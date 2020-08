Turneul Internaţional Stradivarius 2020 merge mai departe. Alexandru Tomescu: „Nu pot să-mi imaginez cum va rămâne în istorie acest an“

Am sperat şi am aşteptat până în acest moment reîntâlnirea cu publicul iubitor de muzică clasică, şi, cu multă bucurie, dorim să anunţăm seria de concerte pe care violonistul Alexandru Tomescu - Vioara Stradivarius Elder Voicu şi artistul argentinian de bandoneon, Omar Massa, au pregatit-o pentru această ediţie, a XIII-a.

Turneul Internaţional Stradivarius 2020, numită „PIAZZOLLA 99“ se lansează pe 3septembrie la Deva, în colaborare cu Teatrul de Artă într-un concert în aer liber, în cetatea Devei, începând cu ora 19:00, apoi continuă la Timişoara -4sept-Centrul Cultural Faber, ora 19:00, Reşiţa-5sept-Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime“ şi în colaborare cu Teatrul de Vest, ora 20:00, Oradea-6 sept- Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae“, ora 19:00, Cluj-Napoca-8sept- Curtea Parohiei Romano-Catolice “Sfantul Mihail”,ora 19:00, Sebes- 9sept- Biserica Evanghelică, în colaborare cu Centrul Cultural ”Lucian Blaga”, ora 19:00, Sibiu-10sept- Curtea Muzeului Bruckenthal, ora 18:00, Brasov-13sept- Biserica Neagră, ora 19:00, Ghimes/Bacău-14sept- Biserica Romano-Catolică, ora 19:00, în colaborare cu Asociaţia oameniinspira.ro şi Bucureşti, cu trei concerte: 16sept-Sala Radio-Seria Concertelor Roz, 17sept-Catedrala Sfântul Iosif, în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică, ora 19:00 şi 18 sept-Rezidenţa Scena9-BRD, ora 19:00.

Turneul Internaţional Stradivarius a parcurs o călătorie minunată, XII ediţii pline de experienţe frumoase exprimate prin Muzică, Atitudine, Valori si, mai presus de orice, prin apropierea de publicul tradiţional dar şi cel mai tânăr şi neexperimentat, iar violonistul Alexandru TOMESCU, liderul acestui proiect, crede în angajamente pe termen lung, în întâlniri care rezistă timpului şi îşi dezvoltă adevărata valoare, asemeni muzicii.

În momentul de faţă, sfera culturii şi a lucrătorilor în cultură este sub asediul epidemiei. Întreaga industrie culturală, la nivel mondial, trece printr-o perioadă complicată, artiştii traversează situaţii extrem de dificile, pentru că foarte multe evenimente culturale au fost reprogramate şi chiar anulate. Alte sectoare ale economiei sunt şi ele grav afectate, dar diferenţa esenţială este că în toate celelalte sectoare activitatea economică are o dimensiune clară de utilitate imediată, în timp ce sistemul cultural este un domeniu al aspiraţiei, al emoţiilor şi simbolurilor, al creării unui orizont de aşteptare de care mai mult ca oricând avem nevoie în aceste timpuri.

În acest moment ne bucurăm că a crescut consumul cultural, iar filmele, cărţile, muzica de operă, clasică sau orice fel, a crescut, vizitele virtuale în muzeele lumii au fost o călătorie culturală consitentă, i-au ajutat pe oameni să reziste, să le dea sens, să le ofere poveşti, să rămână împreună în lipsa contactului fizic, să se distanţeze social, dar să se apropie prin cultură.

Turneul Stradivarius 2020 îşi propune să meargă mai departe, iar muzica este cea pentru care acum avem, în fine, suficient timp, capacitate de apreciere şi multă nevoie. Muzica înseamnă conexiune chiar în contextual distanţării.

Foto: Omar Massa şi Alexandru Tomescu

„2020 ar fi trebui să fie anul Beethoven…Nici nu pot să-mi imaginez cum va rămâne în istorie acest an, din păcate, cred că prea puţin va avea legătură cu muzica. Şi, totuşi, Turneul Stradivarius, în care pornim cu maximă prudenţă dar şi cu multă îndrăzneală în acelaşi timp, vine să reamintească publicului despre frumuseţea uitată a vieţii noastre. Deşi concertele nu se vor auzi în Catedrale, aşa cum plănuisem, se desfăşoară în aer liber, sunt sigur că în inimile fiecăruia dintre noi, bandoneonul lui Omar Massa şi vioara Stradivarius Elder-Voicu vor reverba nu doar căteva secunde, ci multă vreme după încheierea concertului. Cred că o dată în plus, puterea muzicii este pusă la încercare. Va reuşi ea să înalţe sufletele oamenilor, să ne facă mai buni, mai grijulii, mai recunoscători? Este pariul pe care îl punem în această ediţie a Turneului Stradivarius.

