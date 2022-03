Un dezvoltator imobiliar vrea să dea în folosinţă 900 de locuinţe în 2022 şi să înceapă construcţia unui alt proiect rezidenţial

Pentru aducerea la bun sfărşit a acestor planuri, Eden Capital Development va aloca un buget substantial de peste 100 milioane de euro, reconfirmând astfel angajamentul pe termen lung pe care compania şi l-a asumat pe piaţa rezidenţială locală.

În prezent, dezvoltatorul lucrează în paralel la construcţia a 2 ansambluri de locuinţe premium (Cortina North si Cortina 126), în una din cele mai căutate zone rezidenţiale din ţară, respectiv Nordul Bucureştiului.

”Suntem un dezvoltator cu background puternic pe piaţa din Bucureşti, unde prin intermediul proiectelor pe care le-am construit până acum am reuşit să ne poziţionăm pe segmentul premium. Toate şantierele pe care le avem acum deschise funcţionează la turaţie maximă, dorinţa noastră fiind ca până la sfârşitul anului să finalizăm cele aproape 900 de locuinţe programate pentru darea în folosinţă în 2022. Investiţiile pe care le vom aloca în acest an se ridică la cca 100 milioane de euro. Pe lângă proiectele începute, am mai achiziţionat un teren, în zona de Nord a Bucureştiului unde vom construi un ansamblu nou, cu un concept inedit şi facilităţi de super-lux”, a declarat Elena Dumitrache, Director vanzari.

Piaţa rezidenţială trece printr-un moment favorabil, oferind oportunităţi de achiziţii atât pentru cei care vor să cumpere o locuinţă pentru a locui, cât şi pentru cei care cumpără pentru investiţie.

Compania Eden Capital Development, cu capital integral românesc este prezentă pe piaţa rezidenţială din Bucureşti din anul 2009 şi are în portofoliu, sub marca Cortina, cinci ansambluri de succes construite deja sau aflate în curs de dezvoltare – Cortina Residence, Cortina Academy, Cortina North, Cortina 126 si Cortina Forest.

Sub brandul Cortina, portofoliul Eden Capital Development include aproximativ 2.900 de apartamente premium şi de lux, cu facilităţi multiple, în jurul cărora sunt concentrate comunităţi exclusiviste, întemeiate pe valori comune.

Separat de conceptul Cortina, compania a mai dezvoltat ansamblurile Dinamic City (166 apartamente), Four City North (568 apartamente) şi Delta City (333 apartamente).