TIFF Sibiu 2019. Filme româneşti sold-out şi mii de cinefili prezenţi la proiecţiile în aer liber

Cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, Parking, a fost pelicula cu cele mai multe bilete vândute, în timp ce alte două filme româneşti au rulat cu casa închisă – comedia ardelenească Pup-o, mă! (r. Camelia Popa) şi MO (r. Radu Dragomir). De altfel, publicul sibian a spus un ferm „prezent” la toate întâlnirile cu cei aproape 20 de cineaşti români prezenţi la festival, în cadrul sesiunilor de Q&A ale celor 9 pelicule autohtone din program.

Piaţa Mare a fost cu siguranţă cel mai popular loc pentru cinefilii din Sibiu, de vineri până duminică găzduind în total aproape 6000 mii de oameni. Aceştia au urmărit în aer liber două dintre cele mai aşteptate filme ale anului, ambele premiere naţionale – Yesterday (r. Danny Boyle), povestea unei lumi în care formaţia The Beatles nu a existat şi Diego Maradona (r. Asif Kapadia), o incursiune completă în cariera şi viaţa personală a celui mai mare fotbalist din lume.

Tot în Piaţa Mare a avut loc unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale ediţiei: proiecţia California Dreamin’ (nesfârşit), organizată în onoarea şi în prezenţa actorului Răzvan Vasilescu. Acesta a primit Premiul pentru întreaga carieră în cadrul TIFF Sibiu 2019, sâmbătă 29 iunie. „Mulţumesc din toată inima mea regizorilor care m-au luat în filmele lor, le mulţumesc pentru răbdarea infinită pe care au avut-o şi înţelegerea deosebită pe care mi-au acordat-o”, a declarat actorul în faţa celor 2000 de sibieni prezenţi.

Răzvan Vasilescu a primit premiul pentru înreaga carieră la TIFF Sibiu

Generaţia Woodstock /Woodstock: Three Days that Defined a Generation, documentarul regizat de Barack Goodman şi lansat la Tribeca IFF din New York cu ocazia a 50 de ani de la organizarea legendarului festival, a închis într-un mod boem cea de-a 13-a ediţie TIFF Sibiu. Peste 400 de oameni au urmărit în aer liber la Muzeul Naţional Astra povestea celor 3 zile care aveau să schimbe modul în care o întreagă generaţie va aborda muzica, artele, politica şi drepturile sociale.

