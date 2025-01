Disponibilizări în România: Mii de oameni rămân fără locuri de muncă. Unde se închid fabrici și se fac concedieri

Mii de români au rămas fără locurile de muncă la sfârșitul anului 2024 și alte câteva mii vor fi dați afară la începutul acestui an. Industriile cele mai expuse sunt din domeniul auto și confecțiilor textile, dar și industria IT.

Tot mai multe domenii de activitate și industrii sunt grav afectate de scăderea vânzărilor și reducerea exporturilor. Astfel, în Maramureș, un producător de mobilă va concedia 379 de oameni .

​Firma Taparo a intrat în insolvenţă în noiembrie la propria cerere, a trimit o notificare Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş prin care anunţă concedierea a 379 de oameni, adică peste 40% din numărul mediu de salariaţi raportat la Ministerul de Finanţe în anul 2023.

La Miercurea Ciuc 100 de angajați rămân fără loc de muncă în 2025 la o fabrică de lactate. Produsele Lactalis vor rămâne însă pe piață, acestea urmând să fie fabricate în alte unități din țară. Fabrica Lactalis are în portofoliu branduri celebre precum Zuzu, Albalact, Covalact de Țară, La Dorna etc și mai are cinci fabrici în România.

Confecțiile, în declin în județul Olt

În Olt, au loc concedieri colective. Astfel, 100 de angajați din domeniul confecțiilor textile vor rămâne de luna aceasta fără loc de muncă. Tot în Olt, și tot în domeniul confecţiilor textile, au avut loc disponibilizări şi în luna decembrie 2024, când o unitate a anunţat şi operat concedierea colectivă a 12 angajaţi.

Concedieri în masă au loc și la subsidiara Amazon din România: Sute de angajați dați afară de la 1 ianuarie 2025

Compania americană Amazon a hotărât să închidă o parte din operațiunile AI din România, măsura urmând să afecteze 400 de angajați ai subsidiarei locale, care urmau să fie concediați de la 1 ianuarie 2025.

”Amazon deține în România mai multe companii, respectiv Amazon Development Center România, care a avut un număr mediu de angajați de 3.770 în 2023, Amazon Data Services Romania - zero angajați, Amazon Kuiper Services Europe SARL Luxemburg Sucursala București (companie înființată în 2024, nu există date publice cu privire la numărul de angajați), Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala București - 19 angajați în 2023, Amazon MLS Romania - 486 angajați în 2023”, potrivit antena3.ro.

Un producător de piese auto cu mai multe fabrici în România a anunțat zeci de mii de concedieri, din 2024 până în 2027. Forvia are mai multe fabrici în România: cinci fabrici Faurecia la Tălmaciu, Craiova, Mioveni, Râmnicu Vâlcea, Căţeasca şi încă cinci centre de proiectare şi dezvoltare, un centru administrativ şi trei unităţi de producţie HELLA la Timişoara, Arad, Lugoj, Craiova, Oradea şi Iaşi.

Damen dă afară 300 de oameni

Conducerea Damen a anunțat, în decembrie 2024 că va concedia 300 de angajați de la șantierul din Mangalia

Această măsură drastică de reducere semnificativă a numărului de posturi și, implicit, a numărului de angajați deja aflat la cel mai mic nivel din istoria șantierului, nu poate fi justificată exclusiv prin necesitatea reducerii costurilor, transmite instituţia în cadrul unui comunicat de presă.

Două fabrici din judeţul Arad, una din industria auto şi un producător de plastic, au notificat autorităţile, în noiembrie 2024, cu privire la intenţia de a recurge la concedieri colective, fiind vizaţi 236 de angajaţi.

Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG a anunţat, pe 27 noiembrie 2024, că va închide două fabrici, în Austria şi Marea Britanie, ca parte a măsurilor de restructurare anunţate luna aceasta, și va concedia angajați, inclusiv din România, transmitea Reuters, potrivit Agerpres.

Locaţiile companiei mai rentabile din România şi Slovacia vor prelua capacitatea de producţie dar şi acestea vor fi afectate de concedieri, a avertizat Schaeffler.

Peste 180 de angajați ai unei fabrici de componente auto din județul Sibiu au rămas fără locuri de muncă în urma unui proces de concedieri colective desfășurat la finalul anului 2024.

Criza din domeniul IT a ajuns şi în România

Două companii mari din România au trecut la disponibilizări, în aprilie 2024. NTT Data România a renunţat la 2% din angajaţi iar Gameloft şi-a închis total filiala din Cluj, lucru care a dus la 136 de concedieri.

"La nivel de companie trebuie să reevaluăm în mod constant capacităţile noastre de producţie. După o analiză atentă şi răspunzând condiţiilor unei piete în continuă schimbare, a devenit necesar să implementăm o reducere a forţei de muncă. Din păcate, acest lucru ne aduce în situaţia de a închide punctul nostru de lucru din Cluj şi de a ne despărţi de cei 136 de angajaţi. Această decizie nu a fost una uşoară şi înţelegem impactul pe care îl are asupra angajaţilor afectaţi. Vom lucra alături de ei, de la caz la caz, pentru a găsi cea mai bună modalitate de a gestiona situaţia", a transmis compania pentru presa din Cluj.