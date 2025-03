„Statele Unite și Rusia se opun” și „China, Statele Unite și Rusia au votat pentru...”... Ce s-a întâmplat la cea mai recentă votare din cadrul Adunării Generale și Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe tema Ucrainei? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea unui articol publicat de The Paper, intitulat „Statele Unite și Rusia se opun” și „China, Statele Unite și Rusia au votat pentru...” Ce s-a întâmplat la cea mai recentă votare din cadrul Adunării Generale și Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe tema Ucrainei?, care detaliază subiectele dezbătute în cadrul Adunării Generale a ONU privind situația Ucrainei. Publicația The paper este una dintre cele mai influente platforme media din China, cunoscută pentru abordarea sa analitică și pentru acoperirea extinsă a subiectelor internaționale, economice și politice. The Paper este recunoscută și pentru faptul că reflectă perspectivele oficiale și dezbaterile interne din China pe teme de actualitate globală.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Foto: Pe 24 februarie 2025, la sediul Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat problema Ucrainei. Sursă imagine Visual China Group 视觉中国.

Potrivit unui reportaj CCTV News din data de 25 februarie, în data de 24 februarie, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat o rezoluție propusă de Statele Unite cu privire la problema Ucrainei. În timpul votării, 10 țări, inclusiv China, Statele Unite și Rusia, au votat pentru, 5 s-au abținut, rezoluția fiind în cele din urmă adoptată.

Două proiecte de rezoluție, unul propus de Ucraina și unul de Statele Unite, au fost adoptate în cadrul sesiunii speciale de urgență a Adunării Generale a ONU privind Ucraina, desfășurată mai devreme în aceeași zi. Proiectul de rezoluție propus de Statele Unite nu a fost adoptat în prima rundă de vot, ci a fost adoptat numai după ce a fost revizuit de țările europene și votat din nou.

Rezoluția Consiliului de Securitate susținută de China, Statele Unite și Rusia

Potrivit UN News, Statele Unite ale Americii au propus o rezoluție în cadrul Consiliului de Securitate în concordanță cu proiectul său de rezoluție din cadrul Adunării Generale, „deplângând pierderile tragice de vieți omenești în timpul conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, reafirmând că scopurile principale ale Organizației Națiunilor Unite, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite, sunt menținerea păcii și securității internaționale și soluționarea pașnică a diferendelor, solicitând încetarea rapidă a conflictului și îndemnând în continuare Ucraina și Federația Rusă să ajungă la o pace pe termen lung”.

Franța, Regatul Unit și Grecia au solicitat Consiliului să amâne votul asupra proiectului de rezoluție privind Ucraina, susținut de Statele Unite, până în după-amiaza zilei de 25 februarie. Statele Unite și-au exprimat opoziția fermă față de amânarea votului. Consiliul a votat apoi moțiunea propusă de țările europene. Șase țări, inclusiv China, au fost pentru, trei țări, inclusiv Statele Unite, împotrivă și șase țări, inclusiv Rusia, s-au abținut. Moțiunea propusă de țările europene nu a fost adoptată, deoarece nu a fost atins numărul minim necesar de nouă voturi de susținere, iar votul a continuat.

Regatul Unit, Franța și alte țări europene au propus apoi trei amendamente la proiectul de rezoluție al SUA, solicitând înlocuirea sintagmei „conflictul ruso-ucrainean” cu „agresiunea rusă la scară largă”, inserarea în preambul a frazei „reafirmă angajamentul său față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv în apele sale teritoriale”, iar în paragraful operativ înlocuirea sintagmei „o pace durabilă între Ucraina și Federația Rusă” cu „o pace justă, durabilă și completă între Ucraina și Federația Rusă, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu principiile egalității suverane și integrității teritoriale a statelor”.

Rusia a propus, de asemenea, două amendamente la textul propus de Statele Unite în Consiliul de Securitate, solicitând inserarea cuvintelor „pentru a aborda cauzele sale fundamentale”; schimbarea sintagmei „conflictul dintre Federația Rusă și Ucraina” în „conflictul din jurul Ucrainei” și înlocuirea sintagmei „o pace justă, durabilă și completă dintre Ucraina și Rusia” cu „o pace justă, durabilă și completă în Ucraina”.

