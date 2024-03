Contrabanda cu aur crește în Turcia pe măsură ce prețurile globale înregistrează un decalaj major

Turcia se confruntă cu o creștere a contrabandei cu aur, în timp ce oamenii caută să profite de pe urma primei în creștere oferită de țară pe piețele internaționale din cauza plafonării importurilor.

Forțele de securitate au confiscat aproximativ 350 de kilograme de aur de contrabandă la punctele de trecere a frontierei în acest an, deja peste 60% din ceea ce au găsit în întregul an 2023, potrivit unui oficial familiar cu situația, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru Bloomberg.

Într-o singură operațiune în provincia de est Van, lângă granița cu Iranul, 88 de kilograme de lingouri de aur în valoare de peste 6 milioane de dolari au fost găsite ascunse sub scaunele unei mașini, a scris ministrul de Interne Ali Yerlikaya într-o postare pe aplicația X, realizată săptămâna trecută.

Criminalii organizați, sau turiștii oportuniști, care ajung în Turcia, pot vinde aurul de contrabandă cu un preț cu aproximativ 7% mai mare, comparativ cu cel de pe piețele internaționale, sau 5.000 de dolari pe kilogram, conform calculelor Bloomberg bazate pe prețurile din Marele Bazar din Istanbul din secolul al XV-lea.

Turiștilot li se permite legal să aducă în țară aur sau bijuterii în valoare de până la 15.000 de dolari fiecare pentru uz „necomercial”, fără a le declara, potrivit site-ului web al Ministerului Comerțului.

Oferta devine din ce în ce mai limitată

Prețurile internaționale ale aurului au atins deja un record istoric, dar ceea ce determină activitatea frauduloasa în Turcia este o creștere a cererii cu amănuntul, care este combinată cu un plafon de stat al ofertei.

Turcii au folosit pentru o perioadă lungă de timp aurul pentru a-și proteja economiile, în special în perioadele de instabilitate, cum ar fi slăbirea monedei și inflația, care au marcat recentul experiment monetar neortodox al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Cererea a crescut atât de mult încât, în luna august a anului trecut, guvernul a anunțat un sistem de cote pentru importurile de lingouri, în încercarea de a reduce deficitul de cont curent.

Sistemul de cote pentru importurile de aur a redus oferta și prima locală a început să crească. Cererea a continuat fără încetare, determinată de ratele reale negative ale dobânzilor, inflația mai mare decât cea prevăzută și incertitudinea politică în jurul alegerilor de la sfârșitul acestei luni.