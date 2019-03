Domeniul care oferă salarii brute de 20.000 lei pe lună, plus bonusuri de 3.000 lei

Studiul realizat în parteneriat cu KPMG, analizează şapte procese / tipuri de posturi ale industriei, după cum urmează: Managementului proiectelor/proceselor, Finanţe şi Contabilitate, Resurse Umane, Servicii Clienţi, Servicii de Aprovizionare şi Achiziţii, Dezvoltare Software (IT) şi Top Management.

Pentru specialiştii în Project Management salariul lunar poate începe de la 5000 lei brut şi poate ajunge în multe cazuri la 20.000 lei brut/lună.

Pentru specialiştii care lucrează în domeniul Financiar Contabil, sau Servicii Clienţi (Customer Services) salariul de intrare poate începe de la 3300 lei brut pe lună, iar pentru cei care lucrează în Supply Chain (Aprovizionare) de la 3000 lei brut/lună.

“Industria noastră este una dintre cele mai dinamice din România, potenţialul industriei fiind de 300.000 de angajaţi, acum lucrând în industrie circa 125.000 de oameni. Industria de outsourcing oferă posibilitatea de dezvoltare personală foarte rapidă, cu ajutorul trainingurilor multidisciplinare prin care companiile ajută angajaţii să obţină competenţele necesare”, explică Bogdan Pelinescu, Preşedinte ABSL.

Companiile din industrie oferă bonusuri de limbă care pot depăşi 3.000 de lei brut/lună

Potrivit studiului, majoritatea companiilor oferă bonusuri de limbă. Franceza, germana, italiana şi spaniola sunt limbile cele mai căutate de către angajatori, acestea fiind plătite cu bonusuri ce variază între 270 de lei brut şi 3.000 de lei brut pe lună. Cei care cunosc limbi mai puţin vorbite pot primi bonusuri până la 3.600 de lei brut/ lună, în plus faţă de salariu.

Un alt beneficiu acordat angajaţilor sunt zilele libere suplimentare, în afara celor obligatorii, care pot varia între una şi şase zile pe an.

Alte beneficii oferite de companii sunt tichetele de masă, abonamentele medicale private şi opţiunea de a avea ore de lucru flexibile.

Studiul realizat de ABSL împreună cu KPMG a fost făcut prin intermediul unui chestionar la care au răspuns 19 dintre companiile membre.

În 2018, 33% dintre angajaţi ofereau servicii de Gestionare Clienţi, 25% Servicii de IT şi 23% activau în domeniul Financiar Contabil.

Potrivit aceluiaşi studiu, vârsta medie a forţei de muncă este cuprinsă între 26 şi 35 de ani, femeile reprezentând 61% dintre angajaţii din industrie.

Potrivit sondajului, în medie, un angajat stă în companie între 1 şi 5 ani. Majoritatea oamenilor care lucrează în industrie au cel puţin o diplomă universitară, iar 24% sunt absolvenţi de Masterat sau Doctorat.

În acest moment, cei mai căutaţi sunt oamenii care combină cunoaşterea limbilor străine (germana fiind una dintre ele) cu alte aptitudini cerute de industrie.

Automatizarea în industrie

Angajatul din back-office sau call-center petrece până la 80% din timpul zilnic completând formulare, procesând date sau comezi, adică o multitudine de activităţi vitale pentru clientul final, dar care iau mult timp pentru angajaţi.

Automatizarea nu înlocuieşte forţa de muncă, dar este ideală pentru activităţile care presupun procese repetitive şi previzibile.

Roboţii software sunt capabili să rezolve activităţile, pentru care sunt programaţi, de cinci ori mai rapid, comparativ cu personalul firmei.

Conform studiului realizat de ABSL, 76% dintre companiile intervievate folosesc automatizarea simplă (Robotic Process Automation – simple based rules) în activităţile companiei.

Adăugând inteligenţa artificială şi automatizarea cognitivă, roboţii de software sunt capabili să întreprindă mai multe acţiuni repetitive şi previzibile, fără a mai fi nevoie de intervenţia angajaţilor (mailuri automate, agent virtual, Interactive voice response). 21% dintre companiile intervievate folosesc automatizarea cognitivă.

Majoritatea companiilor, 57%, dezvoltă intern aceste soluţii de automatizare simplă. 25% dintre companiile intervievate au dezvoltat intern centre de excelenţă pentru dezvoltarea proceselor de automatizare.

“Robotizarea unor activităţi înseamnă a da posibilitatea angajaţilor de a desfăşura activităţi unde îşi pot exprima mai bine competenţele şi creativitatea. Echipa are mai mult timp pentru a se dedica proiectelor şi iniţiativelor care aduc o valoare ridicată business-ului şi, astfel, oamenii vor avea o satisfacţie mai mare decât cea a unei activităţi banale şi repetitive. În acelaşi timp, roboţii vor trebui coordonaţi, ei devenind tot mai mult “asistenţii” angajaţilor, ajutându-i să îşi facă munca mai eficient şi asigurând, în multe cazuri, procesare continuă pentru activităţile standard”, declară Bogdan Barbu, vicepreşedinte ABSL.

Potrivit studiului realizat de Asociaţie, împreună cu KPMG, ABSL estimează că industria de outsourcing a generat venituri de aproximativ 4 miliarde de euro în 2018 în România.

Asociaţia Business Service Leaders în România este cea mai importantă organizaţie care reprezintă sectorul de business services, adunând în componenţa sa cele mai importante companii din piaţă care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).

Rolul ABSL România este de a sustine expansiunea sectorului de Business Service şi transformarea acestuia într-un vector important al creşterii economice a României. Asociaţia îşi atinge obiectivele prin facilitarea colaborării principalilor jucători, angajarea autorităţilor şi grupurilor de interes în dezvoltarea aspectelor operaţionale cheie ale industriei.

