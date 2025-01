Angajări la companii de renume din IT. Care sunt joburile disponibile în România

Trei companii de renume din IT au anunțat că fac angajări în sucursalele lor din România, la începutul anului 2025. Sunt mai multe locuri de muncă vacante.

Românii care își doresc să lucreze la Google, Amazon sau Microsoft pot alege din locurile de muncă vacante chiar pentru sediile din țara noastră, relatează Wall-Street.

Microsoft are pentru sediul din București un număr de 10 locuri de muncă, majoritatea oferind posibilitatea de a lucra 100% de acasă. Sunt și posturi care oferă un mod de lucru hibrid, cu până la 50% din timp lucrat de acasă.

O parte dintre posturile pentru care angajează Microsoft sunt: support engineer cybersecurity, senior software engineering manager pentru Azure sau software engineer.

De exemplu, pentru software engineer, se poate lucra 100% remote. Din această poziție, angajatul va colabora îndeaproape cu Data Scientists, Software Engineers, Program Managers și DevOps Engineers pentru a înțelege cerințele și provocările de business și pentru a livra un sistem care să răspundă așteptărilor și nevoilor clienților interni și externi.

Printre calificările obligatorii se află: diploma de licență în informatică sau într-o disciplină tehnică similară, cu experiență în programare folosind limbaje precum C, C++, C#, Java, JavaScript sau Python.

De asemenea, Amazon are vacante peste 60 de posturi pentru reprezentanța din România, împărțite între orașele Iași, București și Timișoara. O parte dintre ele vizează poziții precum: account manager - senior brand specialist, quality analyst sau senior software development engineer.

Totodată, gigantul Amazon închide un departament de gestionare a datelor din România. Cel mai puternic retailer online din lume ar fi început procesul de concediere a aproximativ 400 de angajați în a doua parte a anului trecut, fiind afectați cei din departamentul de Machine Leaning.

Și Google angajează în București, unde, odată cu preluarea Fitbit, a introdus în portofoliu grupului și cel mai mare centru de R&D al producătorului de wearables din afara SUA. Sunt disponibile posturi precum: techincal program manager pentru Pixel Watch și Fitbit Device Software sau software engineer.