Cu toate acestea, după votare, trei amendamente propuse de Marea Britanie și Franța și două amendamente propuse de Rusia au fost respinse. În final, textul original propus de Statele Unite a fost adoptat după ce a fost supus la vot. Cinci țări europene, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Grecia și Slovenia s-au abținut.

Publicația Reuters a comentat că rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate „adoptă o poziție neutră cu privire la conflictul ruso-ucrainean” și „reflectă inversarea lui Trump a politicii americane privind Ucraina după preluarea mandatului și poziția sa mai conciliantă față de Rusia”.

,,Această rezoluție ne pune pe drumul spre pace. Este un prim pas, dar unul crucial, unul de care ar trebui să fim cu toții mândri,acum trebuie să îl folosim pentru a construi un viitor pașnic pentru Ucraina, Rusia și comunitatea internațională", a declarat Dorothy Shea, șefa interimară a misiunii diplomatice americane la ONU, pentru Consiliul de Securitate.

Foto: Ambasadoarea Dorothy Shea rostind observațiile la reuniunea Consiliului de Securitate privind Ucraina, sursa: https://it.usembassy.gov/remarks-on-a-u-s-drafted-un-security-council-resolution-on-ukraine/.

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, a recunoscut o „schimbare constructivă” în poziția Statelor Unite în privința conflictului. Acesta a declarat în fața Consiliului de Securitate că rezoluția nu este „una ideală”, ci „un punct de plecare pentru eforturile viitoare în vederea unei soluționări pașnice”.

Reprezentanta permanentă a Mării Britanii la ONU, Barbara Woodward, a declarat Consiliului că ,,condițiile păcii din Ucraina sunt importante și trebuie să transmită un mesaj clar: agresiunea nu trebuie să fie răsplătită. De aceea, nu poate exista echivalenţă între Rusia şi Ucraina în modul în care acest consiliu se referă la acest război. Dacă vrem să găsim o cale către o pace durabilă, Consiliul trebuie să fie clar cu privire la originile acestui război.”.

Reprezentantul permanent al Franței la ONU, Nicolas de Rivière, a declarat că, deși Franța este „pe deplin angajată în favoarea păcii în Ucraina, solicităm o pace justă și de durată și nu vom cere niciodată victimelor să se predea”. Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la Washington în aceeași zi, sperând să-l convingă pe Trump să nu renunțe la sprijinul său pentru Ucraina.

Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a subliniat în discursul său după ce Consiliul de Securitate a votat proiectul de rezoluție privind problema Ucrainei în data de 24 că ,,problema Ucrainei se află acum într-un moment critic în procesul de negociere și soluționare. Așteptăm cu nerăbdare ca comunitatea internațională să creeze o atmosferă favorabilă pentru promovarea unei soluții politice a crizei și că Organizația Națiunilor Unite și Consiliul de Securitate vor juca un rol constructiv în crearea unui consens între statele membre privind pacea. Sperăm că acțiunile Consiliului de Securitate vor continua să emită o voce pașnică pentru a promova negocierile de pace. China este dispusă să continue să joace un rol constructiv în soluționarea politică a crizei, în conformitate cu cerințele părților implicate și ținând cont de preocupările comunității internaționale, în special cele ale țărilor din sudul global.”

Sesiunea specială a Adunării Generale a ONU adoptă două rezoluții diferite

Cu toate acestea, proiectul de rezoluție al SUA a avut o altă soartă la sesiunea specială de urgență a Adunării Generale a ONU privind Ucraina, care a avut loc mai devreme în acea zi.

Potrivit UN News, Statele Unite au înaintat acest proiect Adunării Generale a Națiunilor Unite în seara zilei de 21 februarie. La votul din acea zi, Rusia a propus un amendament la proiect, care impune inserarea unui text „inclusiv abordarea cauzelor sale principale” după „o încetare rapidă a conflictului”. Acest amendament a primit 31 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă și 59 de abțineri, China și Rusia votând în favoarea amendamentului, iar Statele Unite împotrivă.

