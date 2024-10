Încă doi retaileri lansează reduceri mari: de la Black Friday la Zen Friday. Cum se pregătesc livratorii

Campania de reduceri de Black Friday din acest an se anunță a fi de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii ani, retailerii anunțând promoții de până la 80% în timp ce livratorii fac eforturi susținute pentru a onora comenzile.

Fashion Days a anunțat joi că lansează Black Friday 2024 pe 4 noiembrie, oferind reduceri de până la 80% la o selecție vastă de produse. Campania se desfășoară în aplicația mobilă și pe website-ul fashiondays.ro până pe 10 noiembrie și va include peste 2 milioane de articole disponibile în stoc.

Clienții pot ridica comenzile din cele peste 4800 de lockere easybox din întreaga țară, ceea ce le oferă o flexibilitate sporită. În cazul în care un produs comandat nu este potrivit, cea mai facilă și rapidă metodă de retur este în easybox, după care cei mai activi dintre clienți pot primi banii înapoi în cont în doar 30 de minute, eliminând astfel orice stres legat de retururi.

Brandurile cu cele mai mare discount-uri de Black Friday 2024: UGG, Columbia, HUGO, BOSS, CALVIN KLEIN, Nike, Puma, Karl Lagerfeld, GUESS, Trespass, Geographical Norway, Steve Madden.

Ofertele dedicate de Black Friday vor fi marcate cu o etichetă pe care scrie „Black Friday”, pentru ca utilizatorii să le poată identifica rapid și să profite de cele mai bune reduceri.

Leroy Merlin lansează campania „Zen Friday”

Leroy Merlin, retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, continuă și în acest an campania „Zen Friday”, prin care dorește să transmită consumatorilor că, în ciuda perioadei pline de promoții, compania oferă o politică de prețuri mici în fiecare zi, indiferent de lună sau anotimp. Astfel, clienții se pot bucura oricând de o ofertă diversificată, cu peste 40.000 de produse, pentru toate proiectele de renovare și amenajare.

Lansată la nivel național, campania „Zen Friday”, cu focus pe prețuri mici în fiecare zi, se desfășoară pe o perioadă de două săptămâni și va fi comunicată pe toate canalele de media importante: online, TV, radio, social media, dar și în magazine.

Campania „Zen Friday” este o dovadă în plus care întărește recunoașterea atribuită companiei prin certificarea Best Buy primită anul acesta. Recunoaștere Best Buy atestă faptul că retailerul oferă clienților cel mai bun raport calitate-preț pentru categoria „Decorațiuni și Accesorii pentru casă din România” pentru anul 2023 – 2024, având la bază un studiu amplu realizat de agenția ICERTIAS (International Certification Association GmbH).

„Ne-am dorit ca prin campania Zen Friday să le oferim clienților noștri o experiență liniștită și predictibilă, fără stresul reducerilor sezoniere. La Leroy Merlin, prețurile mici fac parte din angajamentul nostru zilnic, nu doar de Black Friday. Cu o gamă variată de peste 40.000 de produse, clienții pot găsi mereu soluții accesibile pentru toate proiectele lor. În același timp, certificarea Best Buy subliniază, încă odată, preocuparea noastră constantă pentru a oferi clienților cea mai bună experiență de cumpărare și validează faptul că la Leroy Merlin, calitatea și prețurile accesibile sunt esențiale în orice zi a anului”, declară Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Sameday anticipează livrări record la nivel regional

Sameday estimează o creștere de peste 40% a numărului de colete livrate de Black Friday la nivel regional, față de anul trecut. În România, vârful de comenzi este așteptat să atingă aproximativ 850.000 de colete într-o singură zi, o creștere de peste 80% față de cea mai aglomerată zi din luna septembrie.

În segmentul livrărilor cross-border, Sameday anticipează o creștere accelerată a numărului de colete, în special pe rutele România-Bulgaria și România-Ungaria, ceea ce reflectă interesul tot mai mare al magazinelor online românești pentru extinderea vânzărilor dincolo de granițe. Compania estimează că, în această perioadă, va livra peste jumătate de milion de colete prin serviciul cross-border, consolidând astfel suportul oferit partenerilor e-commerce în creșterea pe piețele din regiune.

Conform celui mai recent studiu de piață realizat luna aceasta, peste 65% dintre consumatorii din mediul urban care își propun să comande online în cadrul campaniei de Black Friday vor alege livrarea la easybox. În plus, cercetarea arată că acest tip de livrare, care oferă un grad ridicat de flexibilitate, a devenit un criteriu esențial în decizia de achiziție, 7 din 10 români declarând că opțiunea de livrare la easybox le influențează alegerea magazinului online de unde cumpără. Datele studiului confirmă, totodată, și popularitatea crescută a serviciului, 95% dintre românii din mediul urban declarând că au utilizat cel puțin o dată rețeaua easybox ca să primească sau să trimită un colet.

În România, SAMEDAY estimează că în primele zile ale campaniei Black Friday vor fi livrate peste 1,6 milioane de colete la easybox, cu o medie zilnică de aproximativ 330.000 de colete.

Cargus, pregătiri pentru cel mai plin Black Friday de până acum

Cargus se pregătește pentru cel mai plin Black Friday de până acum, anticipând o creștere de 60% a livrărilor în ziua de vârf, față de o zi obișnuită de livrare.

Pentru a răspunde eficient cererii crescute de livrări din cea mai aglomerată perioadă a anului, Cargus a făcut, în 2024, investiții strategice în extinderea infrastructurii operaționale. Compania și-a relocat depozite-cheie în Târgu Mureș, Craiova, Sibiu și Râmnicu Vâlcea, crescând capacitatea zilnică totală de procesare, în aceste centre, la peste 66.000 de colete. În plus, o nouă platformă omnichannel, concepută pentru a oferi clienților o experiență intuitivă, simplificată și integrată, pe toate canalele de servicii clienți, a fost implementată în al treilea trimestru al acestui an.

De asemenea, pentru a facilita procesul de plată al coletelor, Cargus a adăugat posibilitatea de plăți prin Google Pay și Apple Pay, direct în aplicația mobilă a companiei, serviciu adaptat inclusiv pentru plata coletelor ramburs.

În așteptarea celor mai aglomerate două luni ale anului, Cargus și-a consolidat și capacitățile operaționale, prin extinderea forței de muncă cu 20%. Astfel, compania va putea menține calitatea serviciului de livrare, pe toată perioada Black Friday. Totodată, Cargus va asigura un efectiv suplimentar de curieri, disponibil în zilele de sâmbătă, în locații cu volume mai mari.

Compania mai estimează o creștere cu circa 40% a numărului de rute de transport, ca măsură de acoperire eficientă a cererii mari venite de la retailerii care colaborează cu Cargus.