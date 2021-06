Agenţia five elements digital la Global Search Awards: agenţia românească e în top 10 cele mai bune agenţii SEO la nivel mondial

Global Search Awards este o competiţie de anvergură mondială dedicată industriei de SEO şi search marketing. Atrage anual mii de înscrieri, iar în 2021 five elements digital este între cele mai performante nouă agenţii la categoria Best Global Small SEO Agency. Succesul five elements digital vine după ce agenţia a fost finalistă în top 8 cele mai bune companii SEO (cu până la 25 de angajaţi) din Europa şi top 5 în categoriile Best Use of Data şi Best Use of Search - Real Estate & Property.

„Să fim nominalizaţi între cei mai buni nouă jucători la nivel global este o recunoaştere extrem de importantă pentru noi şi arată, totodată, că munca noastră în România este apreciată şi recunoscută şi în afara ţării. Pot spune că ne considerăm norocoşi că am pornit din România, o piaţă care, chiar dacă încă are un uşor decalaj faţă de pieţe internaţionale consolidate, este una extrem de agilă şi deschisă la inovare. Lecţiile învăţate local şi flexibilitatea pe care am avut-o în derularea proiectelor aici ne ajută enorm în strategia noastră de extindere şi consolidare în alte ţări”, a afirmat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

În prezent, five elements digital are trei linii de servicii pentru clienţi: SEO, PPC şi Programmatic Advertising. Portofoliul agenţiei cuprinde peste 30 de clienţi activi, atât de nivel mic spre mediu, cât şi de nivel enterprise. Pe piaţa din România, estimează că aproximativ 50% dintre utilizatorii de internet navighează pe site-uri optimizate de agenţie. Din 2018, five elements digital şi-a extins operaţiunile şi în afara ţării.

Despre five elements digital

five elements digital este agenţie de SEO şi performance marketing, care se adresează în special companiilor medii şi mari, corporaţiilor, dar si startup-urilor sau tuturor companiilor care au target