Ulterior, Franța, Germania și alte țări din Uniunea Europeană, precum și Regatul Unit, au propus trei amendamente la acest proiect de rezoluție, al căror conținut era același cu cel propus de țările europene în Consiliul de Securitate. Primul amendament a fost adoptat cu 60 de voturi pentru, 18 împotrivă și 81 de abțineri, Statele Unite și Rusia votând împotrivă și China abținându-se. Al doilea amendament a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, 16 împotrivă și 67 de abțineri, Statele Unite și Rusia votând împotrivă și China abținându-se. Al treilea amendament a fost adoptat cu 83 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă și 61 de abțineri, China votând pentru, Statele Unite și Rusia votând împotrivă.

În final, proiectul de rezoluție revizuit a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU cu 93 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 73 de abțineri. China și Statele Unite s-au abținut de la vot, iar Rusia a votat împotrivă.

Un proiect de rezoluție intitulat „Către o pace justă și durabilă în Ucraina”, co-sponsorizat de Ucraina și Europa a fost, de asemenea, adoptat în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU din acea zi. Acesta prevede: „Este necesară punerea deplină în aplicare a rezoluțiilor relevante adoptate de Adunarea Generală ca răspuns la agresiunea împotriva Ucrainei, în special cererea acesteia de retragere imediată, completă și necondiționată a tuturor forțelor militare ruse de pe teritoriul Ucrainei în interiorul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și cererea acesteia de încetare imediată a ostilităților de către Rusia împotriva Ucrainei”. Proiectul a fost adoptat cu 93 de voturi pentru, 18 împotrivă și 65 de abțineri. Statele Unite, Rusia și alții au votat împotrivă, în timp ce China s-a abținut de la vot.

Potrivit Associated Press, acesta este cel mai mic număr de voturi de sprijin pe care le-a primit Ucraina în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, „demonstrând că sprijinul Ucrainei în cadrul Națiunilor Unite este în scădere”. De la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean la 24 februarie 2022, Adunarea Generală a ONU a adoptat șase rezoluții care „condamnă invazia și solicită retragerea imediată a trupelor ruse”.

Potrivit Reuters, ministra adjunctă de externe a Ucrainei, Mariana Betsa, a declarat în fața Adunării Generale, înainte de vot: „Acest război nu a fost niciodată doar despre Ucraina. Este vorba despre dreptul fundamental al fiecărei națiuni de a supraviețui, de a-și alege propria cale și de a fi liberă de agresiune”.

În discursul său adresat Adunării Generale, Shea a declarat că multiplele rezoluții anterioare ale ONU care condamnau Rusia și cereau retragerea acesteia „nu au reușit să oprească războiul” și că „războiul a durat prea mult și a cauzat pierderi prea mari oamenilor din Ucraina, Rusia și alte regiuni”. „Avem nevoie de o rezoluție care să semnaleze angajamentul tuturor statelor membre ale ONU de a pune capăt războiului pentru totdeauna”.

Public Broadcasting Service a declarat că rezoluțiile reflectă „tensiunile care au apărut între Statele Unite și Ucraina după ce Trump a lansat brusc negocieri cu Rusia pentru a rezolva rapid conflictul”. „Rezoluțiile subliniază, de asemenea, presiunea pe care angajamentul administrației Trump cu Moscova o pune asupra alianței transatlantice, liderii europeni fiind frustrați de faptul că ei și Ucraina au fost excluși de la discuțiile preliminare săptămâna trecută”.

Reprezentantul permanent al Chinei la Organizația Națiunilor Unite, Fu Cong a declarat pe 24 că China sprijină toate eforturile care vizează pacea, inclusiv consensul la care au ajuns Statele Unite și Rusia cu privire la lansarea negocierilor de pace. China speră că toate părțile să poată participa la procesul de negociere de pace, să găsească o soluție justă și de durată care să ia în considerare preocupările fiecărei părți și să ajungă la un acord de pace obligatoriu care să fie acceptat de toate părțile. China speră că Europa va juca un rol pentru pace și va colabora pentru a aborda cauzele crizei și pentru a realiza stabilitatea pe termen lung pe continentul european. În acest moment critic, așteptăm cu nerăbdare ca comunitatea internațională să creeze o atmosferă favorabilă pentru promovarea unei soluții politice la criză, iar Adunarea Generală a ONU să joace un rol catalizator în construirea unui consens între statele membre în favoarea păcii. China va continua să depună eforturi continue pentru găsirea unei soluții politice la criză.

Sursa aici. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30237615.

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse.