Florin Barbu, la Adevărul Live: Discutăm cu bănci și IFN-uri despre suspendarea ratelor fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit miercuri la Adevărul LIVE despre măsurile luate în calcul la nivelul Guvernului pentru a-i ajuta pe fermierii afectați de seceta severă din acest an.

Întrebat ce măsuri sunt luate în calcul pentru ajutorarea fermierilor afectați de seceta severă din acest an, ministrul Florin Barbu a declarat că a discutat deja câteva soluții cu premierul Marcel Ciolacu și cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș.

„Am discutat cu domnul prim-ministru, Marcel Ciolacu. Mi-a spus că este de acord cu această măsură, să venim în sprijinul fermierilor pentru calamități, anul acesta. Am discutat la Ministerul de Finanțe. Sumele care vor fi alocate se situează la valoarea de aproape 2 miliarde de lei, 400 de milioane euro, astfel încât să asigurăm o despăgubire de 200 de euro pe hectar”, a precizat ministrul.

„Băncile au intrat în fibrilații. Ratele pot fi suspendate chiar și un an”

Întrebat dacă au avut loc discuții și cu reprezentanți ai băncilor comerciale din România, oficialul de la Agricultură a spus că a avut loc „o primă discuție cu băncile”.

„Băncile nu aveau o situație exactă asupra secetei și a suprafețelor care sunt calamitate în momentul de față. Când le am spus de 2 milioane de hectare, deja băncile au intrat în fibrilații și mi-au solicitat un răgaz până pe 1 august. Adică mâine o să am o întâlnire cu băncile, pentru că vor să vină cu niște propuneri.

Ministerul Agriculturii, nu vă ascund, și eu ca ministru am soluții pentru fermierii români. Pentru că într-o perioadă așa de grea, unde un stat are peste 2 milioane de hectare calmitate din cauza condițiilor meteo care au fost în ultima perioadă, bineînțeles și cu încadrarea în cadrul regulamentelor Comisiei Europene privind forța majoră pe care poți să o aplici într-un stat într-o astfel de perioadă, este nevoie de mult sprijin.

Sigur, sunt contractele pe care eu le-am citit foarte bine. În calitate de ministru am solicitat toate contractele fermierilor de la fiecare bancă. Și sunt posibilități prin care noi statul român putem să intervenim asupra forței majore. Asta înseamnă că se poate duce până la suspendarea pe un an de zile a ratelor și dobânzilor pentru fermierii români”, a declarat Barbu la Adevărul Live.

„Problema nu sunt băncile, ci IFN-urile”

Ministrul și-a exprimat însă îngrijorările legate de împrumuturile luate de la fermieri, însă nu cele contractate cu băncile, ci cu IFN-urile, adică instituții financiare nonbancare, care de obicei practică dobânzi uriașe extrem de greu de suportat în condiții normale, darmite în situații de criză.

„Dar nu băncile sunt cea mai mare problemă. Cu băncile putem rezolva. Problema sunt creditele luate de la anumite instituții financiare nebancare, vorbim de IFN-uri și firme de leasing, la care dobânzile sunt foarte mari. Chiar dacă noi am dat dobânzi garantate de stat cu 2% marjă fixă + ROBOR, sau Creditul Fermierului, cu 1.95 rată fixă, fermierii vin din urmă cu niște credite foarte mari, cu dobânzi foarte mari. Aici, la fel, în caz de forță majoră și toate lucrurile acestea cine are o dobândă mai mare de 2% sau 1,5% marjă fixă + ROBOR, pot fi suspendate pe o perioadă de un an de zile. Lucrul este foarte clar, pentru că fermierii nu pot plăti în momentul de față dobânzi de 18-24%, cu cât au dat împrumuturi aceste instituții financiare nebancare”, a explicat Barbu.

Fermierii primesc deja un sprijin de 200 de euro la hectar

Ministrul a continuat să explice că „sprijinul pe care noi îl dăm în momentul de față este de 200 de euro pe hectar”.

„Să începem plata subvențiilor, adică în 16 octombrie, în prima săptămână să dăm avansul de 70% la subvenția de la Uniunea Europeană, cât și plata accizei la motorină care în momentul de față a fost majorat aproape la 2 lei pe hectar, pentru 78 l încadrare în consumul mediu.

Acești bani mi-aș dori foarte mult să fie pentru înființarea culturilor, adică fermierii să aibă posibilitatea și resursele financiare să poată înființa culturile de toamnă.

De aceea trebuie să luăm o măsură clară pentru bănci, pentru rate și pentru dobânzi cu băncile și cu firmele de leasing și cu IFN-urile, cumva să suspendăm sau să înceapă plata la prima recoltă pe care fermierii o vor avea în anul 2025”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă ministerul este deschis și la eventuale alte soluții care pot fi propuse de bănci și IFN-uri, ministrul a răspuns:

„Sigur. Eu aștept soluțiile lor. Eu vă spun că Ministerul Agriculturii e pregătit. Avem soluțiile încadrate în lege, în regulamentele Uniunii Europene și noi putem prin Guvernul României să dăm un act normativ astfel încât să putem ajuta fermierii români. Dar întotdeauna mi-a plăcut dialogul.

Sigur, nici băncile nu-și doresc să aibă credite neperformante și sunt sigur că vom ajunge la un numitor comun. Mâine o să am o întâlnire cu băncile, iar apoi și cu instituțiile financiar nebancare și cu firmele de leasing și bineînțeles și cu Banca Națională a României”, a încheiat ministrul.