Florin Barbu vrea urgentarea anchetei privind afacerea cu stuf din Deltă: România poate pierde subvențiile

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost întrebat la Adevărul LIVE despre stadiul plăților pentru stuful din Deltă, suspendate ca urmare a anchetei penale derulate de Parchetul European.

Întrebat dacă s-au deblocat plățile pentru stuful din Deltă, blocate ca urmare a anchetei penale derulate de Parchetul European, ministrul Florin Barbu a spus : „nu s-a plătit nicio sumă”.

„În momentul de față este o anchetă, s-a luat decizia de către conducătorul Agenției de Plăți, până la finalizarea anchetei să fie totul suspendat, așteptăm decizia. Problema eate că toate celelalte state beneficiază de această subvenție. În cazul în care acum și ancheta penală nu ne duce la o decizie, dacă s-a procedat corect sau dacă fermierii, pentru că nu sunt decât doi sau trei fermieri, noi vorbim de toată Delta Dunării.

Adică orice fermier, orice crescător de animale care deține pășune unde are încărcătură cu stuf, majoritatea, 90% din nutrețul Delta Dunării, iar animalele, vacile de carne se cresc cu, asta e realitatea, pe pășuni cu stuf.

Dacă lucrul acesta nu vine mai repede, iar decizia anchetei nu vine mai repede, România riscă să piardă acești bani”, a adăugat ministrul.

Întrebat la ce se referă - o eventuală trimitere în judecată sau o decizie a instanței -, ministrul a spus categoric că nu despre o decizie a instanței a vorbit.

„Nu la o decizie a instanței! Dumneavostră știți, în anchetele acestea se strâng documente, poate Parchetul European EPPO, cine verifică lucrul acesta să vadă și eu sunt convins 100% că Agenția a procedat corect, să se încadreze în baza legală, și această sesizare care a fost făcută, că sesizarea nu a fost făcută de anumite persoane, a fost făcută inclusiv și de directorul general care era în acea perioadă și foarte bine a făcut, pentru că probabil a încercat, la scandalul mediatic care era, să se acopere de niște lucruri. A făcut această solicitare.

Bine, și orice anchetă cred că am văzut în România, unde sunt și procurori foarte serioși care verifică și dacă nu sunt probe sau a fost încardrată în temei legal, să dea o neîncepere (a urmăririi penale-n.r.) și aceste sume să fie deblocate, mai mult de atât am atras atenția și am solicitat și solicit în continuare și un audit al Curții de Conturi care se ocupă pe partea de fonduri europene, să vină anul acesta să verifice pentru că în fiecare an ești verificat fiind ordonator principal de credite și unitățile subordonate în cadrul Ministerului Agriculturiii să fie verificate aceste subvenții, dacă procedura a fost constituită corect și pot fi aplicate. Adică sunt instituții de control care pot verifica și care pot da o decizie”, a afirmat ministrul.

„În momentul de față vă spun că toate procedurile pentru fermierii din Delta Dunării sunt foarte corecte, adică oamenii pot să-și ia aceste subvenții, dar vom vedea, și este o anchetă în curs, când se va finaliza bineînțeles că vom ieși cu un comunicat și Agenția de Plăți va ieși cu un comunicat și va spune exact realitatea”, a încheiat oficialul de la Agricultură.

EPPO ar fi cerut blocarea subvențiilor pentru două firme apropiate familiei Stănescu

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a solicitat APIA, la finalul lunii februarie, blocarea plăților pe subvenția stufului până la finalizarea anchetei, potrivit unor surse „Adevărul”. Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre plăți care se ridică la 4,5 milioane de euro și care ar fi trebuit să ajungă la două firme apropiate de liderul PSD Paul Stănescu.

De altfel, chiar șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a confirmat, atunci, deschiderea unei anchete privind subvențiile din bani europeni pentru stuful din Delta Dunării.

O investigație jurnalistică arăta că o lege adoptată în 2023 în Parlament ar fi avut în spate o miză de zeci de milioane de euro, printre beneficiari numărându-se și fiul lui Paul Stănescu.

Ministerul Agriculturii a dispus în ianuarieverificarea afacerii cu stuf din Deltă în care ar fi implicată familia lui Paul Stănescu, după ce situația ar fi intrat în vizorul Parchetului European. Barbu a solicitat ca din echipa de control să facă parte şi inspectori Antifraudă.

În februarie, după ce APIA a blocat plățile si a dat acces procurorilor la dosare, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, l-a demis pe Ionuț Lupu din funcția de șef al APIA motivând criterii de incompetență și negând că decizia ar fi avut legătura cu afacerile familiei Stănescu.

Pe de altă parte, o propunere legislativă cu privire la abrogarea unor prevederi din OUG 34/2013 prin care terenurile mlăştinoase şi stufărişurile au fost incluse în categoria pajiştilor a fost adoptată, pe 5 februarie, la Senat.