Preşedintele Ilie Bolojan trebuie să lămurească urgent dacă Dragoş Sprînceană reprezintă, sau nu, statul român

În plan extern şi diplomatic, România este într-o situaţie critică, ce trebuie lămurită urgent de către preşedintele Ilie Bolojan.

Dragoş Sprînceană, un american de origine română, se erijează în reprezentantul României pe lângă conducerea Americii, fiind desemnat de premierul Ciolacu.

Premierul României nu are calitatea de a desemna persoane care să reprezinte România în străinătate, pe lângă guverne din alte ţări.

Preşedintele României, chiar interimar, are toate atribuţiile preşedintelui plin, cu trei excepţii: dizolvarea parlamentului, mesaje adresate parlamentului şi nu poate să convoace referendum.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan are atribuţiile prevăzute în art. 80 din Constituţie:

ARTICOLUL 80 (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Preşedintele reprezintă România în relaţiile cu alte state, ia decizii în politica externă, numeşte ambasadori, nu premierul Ciolacu.

Lucrurile s-au complicat teribil după declaraţiile lui Sprînceană la postul tv Digi24:

„Nu sunt un emisar al domnului Ciolacu, ci al României. Domnul Ciolacu reprezintă funcția de premier al României și eu trebuie să ajut România, indirect”. „Nu este emis niciun mandat oficial, doar am fost rugat să intermediez anumite discuții, să deschid anumite căi de comunicare. Nu există niciun document scris, nu am directive de la guvernul român”. A fost rugat de către cine? De premierul Ciolacu, se intelege din spusele lui Sprînceană.

O persoană poate fi emisar al României doar după delegarea de către președintele Bolojan, pentru această funcţie. Domnul preşedinte Bolojan trebuie să lămurească urgent dacă i-a delegat dlui Sprînceană această funcţie, cu ce mandat, şi pe ce perioadă.

Domnul Cristian Diaconescu, şeful Cancelariei prezidenţiale, ca răspuns la o întrebare identică la un post tv, a declarat că nu comentează. Nu se poate aşa ceva, când în joc este onoarea şi credibilitatea statului român. Adică, oricine are chef se dă drept emisar al statului român şi vorbeşte în numele său?

Sprînceană îl duce în derizoriu pe Marcel Ciolacu, premierul României

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a și sunat personal, fiindcă își dorește o apropiere și o îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite”, spune Sprînceană.

Adică premierul Ciolacu îşi permită să decidă politica externă a României, să desemneze emisarii României, fără ştiinţa şi acordul preşedintelui Bolojan, fără consultări cu ministrul de Externe şi ambasadorul României în America. Un premier român nu are în atribuţii astfel de prerogative, şi nu este clar cum se va termina pentru Ciolacu abaterea flagrantă de la ce are voie şi ce nu are voie premierul României.

Mai grav, Sprînceană dă de înţeles că premierul Ciolacu este trumpist şi anti UE.

„Statele Unite își doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron își dorește continuarea acestui război din Ucraina”.

Când i s-a atras atenția că poziția sa este diferită de cea statului român în ceea ce privește Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul la ce spuneți dumneavoastră acum, din partea dumnealui și biroului dumnealui”.

Sprînceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu. Când a minţit dl Sprînceană? Întrebat ce va exprima în discuțiile cu liderii republicani din SUA, având în vedere aceste poziții divergente, Sprînceană a spus: „Exact ce am spus administrației americane am spus-o și domnului Ciolacu: administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate”. „Trebuie să așteptăm să avem un președinte nou. Trebuie să așteptăm să avem o administrație stabilă în România și să reluăm legăturile bilaterale de comunicare, economice și politice și strategice după aceste alegeri. Ăsta este mesajul cel mai inteligent și care ajută, din punctul meu de vedere, România cel mai mult. Și exact asta fac Statele Unite acuma, dacă observați”.

Cu alte cuvinte Sprinceană spune că actualul preşedinte interimar, Ilie Bolojan, nu are căderea şi atribuţiile să reprezinte România, pentru că este preşedinte interimar, complet opus de ce spune Constituţia României.

Astfel de declaraţii decredibileaza în plan extern conducerea actuală a României, pe preşedintele interimar Bolojan, venind de la o persoană care se consideră „emisarul” statului român, desemnat ca atare de către premierul României.

În acest context este necesară intervenţia presedintului Ilie Bolojan care trebuie să lămurească două lucruri:

-Este sau nu este Dragoș Sprînceană emisarul statului român?

-Cum se raportează preşedintele la premierul Ciolacu, după o astfel de gafă monumentală?

Preşedintele Traian Băsescu, care cunoaşte foarte bine cum funcţionează relaţiile între state a declarat:

„Cum poţi să compromiţi ţara în asemenea măsură, încât să anunţi că trimişi nişte emisari care să înlesmească accesul României la Casa Albă?! Deci umilinţă mai mare de atât nu putea fi adusă de un premier”.

Încă un semnal pentru preşedintele Bolojan, care trebuie să intervină urgent să lămurească situaţia delicată în care se află România.