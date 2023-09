Somnul rațiunii naște monștrii deveniți dictatorii epocii contemporane

Se schimbă paradigmele comportamentului politic instituit ca regulă de decență aproape unanim acceptată în lumea democratică, tocmai pentru a se detașa cât mai vizibil și demonstrativ de ororile sistemelor comuniste, dictatoriale și criminale. Din nefericire, cu extraordinar de mare viteză, actualele competiții politice în pregătire sau în desfășurare reactualizează un anume tip de polarizare extremă, violentă și nu numai la nivelul demagogiei politice, resuscitând comportamente specifice unor vremuri apuse, totul bazat pe mesajul extrem de simplu adorat de dictatorii tuturor timpurilor: adversarul meu politic este dușmanul meu personal și, ca atare, trebuie distrus fără milă, aneantizat, șters din memoria colectivă.

Asta au făcut toți, în mod egal, la perfecțiune: Hitler sau Stalin și discipolii lor mai mici dar nu mai puțin feroce. Exact asta încep să facă și oamenii politici ai prezentului, obsedați de putere și dorință de revanșă. În acest sens, viitorul devine problematic, extrem de previzibil și amenințător.

Iată două exemple, alese tocmai fiindcă provin din SUA, țara care ne predă tuturor lecția democrației.

1. Donald Trump și Paul Gosar, congresmanul republican de Arizona, sugerează că Mark Milley (foto), general de patru stele și șeful statelor majore reunite americane merită pedeapsa cu moartea.

Scrie Trump că „ Acest personaj s-a dovedit a fi un accident de tren Woke care, dacă informațiile Fake News sunt exacte, discuta cu China pentru a-i da o idee despre gândirea Președintelui SUA. Este un act într-atât de flagrant încât odinioară, pedeapsa ar fi fost MOARTEA. Ca urmare a acestui act de trădare s-ar fi putut naște un război între SUA și China”

Milley, într-o declarație sub jurământ în fața Comitetului pentru forțe armate, spunea că „Misiunea mea în acel moment era să dezescaladez situația. Mesajul meu era mereu același: stați liniștiți, rămâneți calmi și dezescaladați. Nu vă vom ataca” La rândul său, Gosar, într-un text publicat duminică spune că Mulley ar fi complotat cu Nancy Pelosi, pe atunci șefa Camerei Reprezentanților, „de a fi lucrat pe la spatele Președintelui Trump” și de a fi întârziat intervenția Gărzii Naționale pe 6 ianuarie 2021. Ceea ce-l face „un trădător”.

2. Promisiunea lansării unor anchete împotriva unor entități din presa americană „amenințări la adresa democrației” și DUȘMANI AI POPOPRULUI.

Într-un mesaj pe rețeaua sa socială (Truth Social), fostul președinte american și omul care are acum cele mai mari șanse de nominalizare din partea Partidului Republican în cursa prezidențială, a declarat, că dacă va fi ales, va ordona anchete asupra activității NBC NEWS MSNMC deoarece „sunt aproape toți corupți și necinstiți....vor face obiectul unei anchete pentru învinuirea de Amenințare împotriva națiunii și trădare...Vă spun de la început, în mod deschis și cu mândrie că, în cazul în care voi câștiga președinția SUA, aceștia și alți membri ai presei de tip LamaStream vor fi anchetați minuțios pentru raportare necinstită și coruptă privind persoane, fapte și evenimente ”. Iată textul integral al mesajului avertisment-amenințare-promisiune-angajament care, fără îndoială, se situează în tradiția celor mai buni și eficienți acuzatori ai celor care au înfundat închisorile și lagărele de concentrare fiind etichetați ca DUȘMANI AI POPORULUI.

They are almost all dishonest and corrupt, but Comcast, with its one-side and vicious coverage by NBC NEWS, and in particular MSNBC, often and correctly referred to as MSDNC (Democrat National Committee!), should be investigated for its “Country Threatening Treason.” Their endless coverage of the now fully debunked SCAM known as Russia, Russia, Russia, and much else, is one big Campaign Contribution to the Radical Left Democrat Party. I say up front, openly, and proudly, that when I WIN the Presidency of the United States, they and others of the LameStream Media will be thoroughly scrutinized for their knowingly dishonest and corrupt coverage of people, things, and events. Why should NBC, or any other of the corrupt & dishonest media companies, be entitled to use the very valuable Airwaves of the USA, FREE? They are a true threat to Democracy and are, in fact, THE ENEMY OF THE PEOPLE! The Fake News Media should pay a big price for what they have done to our once great Country!

Din nou vedem că Goya avea dreptate și că somnul rațiunii generează și acum monștri? Cine oare, poate foarte curând, vor fi cei care vor primi funcția de acuzatori și anchetatori ai activităților fostei prese libere devenite inconvenabile pentru onoarea unora dintre politicieni și care, cum spune atât de frumos Donald Trump, „ar trebui să plătească un preț mare pentru ce-au făcut”? Dacă acum rămânem indiferenți la aceste semnale, urmările vor reveni din trecutul apropiat și ne vor bântui în pe viitorul care s-ar putea să semene cu istoria spunea că devenise irepetabil tocmai pentru că memoria combinată a nazismului și comunismului ne făcuseră mai deștepți și, oarecum, pe cât se poate, mai democrați și toleranți.