Inginerii chinezi mențin furnalele din Rusia în funcțiune: „Furnizarea de echipamente chinezești este o necesitate“

Magnitogorsk, în Munții Ural, a fost dezvoltat ca un simbol al puterii industriale sovietice și al capacității sale de modernizare economică.

Astăzi, o nouă uzină de cocsificare de 75 de miliarde de ruble (aproximativ 840 de milioane de dolari) din orașul siderurgic este construită de un gigant chinez de inginerie și de sute de muncitori chinezi, transmite Bloomberg.

Contractul dintre Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, cunoscută sub numele de MMK, și compania de stat Sinosteel Engineering & Technology Co. a fost semnat înainte de invazia Rusiei în Ucraina, iar legăturile dintre cele două companii sunt anterioare. Dar, de când inginerii și constructorii chinezi au început să sosească în număr mare pentru a accelera construcția anul trecut, proiectul a fost prezentat de oficialii din ambele părți ca fiind emblematic pentru legături mai strânse.

Magnitogorsk, o investiție considerabilă în comparație cu majoritatea activităților chinezești din trecut în Rusia, este doar unul dintre zecile de exemple din întreaga țară în care inginerii și utilajele de la Beijing mențin în viață industria grea rusă. Este o tendință care se datorează în mare parte abilităților tehnologice ale Chinei, dar și supracapacității interne și nevoii urgente a Moscovei de a continua să producă fierul și oțelul de care are nevoie economia sa de război.

Având puține opțiuni pentru Rusia, legăturile se întăresc. Dincolo de Urali, cea mai mare companie minieră a țării, MMC Norilsk Nickel PJSC, a apelat la ajutorul Chinei pentru o operațiune de captare a emisiilor de dioxid de sulf, după ce contractorii europeni au renunțat în 2022, proiectul fiind încă incomplet. Producătorul de oțel Severstal PJSC tocmai a semnat cu un furnizor de echipamente chinez pentru o uzină de prelucrare a minereului de fier de aproape 1 miliard de dolari.

Excavatoarele și camioanele basculante grele chinezești ocupă o cotă tot mai mare din piață. Între timp, ambii furnizori de servicii metalurgice chinezi de top au indicat o creștere semnificativă în străinătate - Metallurgical Corp. of China Ltd. a declarat că valoarea contractelor nou semnate în străinătate în 2023 se ridică la 63 de miliarde de yuani (8,8 miliarde de dolari), reprezentând o creștere de peste 43% față de anul precedent, inclusiv un contract pentru construirea unei linii de producție pentru gigantul de aluminiu United Co. Rusal International PJSC. Sinosteel Engineering & Technology Co. spune, de asemenea, că dorește să își sporească cota de piață în Rusia și în țările vecine, printre altele.

„Pentru Rusia, furnizarea de echipamente chinezești este o necesitate acum, deoarece nu există alternativă”, a declarat Alexander Gabuev, director al Centrului Carnegie Rusia Eurasia. „China are o gamă largă de echipamente. De cele mai multe ori nu este mai rău decât alte oferte și uneori este destul de inovator”.

Beijingul se teme în continuare de încălcarea sancțiunilor americane de mare anvergură impuse la începutul anului 2022 și a evitat sprijinul militar direct, dar preferă, de asemenea, să își țină aproape vecinul din nord. Dependența Rusiei de China a crescut dramatic în ultimii doi ani, pe măsură ce grupurile occidentale pleacă, iar nevoile sale se acumulează, de la înlocuirea importurilor de produse electronice de bază până la reproiectarea proiectelor, piese de schimb alternative și soluții creative pentru deficitul cronic de lucrători, exacerbat de recrutare și emigrare.

Industria siderurgică, minieră și metalurgică se numără printre cele care înregistrează cele mai mari schimbări. În timp ce producătorii de petrol și gaze s-au concentrat pe înlocuirea tehnologiei importate din 2014, când SUA și UE au impus primele sancțiuni sectoriale după anexarea Crimeei de către Rusia, acest colț al industriei grele a fost, relativ, o poveste de succes care s-a sprijinit pe legăturile externe. Acest lucru i-a lăsat pe producătorii de oțel și pe mineri mult mai dependenți de importurile occidentale, ceea ce a provocat, la începutul anului 2022, o luptă pentru a găsi noi furnizori pentru orice, de la reactivi la mașini de foraj.