Cashback de 5% din valoarea cumpărăturilor cu cardul Revolut, oferit de un retailer cu 153 de magazine

Astfel, din aprilie 2022, utilizatorii Revolut de pe piaţa locală vor putea să beneficieze de 5% cashback la achiziţionarea de produse electro-IT din oferta retailerului român, indiferent de modalitatea în care se realizează achiziţia – online sau direct în magazin. Acest beneficiu va putea fi accesat în aplicaţia magazinelor Flanco, din funcţionalitatea Recompense (Rewards) şi se va aplica tuturor planurilor financiare deţinute de utilizatori.

”Unul dintre obiectivele noastre principale este acela de a ne susţine clienţii să îşi permită ce este mai bun: să poată alege produse de calitate, care să le aducă bucurie şi confort”, a explicat Ovidiu Nicuşan, Director de Marketing Flanco Retail. “Astfel, în mod constant adăugăm noi servicii de finanţare sau beneficii pentru clienţi împreună cu partenerii noştri. Prin această colaborare, toate produsele noastre vor beneficia de returnarea pe card a 5% din valoare. Ne aşteptăm ca acele categorii cu o creştere bună în piaţă să fie, în continuare, preferatele clienţilor, beneficiind de un preţ încă şi mai accesibil. Spre exemplu, anul trecut, maşinile de spălat vase şi uscătoarele au avut un ritm de creştere de peste 60%, device-urile smart (smartphone, smartwatch, brăţări fitness) au crescut cu peste 38%, iar espressoarele de cafea cu peste 26%.”

”Recompensele (Rewards) au devenit disponibile pentru clienţii Revolut din România în iulie 2020, iar de la acel moment am extins frecvent oferta de beneficii pentru clienţii noştri. În prezent, prin includerea avantajului oferit în parteneriat cu Flanco, utilizatorii pot folosi peste 30 de Recompense pentru produse şi servicii din categorii diverse - electro-IT, călătorii, modă, sport, divertisment, sănătate, produse alimentare. Această diversitate susţine intenţia noastră de a acoperi cât mai bine nevoile utilizatorilor şi de a-i ajuta să-şi gestioneze resursele financiare simplu şi eficient prin aplicaţia financiară Revolut. One app, all things money”, a declarat Mădălina Stoica, Head of EWA Sales.

Cashback-ul are o valabilitate limitată şi poate fi cumulat cu alte discount-uri sau promoţii ale partenerului, dar nu este transferabil către o altă persoană, nici nu poate fi schimbat în bani sau alte produse. Cashback-ul de 5% este virat în 72 de ore după tranzacţie, cu condiţia ca plata să fie realizată cu Revolut, iar plata să fie asociată cu Recompensa activă.