyo - Aeroport Otopeni", cu Asocierea Gulermak Ağir Sanayi Inşaat Ve Taahhut A.S.-Somet SA.

Valoarea contractului este de 1.278.415.271,87 lei, fără TVA, iar sursele de finanţare ale contractului sunt asigurate de la bugetul de stat şi fonduri externe rambursabile - credit extern JICA, în baza acordului de împrumut ROM-P5, ratificat prin Legea nr. 228/2010.

Potrivit Metrorex, durata estimată a contractului este de 48 luni de la data emiterii Ordinului de Începere. Contractul a fost atribuit prin procedură de licitaţie restrânsă, în SEAP, pe baza criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate - preţ".

Secţiunea de Nord, Tokyo - Aeroport Otopeni, a Magistralei 6 de metrou, are un traseu de 7,6 km şi 6 staţii cu următoarele denumiri: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni) şi face parte din Proiectul Magistrala 6 "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă".

Proiectul Magistrala 6 "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă" are o lungime totală de 14,2 km şi 12 staţii de metrou, şi va fi deservit de un număr de 12 trenuri noi de metrou.