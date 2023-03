EVERGENT Investments propune un dividend cu randament de 7,1%

Consiliul de Administrație convoacă Adunările generale ordinară și extraordinară pentru 27/28 aprilie 2023.

Consiliul de administrație propune un dividend brut de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7,1%.

82,7 milioane de lei este fondul maxim estimat pentru dividendele anului 2022.

Rata de distribuție a dividendelor este de 70% din rezultatul net.

Rezultatul net, de 117,9 milioane de lei, a depășit cu 83% rezultatul bugetat pentru anul 2022.

Valoarea totală a activelor (AUM) la 31 decembrie 2022 este de 2.365 milioane lei.

Mix optim între politica predictibilă de dividend și programe de răscumpărare

212,8 milioane lei investiți în anul 2022.

Investiții în sectoarele energetic, real estate, agribusiness și IT.

Proiectul “Fermele de afini” are o suprafață cultivată și în curs de plantare de peste 105 ha și un nou obiectiv, intrarea pe segmentul bio.

305,2 milioane lei buget estimat pentru investițiile in 2023.

Peste 55% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniată principiilor ESG.

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, convoacă Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru data de 27/28 aprilie 2023.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor sunt:

repartizarea fondului maxim de dividende estimat, de 82.712.573 lei din rezultatul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, și a dividendului brut de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7,1%, calculat la prețul de închidere de 1,27 lei/acțiune din data de 23 martie 2023.

aprobarea situațiilor financiare, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul auditorului independent și de rapoartele anuale ale Consiliului de administrație aferente acestora.

aprobarea Programului de activitate în acord cu Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A . și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

. și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. aprobarea în cadrul Adunării generale extraordinare a ”Programelor 8 și 9” de răscumpărare a propriilor acțiuni.

„În anul 2022 am continuat să livrăm valoare acționarilor, într-un context geopolitic și economic supus unor schimbări profunde. Cu un randament total al acțiunii EVER de 17,14% (inclusiv dividendul), am ocupat poziția a treia în topul companiilor din indicele de referință BET. Deși acesta s-a depreciat cu 11%, iar BET-FI a scăzut cu 3,65%, EVERGENT Investments a avut cea mai bună dinamică a acțiunii, cu o apreciere de 11,84%, situându-se pe prima poziție în topul celor 5 societăți de investiții financiare care compun indicele BET-FI. Ne-am atins obiectivele de bază: evoluția companiei și remunerarea acționarilor prin dividendele repartizate în valoare de 62,2 milioane lei și programe de răscumpărare în valoare de 38,5 milioane lei. În prezent, poziția financiară solidă ne oferă libertatea de a reacționa cu promptitudine, cu scopul de a beneficia de oportunitățile acestei perioade marcate de volatilitate crescută, pentru a continua să creștem valoarea activelor pe termen lung. Continuăm să privim cu încredere spre viitor, bazându-ne pe experiența echipei și soliditatea strategiei investiționale aprobată de Consiliul de administrație și acționari.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

EVERGENT Investments aplică o politică predictibilă de dividend de 15 ani.

În 2023, compania propune repartizarea de maxim 82,7 milioane lei pentru distribuția de dividende către acționarii săi în acord cu politica predictibilă de dividend din ultimii 15 ani. Prin mixul optim între politica predictibilă de dividend și programele de răscumpărare, compania returnează valoare acționarilor. Acest aspect este susținut de ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani, care demonstrează stabilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, implicit o poziție financiară puternică pe piață.

EVERGENT Investments continuă investițiile în Portofoliul Private Equity și recalibrează Portofoliile Financiar - Bancar și Energie - Industrial

Proiectele de tip private equity diferențiază compania față de ceilalți actori ai pieței de capital și aduc un raport atractiv randament/risc, cu profit semnificativ pe termen lung. Cadrul legal al fondurilor de investiții alternative permite alocarea de până la 40% în active nelistate, iar EVERGENT Investments și-a setat o primă “bornă” de până la 25% din active pentru alocarea în aceste proiecte.

Agrointens SA, companie din Grupul EVERGENT, a mărit suprafața pentru cultivarea afinelor prin achiziția unui teren de 23 ha în Rătești, județul Argeș, ajungând după plantare la o suprafață totală de 105 ha. Prin noua companie, EVER AGRIBIO, ce deține 50 ha în comuna Săucești, județul Bacău, Grupul își propune să intre pe segmentul BIO.

Complexul rezidențial “ATRIA URBAN RESORT”, dezvoltat de EVERGENT Investments împreuna cu Cityring Development, se aliniază standardului nZEB de eficiență energetică, adică un consum de energie aproape de zero, care respectă principiile “eco-friendly”, începând cu Faza a-III-a a proiectului. Proiectul vizează construirea în 4 faze a 1378 apartamente. În prezent, este în derulare construirea Fazei 3, cu 350 apartamente, dintre care 17% au fost contractate deja.

Prin EVER IMO, companie din Grupul EVERGENT Investments, continuă investițiile în real estate, în special în zona de nord a Bucureștiului, care are o dezvoltare rapida și vasta, atât pe segmentul rezidențial, cât și pe segmentul office.

EVERGENT Investments a investit în sectorul IT prin achiziția unui pachet din acțiunile producătorului român de software MWARE Solutions SA. Compania de software se diferențiază de jucătorii locali și chiar internaționali din sectorul IT deep-tech prin platforma sa tehnologică, ce introduce capabilitatea de analiză a datelor nestructurate din cadrul organizațiilor utilizând un model semantic de înțelegere a datelor bazat pe rețele neuronale, cu capabilități native de tip deep-learning și machine learning pentru a descoperi noi perspective în luarea deciziilor, înțelegerea clienților, noi indicatori și posibilități de automatizare a proceselor organizaționale bazate pe inteligența artificială.

În 2023, EVERGENT Investments propune prin bugetul de venituri și cheltuieli acționarilor o alocare de peste 300 milioane lei pentru programul de investiții.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor, atât profituri pe termen scurt, cât și perspectiva pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a distribuit dividende care depasesc valoarea de 675 milioane lei. www.evergent.ro