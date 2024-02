Unde atinge palma, crește... trauma

Zicale din bătrâni precum „bătaia este ruptă din rai” sau „unde dă mama crește”, nu doar că nu au fost uitate, ba chiar au ajuns să se regăsească printre îndemnurile primite de părinții care-și cresc copiii cu sfaturi de pe net. Din păcate, nu mai este o noutate că violența domestică în România este ridicată. Surpriza a venit anul trecut de la orașe, unde cazurile de agresiune asupra femeilor și a copiilor au fost mai multe decât la sate.

Cele mai multe dintre proverbele românești sunt adevărate izvoare de înțelepciune. Totuși, zicale sau chiar cântecele care acreditează violența asupra femeii și copilului ca pe un îndemn de urmat cred că trebuie să rămână în alte timpuri, de mult trecute, și sunt greșite în zilele noastre din orice punct de vedere ai privi situația. Sigur, asta nu înseamnă că nu putem avea reguli pentru educația copiilor noștri, în locul palmelor.

Cifrele violenței domestice sunt în continuare îngrijorătoare

Anul trecut, potrivit datelor Poliției Române, peste 34.000 de femei și mai bine de 7.300 de copii au fost victime ale violenței domestice. 44 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 31 de persoane au fost la un pas de moarte! Cele mai multe sesizări la Poliție au fost în mediul urban, la orașe.

Am fost impresionată în special de numărul cazurilor de violență care au implicat copii, fie că au fost victime sau agresori.

Îngrijorător este că, de fapt, numărul victimelor este mult mai mare decât cel înregistrat oficial. Dau un singur exemplu dramatic, cel al fetiței din Galați care a fost omorâtă în bătaie, de propria mamă. Poliția nu a fost alertată vreodată de vecinii care au auzit plânsete, deși copilul a fost bătut în repetate rânduri, ars cu aprinzătorul de aragaz. În aceeași situație sunt multe femei care nu-și denunță partenerul agresor din rușine sau de teama violențelor ulterioare.

Încurajez, din nou, toate persoanele aflate în pericol să anunțe autoritățile, să ceară sprijin, să solicite ordin de protecție, cu toate implicațiile juridice ce decurg de aici.

Pentru copii există numărul de urgențe 119, iar pentru femei este disponibilă permanent linia 0800.500.333 sau direct la 112. La fel de important este să nu-și retragă plângerea după ce aceasta a fost depusă.

Europa se unește împotriva violenței domestice

Schimbări majore sunt anunțate la nivel european pentru combaterea și prevenirea violenței domestice. Nu doar România se confruntă cu acest fenomen, accentuat după pandemia COVID-19, când toți europenii au fost obligați să petreacă mai mult timp acasă, în familie, cu partenerii etc.

Președinția belgiană a Consiliului UE și Parlamentul European au ajuns la un acord asupra primei legi europene privind împotriva violenței domestice. Așadar, vom avea reguli generale pe tot continentul care vor stabili drepturile victimelor, protecția lor, definirea infracțiunilor și a sancțiunilor.

Vom vedea care va fi impactul asupra României, având în vedere că nu ducem lipsă de legislație, ea există din anul 2003, doar că stăm prost cu aplicarea regulilor și cu schimbarea mentalităților.

Proverbe pe care părinții ar trebui să le uite

Multe studii arată că un comportament violent asupra copilului are nenumărate repercusiuni negative asupra dezvoltării lui ulterioare. Nu-i credeți pe cuvânt pe cei care spun „lasă, că și pe mine m-a bătut tata cu cureaua și am ajuns om”. Acea persoană a ajuns om, în sensul de adult, dar cine știe ce temeri, câtă neîncredere în propriile forțe, ce răni neînchise sau cicatrici mentale are persoana respectivă. Rămâne, evident, și întrebarea dacă ar fi avut alt destin dacă n-ar fi fost bătut de un părinte care nu a mai avut răbdare pentru explicații și a preferat corecțiile corporală.

Înțeleg perfect că suntem oameni și răbdarea este o virtute, dar cine nu are calm pentru propriul copil este posibil să aibă propriile traume.

Indiferent din ce unghi ai privi violența, copilul bătut învață că metoda de convingere care nu dă greș vreodată este „o bătaie soră cu moartea”.

Oare câți dintre băieței care și-au văzut mama bătută de propriul tată sau ei înșiși au fost victime ale „altoielilor” vor aplica aceeași „rețetă” când vor fi adulți? În plus, foarte trist este că violența nu ține cont de mediul social, de avere, de vârstă, de pregătirea educațională sau profesională. Violența naște violență!