Efortul din acest an pentru a continua Turneul Stradivarius a fost unul foarte greu, mai greu ca niciodată, şi, în mod special, doresc să Multumesc partenerilor, sponsorilor şi tuturor celor care, prin efortul şi încrederea lor, proiectul este posibil în acest an.

Turneul Stradivarius «PIAZZOLLA 99» îl dedicăm tuturor celor care sunt acolo, în prima linie, în lupta cu acest virus perfid -Covid-19, de la cadrele medicale, curieri, şoferi de taxi, ambulanţă, artişti şi, nu în cele din urmă, fiecăruia dintre noi, care, ştiut sau neştiut, putem ajunge în linia întâi. Gândurile noastre bune şi muzica se îndreaptă, în egală măsură, către toţi cei care au trecut prin această boală sau care au trăit această experienţă lângă persoane dragi. Muzica ne poate reda speranţa! Muzica înseamnă conexiune în ciuda distanţării şi merge mai departe, cu fiecare dintre noi.“, a declarat Violonistul Alexandru Tomescu.

Programul va avea durata de 75 de minute şi va conţine lucrări de Astor Piazzolla - Bruno y Sarah, Calambre, Night Club 1960, Oblivion, Libertang revoluţionează genul muzical într-o formă colorată, cu un limbaj ritmic original, spirit puternic dramatic şi pasionat. Haendel - Adagio in Re major, Bach - Aria pe coarda sol, Beethoven - Duo in do major, Massenet – Meditatia, Kreisler - Preludiu si Allegro, Porumbescu – Balada, George Enescu-Lăutarul, Omar Massa - Avincis Tango.

A CRY FOR SOLITUDE- este o lucrare muzicală în prima audiţie şi este compusă special pentru acest turneu, de către compozitorul DAN POPESCU.

„Piesa «A Cry for Solitude», iniţial un duo pentru vioară şi pian, inspirată de dialogul cu maestrul Alexandru Tomescu şi compusă în perioada pandemiei, este prezentată în primă audiţie în cadrul Turneului Stradivarius din Septembrie 2020, într-un aranjament pentru vioară şi bandoneon realizat de către Omar Massa. Strigătul şi plânsul izolării se combină cu momente de reverenţă şi de speranţă datorate celor din prima linie care, în ciuda provocărilor, cu stoicism şi curaj, ne arată ca avem puterea de a răzbate, fără însă a îi uita pe cei loviţi de această pandemie dramatică. Muzica uneşte oamenii şi ne dă speranţa de a continua“- a declarat compozitorul Dan Popescu

Astăzi, întreaga planetă trece printr-o perioadă complicată, artiştii traversează perioade grele, publicul suferă pentru că accesul liber la artă este îngrădit, iar lupta cu un virus necunoscut este tot mai grea şi mai lungă. Reglementările legislative şi măsurile luate de autorităţile publice centrale şi locale, în contextul epidemiei de COVID-19, ne obligă la un efort comun şi al fiecăruia dintre noi, de a respecta cu stricteţe recomandările autorităţilor. Astfel vom contribui la rezolvarea acestei situaţii dificile pentru întrega planetă, de a avea grijă de sănătatea noastră, a tuturor, de a fi în siguranţă.

Artistul de Bandoneon, de origine argentiniană, Omar Massa declară: „Cred că Lumea se confruntă cu cea mai mare provocare din ultima sută de ani, un virus care, brutal, ne-a închis în case, a furat de lângă noi oameni dragi, prieteni şi care a bulversat total vieţile noastre. Este o mare provocare pentru noi toţi, dar trebuie să mergem mai departe. Muzica ne dă puterea şi energia de a merge mai departe! Cu multă bucurie mărturisesc că abia aştept reîntâlnirea cu publicul din România, în concertele din Turneul Stradivarius.

Publicul roman este foarte aproape de sufletul meu şi îl invit să fie prudent, să fie atent la vieţile lor şi a celor din jur şi îl aştept să trăim bucuria, emoţia şi să celebrăm muzica prin concertele Piazzolla 99- din Turneul Stradivarius 2020“.

Întreaga echipă a Turneului Internaţional Stradivarius 2020 munceşte la pregătirea acestei ediţii speciale şi avem în vedere o serie de schimbări care ne obligă la un efort comun care să dea încrederea şi siguranţă. Totodată, planurile noastre vor fi în concordanţă cu restricţiile impuse de autorităţi, vă invităm să respectaţi toate regulile impuse pentru a fi cu toţii protejaţi şi sănătoşi.

Intrarea la concerte se va face doar pe baza de invitaţie şi rezervare, în limita locurilor disponibile.