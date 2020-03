Recorduri de audienţă la spectacolele online pentru copii. Premieră pe Facebook: Scufiţa roşie, la Opera Comică pentru Copii

În contextul epidemiei de COVID-19, începând cu data de 17 martie, Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul de Animaţie Ţăndărică au transmis gratuit online o serie de spectacole pentru copii, pe pagina oficială a instituţiei de Facebook.

Directorul Teatrului Ţăndărică, Călin Mocanu, a explicat reprezentanţilor media această decizie: ”Toate spectacolele noastre cu 3-4 camere şi montate. Eu nu sunt adeptul spectacolului filmat, deloc, deloc, pentru că sunt înregistrate. Programul Teatrului Ţăndărică va putea fi urmărit pe Facebook, ca şi cum am juca la sală. Nu fac altceva decât să-i poftesc pe copiii de acasă, pentru că societatea este în criză, să se distreze oarecum cu un spectacol de calitatea celor jucate pe scenele Ţăndărică, filmate că se pierde mult. Nu mergi la teatru ca la film, ci cu un fel de participare emoţională care nu există când te uiţi de acasă la laptop. Dar există o mare nevoie de a scoate copilul din faţa unui televizor şi a unei tensiuni sociale care-i pot dăuna securităţii emoţionale. Teatrul este o emoţie, este o comunicare de la ochi la ochi şi nu printr-un filtru. Dar pentru că suntem în această stare de alertă, în această emoţie publică greu de controlat şi pe care copilul o citeşte, eu nu vreau să-i afectez securitatea emoţională”

În câteva zile, un alt teatru pentru copii, Opera Comică pentru Copii inovează încă odată în domeniul programelor interactive pentru copii şi introduce, la cererea publicului, prima aplicaţie de vizionare a spectacolelor şi a evenimentelor produse de instituţie.

Opera Comică pentru Copii s-a aliniat măsurilor luate de autoritatea Primăriei Municipiului Bucureşti şi acestea reprezintă cele mai bune variante de prevenţie pe care le putem adopta.

Weekendul trecut au avut două reprezentaţii cu distribuţii diferite ale celei mai recente premiere de operă, ,,Cenuşăreasa” de G. Rossini, în regia lui Cristian Mihăilescu şi ,,6 mâini şi un pian”, concert-lecţie susţinut de Trio Equilibrium. De asemenea, în fiecare dimineaţă din timpul săptămânii, am învăţat să plantăm cu ,,Micul Grădinar”, am învăţat să ne petrecem mai bine timpul cu jocurile din ,,Magazinul OCC”, am descoperit câteva dintre secretele unui machiaj de scenă, şi ne-am relaxat cu artiştii noştri la interviurile nonconformiste din rubrica ,,Zâmbete la OCC``. În acelaşi timp, coordonatorii Atelierelor Micul Artist au ţinut lecţii online pentru fiecare dintre cele 32 de ateliere în parte, astfel încât cei aproape 1000 de copii înscrişi să nu îşi întrerupă activitatea şi să menţină legătura cu mentorii de care sunt atât de ataşaţi.

Transmisiunile au ajuns la aproape 500.000 de spectatori din ţară şi străinătate.

Duminică, 22 martie, tot de la ora 17.00, se va transmite înregistrarea celei mai faimoase opere pentru copii a tuturor timpurilor, ,,Hansel şi Gretel”, cel mai jucat spectacol de operă la Opera Comică pentru Copii, cu 53 de reprezentaţii în cei cinci ani de la premieră.

Toate cele de mai sus, plus alte spectacole din repertoriul Operei Comice pentru Copii şi programe în premieră: ,,Poveşti cu Felicia”, ,,Fabule cu Nino”, ,,În spatele cortinei”, ,,Filme de 10” şi altele, vor putea fi vizionate zi de zi de către copii şi părinţi deopotrivă, prin intermediul aplicaţiei care va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Abonamentul lunar va fi de doar 30 de lei şi va oferi acces nelimitat pentru fiecare familie la toată biblioteca noastră de spectacole şi programe. Astfel, spectatorii din ţară şi din străinătate se vor putea bucura de evenimentele de la OCC, ca şi cum ar fi alături de noi.

Au fost adoptate ,,gift subscribe”, un fel de ,,bilet în aşteptare” pentru aplicaţie. La fel ca la ,,biletele în aşteptare”, Opera Comică pentru Copii va dubla suma, astfel încât să existe doi beneficiari la fiecare ,,abonament online” oferit de spectatorii generoşi.



"Ştim că această platformă nu va putea înlocui atmosfera minunată din sălile de spectacol, din foaier, din curtea şi din atelierele noastre, dar promitem să revenim cât de curând va fi posibil şi abia aşteptăm să vă revedem cu mic, cu mare la Opera Comică pentru Copii! Până atunci, ne dorim să ţinem legătura online şi sperăm să duceţi vestea mai departe, astfel încât să aducem bucurie în cât mai multe case ale românilor din ţară şi străinătate, în aceste vremuri de încercare şi curaj", a declarat Felicia Filip, managerul instituţiei.