INTERVIU Marius Istrate, Chief People Officer, UiPath: E mult mai bine să lansezi un produs şi să primeşti feedback direct din piaţă decât să lucrezi prea mult

Adevărul: Cum a devenit UiPath un nume atât de important în industria tech?

Marius Istrate: UiPath a început în 2015, pe fundaţia construită timp de 10 ani de compania românească de externalizare software DeskOver, creată de Daniel Dines şi Marius Tîrcă. Practic, atunci compania consta în 10 oameni care lucrau într-un apartament mic din Bucureşti, în Delea Veche. Prima ”călătorie” în domeniul RPA (n.r. Robotic Process Automation) a venit în 2013 şi, fast forward până în 2019, am atras fonduri de peste un miliard de dolari de la cei mai importanţi investitori din domeniul tehnologiei, UiPath are o valoare de 7 miliarde de dolari şi o bază de peste 3700 de clienţi, foarte solidă. De asemenea, avem peste 3000 de angajaţi în mai mult de 37 de birouri stabilite în 24 de ţări diferite.

Nu există o cale clară, care să te conducă direct la succes, dar în cazul nostru cei mai importanţi factori au fost faptul că am creat o platformă RPA care nu are rival şi care a fost adoptată de clienţi, aceştia devenind ulterior cei mai mari susţinători ai noştri, faptul că am fost recunoscuţi de analişti ca cea mai bună companie din domeniu şi am beneficiat de încrederea investitorilor, precum şi reţeaua noastră globală de parteneri.

Care e filozofia companiei?

Valorile noastre au rămas neschimbate încă de când compania era un start-up mic, şi ne-au ghidat de-a lungul creşterii noastre către poziţia de lideri ai pieţei. Practic, ne dorim să rămânem umili, să fim curajoşi, să fim rapizi şi să ne implicăm cu totul în ceea ce facem.

Cât de important este timing-ul pentru un start-up?

Timing-ul este crucial pentru orice start-up, deoarece ele funcţionează într-un ecosistem care include competitori, investitori, clienţi şi o piaţă căreia încearcă să îi ofere produsele şi serviciile pe care le au.

Să fii în ton cu piaţa şi să te poziţionezi cât mai bine pentru a beneficia de resursele de care ai nevoie pentru a creşte şi pentru a urma fiecare val pornit de o nevoie a pieţei este un lucru esenţial. De aceea este atât de important să citeşti semnele oferite de ecosistemul tău înainte de a face următoare mutare.

Care sunt lucrurile de care ai nevoie pentru a avea un start-up de succes?

Depinde care este definiţia ta pentru acest cuvânt. UiPath nu a fost un start-up ”de succes” timp de 10 ani, dar fără aceşti ani, succesul de acum nu ar fi fost posibil. Alte companii ajung imediat în vârful piramidei, dar nu sunt capabile să gestioneze creşterea bruscă. Asta arată că nu există un singur răspuns. Totul este în strânsă corelaţie cu nevoile şi condiţiile pieţei, tipul produsului sau serviciului pe care îl oferi, precum şi echipa ta şi cultura din care provii.

Cum poţi atrage investitori?

Investitorii caută tot timpul oportunităţi excelente, astfel încât de multe ori nu mai rămâne foarte multă muncă de convingere. Chiar şi în România, ecosistemul de investitori pentru companiile aflate în primele stadii de dezvoltare a crescut, cu mai mult de 100 de milioane de dolari care sunt disponibili pentru investiţii.

Întrebarea importantă este însă: sunt investitorii cu care vorbeşti cei mai potriviţi pentru compania ta?

Cum s-a desfăşurat procestul de tranziţie de pe piaţa din România către cea din Statele Unite? Aţi întâmpinat dificultăţi?

UiPath a fost construită de la bun început pentru a fi o companie global. Piaţa din România nu a fost niciodată ţinta noastră, deoarece clienţii noştri se aflau în altă parte, de aceea am realizat destul de repede că trebuie să ne mutăm sediul în Statele Unite, deoarece acesta este unul dintre cele mai importante puncte de convergenţă ale investitorilor şi clienţilor. Aşadar, pentru noi a fost o mutare naturală.

Aţi făcut greşeli?

Da, o mulţime, şi co-fondatorul şi CEO-ul nostru, Daniel Dines, a fost foarte deschis în ceea priveşte acest aspect, spunând că UiPath a făcut toate greşelile pe care le poate face un antreprenor.

Care a fost cea mai mare?

Una dintre cele mai mari a fost, conform lui Daniel, construirea unui start-up în timp ce făcea şi muncă de externalizare şi consultare. Faptul că a aşteptat şi nu a încercat direct să strângă fonduri de la investitori a amânat ”decolarea” companiei. Apoi, faptul că nu am lansat produsul nostru mai devreme a fost o altă greşeală. E mult mai bine să lansezi un produs şi să primeşti feedback direct din piaţă, incorporând apoi aceste date pentru crearea produsului de care ea are nevoie, decât să lucrezi prea mult la el, să îl aranjezi şi să nu mai fii capabil să ţii pasul cu piaţa.

Cât de mare este prezenţa voastră în Statele Unite? Poţi numi câteva dintre companiile cu care lucraţi la momentul actual?

UiPath are în momentul de faţă o prezenţă majoră în Statele Unite, care este condusă de centrul nostru din Bellevue, Seattle, unde oameni extrem de talentaţi lucrează pentru a se asigura că platforma noastră de RPA rămâne cea mai bună de pe piaţă şi continuă să ofere servicii de automatizare de top clienţilor noştri. Printre aceştia se numără Google, Uber, McDonalds, American Fidelity, BankUnited sau Duracell.

Sunt şi alte ţări în care plănuiţi să vă extindeţi?

Piaţa globală de RPA este în continuă creştere şi cererea vine din toate părţile lumii, aşa că suntem mereu în căutarea unor noi pieţe în care ne putem stabili, unde putem fi aproape de clienţii noştri şi de unde putem găsi talentele din zona de tech. De aceea, vom continua să ne extindem prezenţa globală şi ne aşteptăm să deschidem birouri în noi locaţii în curând.

