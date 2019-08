TVR 3 îl omagiază pe George Enescu de ziua sa de naştere

Luni, 19 august, pentru al treilea an consecutiv, TVR 3 marchează ziua de naştere a celui mai mare si prolific compozitor al României, George Enescu, printr-un maraton dedicat creaţiei şi personalităţii sale.

În acest an, la TVR 3, ziua de 19 august va fi marcată de şapte emisii în premieră, filmate în perioada mai–iunie 2019 de producătoarea Valentina Băinţan. Aceasta, ne propune să serbăm 138 de ani de la naşterea compozitorului, într-o manieră nouă, inedită, prin cele mai neaşteptate variante de abordare ale muzicii lui Enescu. De la un proiect componistic al unui DJ ce a mixat pe muzica lui Enescu, la „Experimentul Enescu” realizat cu ajutorul unor vedete care nu au neapărat legătură cu muzica clasică: Oana Sârbu, Monica Davidescu, Zoli Toth sau Liana Stanciu.(

Premierele „Maratonului Enescu” se referă şi la interviurile realizate de Valentina Băinţan cu Grigore Leşe (despre folclorul din muzica lui George Enescu), cu dirijorul Tiberiu Soare (despre povestea unei partituri monumentale) dar şi cu Mihai Constantinescu, directorul Artexim (despre ediţia din acest an a Festivalului Internaţional George Enescu).

Aşadar, luni, de la ora 10.00, urmăriţi un interviu cu Grigore Leşe despre elementele de folclor din creaţia enesciană”. Grigore Leşe ne va revela în amănunt zestrea culturală pe care George Enescu ne-a lăsat-o moştenire, venind cu o serie de amănunte inedite despre modul în care compozitorul român a utilizat folclorul (urban sau sătesc) în creaţia sa, descoperind transpuneri ale unor elemente folclorice într-o excepţională măiestrie armonică, polifonică şi orchestrală.

De la ora 13.00, Valentina Băinţan vă propune să urmăriţi un interviu cu istoricul Georgeta Filitti despre “Enescu în viaţa personală”. Prin intermediul Georgetei Filitti, al cărei soţ a fost nepotul Marucăi Cantacuzino – soţia lui George Enescu - vom fi privilegiaţii descoperirii unui Enescu mai puţin “vizibil”. Unul plin de jovialitate şi umor, caracterizat de o ironie fină dar şi de o discreţie regală, capabil totodată de un altruism ieşit din comun. Vom fi părtaşii unor poveşti inedite, istorii menite să ne poarte imaginaţia prin “unghere” istorice nestrăbătute până acum.

De la ora 14.00, la TVR 3 vine “Vocea de jazz a Festivalului Enescu 2019 – Teodora Enache”. La Festivalul Internaţional George Enescu din acest an, în premieră, Rapsodia I şi Rapsodia a II-a de George Enescu vor fi interpretate vocal “în cheie” de jazz - într-un concert inedit – From Classical to Jazz, creat şi interpretat de Teodora Enache. Despre acest proiect inedit aflăm amănunte, în premieră, chiar de la autoarea acestuia, Teodora Enache, în cadrul Maratonului Enescu la TVR 3.

De la ora 15.00, ne întâlnim cu “DJ-ul Mihai Toma şi Enesciada”. Mihai Toma a compus melodii pentru artişti precum Smiley, Morandi, Delia sau Loredana. El este, de asemenea, colaborator la realizarea coloanei sonore a documentarului “Flavours of Romania” produs şi prezentat de cineastul britanic Charlie Ottley. În anul 2015, el a fost primul şi singurul compozitor de muzică electronică din lume invitat să participe în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu“ cu un proiect original intitulat „Enesciada“ - care a stârnit admiraţia publicului din România, prin formula inedită în care a fost prezentat.

De la ora 19.00, TVR 3 vă provoacă la “Experimentul Enescu” , alături de oameni din aproape toate generaţiile, de la 7 la 50 de ani: melomani, neavizaţi, necunoscători ai opusurilor enesciene, dar şi muzicieni. Experimentul vă propune “un joc” auditiv în urma căruia fiecare interlocutor va veni cu propriile concluzii asupra muzicii enesciene. Copii, adolescenţi şi persoane mature sunt purtate prin muzica lui George Enescu pentru a demonstra că ea se adresează tuturor - avizaţi şi neavizaţi. Vom afla că nu este nevoie decât să îi ascultăm lucrările cu mintea şi sufletul deschise, ca să înţelegem mesajul transmis prin intermediul partiturii. Oana Sârbu, Monica Davidescu, Zoli Toth, Liana Stanciu, Doru Trăscău (liderul trupei The Mono Jacks), arhitectul Hamid Katrib, Daniel Rocca (liderul trupei Firma), Sandra Ecobescu (manager cultural Fundaţia Calea Victoriei), sunt câţiva dintre protagoniştii ce se vor lăsa provocaţi de această formulă ce reuşeşte să descrie personalitatea lui George Enescu într-o manieră cu totul inedită.

De la ora 20.00, urmăriţi un interviu cu Mihai Constantinescu, directorul ARTEXIM – despre ediţia 2019 a Festivalului Internaţional "George Enescu", Omul care de 28 de ani neîntrerupţi construieşte cel mai bun produs cultural al României la export: Festivalul Internaţional „George Enescu”, aduce la TVR 3 informaţii despre actuala ediţie a Festivalului. Cum se construieşte un festival de o asemenea anvergură, care sunt ingredientele ce stau în spatele fiecărei ediţii de succes, cât este de dificil să jonglezi cu momentele de tensiune zilnică sau cum a ajuns luna septembrie să fie cunoscută în întreaga lume drept “luna Enescu la Bucureşti”, iată doar câteva întrebări al căror răspuns îl vom afla de la artizanul celui mai mare brand cultural al României. O discuţie lejeră, obiectivă, condimentată însă şi cu elemente personale din care vom afla cine este de fapt managerul şi…muzicianul Mihai Constantinescu.

De la ora 21.00, descoperim “Un altfel de Oedipe” alături de dirijorul Tiberiu Soare, cel care a mărturisit că “Oedipe” a fost singura creaţie muzicală care i-a necesitat doi ani de studiu asiduu: un an pentru aprofundarea partiturii şi încă pe atât, pătrunderea contextului: libret, povestea compoziţiei, dar şi viziunea lui George Enescu.

Maratonul Enescu se încheie cu opera Oedipe, una dintre cele mai mari capodopere ale culturii româneşti. De la ora 22.00, urmăriţi la TVR 3 opera OEDIPE, ce a constituit Concertul de deschidere al ediţiei 2017 a Festivalului Internaţional "George Enescu", în interpretarea London Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: