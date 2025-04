Gafa incredibilă a premierului Ciolacu: Trimite emisari în America fără ştiinţa şi acordul preşedintelui Bolojan

Premierul Ciolacu nu cunoaşte Constituţia României, este habarnist. În Constituţie se spune:

ARTICOLUL 80 (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

Preşedintele reprezintă România în relaţiile cu alte state, ia decizii în politica externă, numeşte ambasadori, nu premierul Ciolacu.

În pofida acestui articol clar din Constituţia Românie, premierul Ciolacu şi-a permis să numească doi emisari în America, să reprezinte interesele statului român, fără înştiinţarea, încuviinţarea preşedintelui României.

Şeful Cancelariei Preşedintelui, Cristian Diaconescu, a declarat la un post tv la întrebarea „a fost consultat preşedintele în legătură cu aceste numiri de emisari”, a răspuns: nu pot să comentez. Este clar că răspunsul înseamnă că preşedintele nu a fost consultat.

Şi pe cine a găsit să numească?

Dragoş Sprînceană, un român cu afaceri impresionante în America, şi-a transformat afacerea într-un colos al industriei transporturilor din SUA:

· O flotă impresionantă de peste 1.500 de camioane

· Un colectiv de peste 1.000 de angajați

· Prezență semnificativă în state precum Illinois, Florida și Arizona

Un moment important în cariera sa politică a fost cooptarea în echipa Trump pentru campania electorală. Sprînceană a jucat un rol semnificativ în strategia de campanie, contribuind la victoria lui Trump. După alegeri, a fost invitat să sărbătorească alături de președinte la reședința acestuia din Mar-a-Lago.

Sprînceană este cunoscut ca membru activ al organizaţiei MAGA, pro rus, susţinător al candidaturii lui Georgescu, antieuropean. Sprînceană a declarat:

„Am fost contactat personal de cabinetul domnului prim-ministru. Împărtășim aceeași viziune pentru România: consolidarea relațiilor bilaterale, economice și strategice.”

Ciolacu declară: „Mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, şi da, cu domnul Dragoş Sprînceană am avut această discuţie telefonică. Mandatul, şi din discuţia mea şi cu domnul Dragoş Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România” .

Ciolacu, care în ultima perioadă a împrumutat limbajul lui Trump, vorbeşte şi el despre „sorosiști”, îl primeşte şi îşi face selfi cu Viktor Orban la Palatul Victoria, în ciuda unităţii şi solidarităţii cu UE, pe care trebuie s-o manifeste în toate acţiunile sale în calitate de premier.

Un alt emisar român în America este Lucian Romașcanu. Fost ministru al Culturii, fără experienţă clară în relaţiile externe ale României, Lucian Romașcanu are o singură calitate: membru de frunte al PSD.

Toate aceste numiri s-au făcut fără consultarea preşedintelui Iohannis, a ministrului de Externe, Emil Hurezeanu, şi a ambasadorului României în America. Ce mandate au aceste două personaje care reprezintă România, cu cine ar discuta în America, secret total. Nu ştie nimeni nimic.

Ciolacu se răsuceşte

Văzând că a călcat în străchini şi riscă să fie schimbat de la conducerea guvernului, Ciolacu o dă la întors:

„Eu nu am ales pe nimeni în mod special. Eu am spus că este nevoie de o nouă abordare. Eu nu l-am criticat nici pe ministrul de Externe. Am spus că e un diplomat de excepţie, dar foarte adaptat relaţiilor din zona Uniunii Europene şi a Europei, în primul rând. Şi atunci, ştiţi activitatea domnului ambasador din Statele Unite, de altfel luminoasă, şi atunci, cum era şi normal, într-un dialog avut şi cu preşedintele interimar al României am deschis o nouă abordare. Aceea de a apela la diaspora românească”.

„Şi, da, cu domnul Dragoş Sprînceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa, ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat: Domn’e, înţeleg că veţi participa în perioada următoare… Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică”.

Niciun cuvânt despre faptul că Sprînceană este pro rus, susţinător al politicilor lui Trump, care tocmai ce a dat-o în bară cu taxele vamale, prăbuşind bursele din America şi din lumea largă, cu pierderi de trilioane de dolari pentru companii americane şi străine.

O astfel de gafă a lui Marcel Ciolacu ar trebui să-l coste postul de premier. Dacă nu acum, după alegerile prezidenţiale din luna mai.