E-factura, nu e-factura | 4 misiuni pentru antreprenori

Pentru că mulți antreprenori sunt pasionați de jocuri video, guvernul condus de Marcel Ciolacu s-a gândit să le ofere o provocare celor care se încăpățânează să facă afaceri în România.

În cazul în care ai deschis o SRL sau o PFA, probabil că ai auzit că „e-factura” devine obligatorie de anul viitor. Pentru a te ajuta să ai parte de o experiență de neuitat, guvernul s-a gândit că ar părea un proces mai palpitant dacă te-ar pune să treci prin mai multe misiuni. Pentru că am ajuns la finalul ultimei misiuni, m-am gândit că e posibil să te ajute să-ți povestesc prin ce am trecut, dacă abia îți instalezi jocul.

Misiunea 1: Obținerea semnăturii digitale

Trebuie obținută o semnătură digitală. Sunt firme care oferă acest serviciu fără să trebuiască să mergi până la sediul acestora. Eu am reușit să fac totul online. Am fost validat printr-o sesiune video. După câteva zile, am primit un token acasă. E important de reținut că trebuie să folosești token-ul tot timpul pe parcursul următoarelor misiuni. După ce instalezi programele solicitate, o să funcționeze de fiecare dată când introduci token-ul. M-a costat 96 de euro pentru o valabilitate de 3 ani.

Misiunea 2: Înregistrarea în SPV

Trebuie să te înregistrezi în spațiul privat virtual pe site-ul ANAF. Pentru aceasta, ai nevoie de un certificat de la firma care ți-a eliberat semnătura digitală. De asemenea, o să trebuiască să trimiți la ANAF cartea ta de identitate și actul constitutiv al firmei, semnat olograf, într-o arhivă tip Zip. N-o să accepte alt tip de format al arhivei. O să dureze o vreme până când o să primești confirmarea că e totul în regulă. Eu le-am dat un mail la o săptămână după ce am completat formularul să-i întreb cum facem, că mă prinde guvernul nepregătit. Mi-au răspuns la o zi după ce le-am scris. Nu știu dacă i-a grăbit faptul că le-am scris, dar am zis să-ți povestesc și asta, pentru că am harul povestirii.

Misiunea 3: Crearea unui cont pe o platformă de facturare

În cazul în care foloseai deja un site specializat pentru eliberarea facturilor, poți trece peste acest paragraf sau poți să-l citești pentru a mă judeca că foloseam Excel până zilele trecute. Ei bine, dacă totuși nu folosești deja o platformă de facturare, se pare că nu mai scapi, trebuie să-ți faci cont pe una. Eu am găsit o variantă moca timp de un an, iar după un an, dacă afacerea mea o să fie la fel de neînfloritoare și n-o să emit mai mult de 3 facturi, o să pot să folosesc site-ul acestor oameni gratuit, așa cum stătea Alan la Charlie în ”Two and a half men”.

Misiunea 4: Integrarea cu e-factura

În cazul în care ai terminat misiunea 2 și ai primit confirmarea de la ANAF, poți încerca să „integrezi cu e-factura” de pe site-ul pe care l-ai ales pentru emiterea facturilor. În teorie, ar trebui să fie o treabă rapidă. În practică, e posibil să dai de multe ori refresh, să închizi și să deschizi browser-ul și să-ți aprinzi multe țigări, sperând că o să meargă. La primele 100 de încercări pe care le-am făcut, platforma de facturare mi-a recomandat să intru după ora 18:00. Ei bine, n-am vrut să par genul de tocilar care ajunge primul la petrecere, așa că n-am încercat la 18:00, dar la ora 18:45 a mers brici. Conform platformei de facturare, am reușit să îndeplinesc ultima misiune.

De pe platforma de facturare, vei putea să transmiți factura către client și să o trimiți în SPV destul de rapid. Tot în platformă ar trebui să-ți apară și facturile pe care urmează să le primești de la parteneri.

O să fie necesar să transmiți în SPV doar facturile pe care le trimiți către alte firme, business-to-business, cum zice romglezul.

Ce se întâmplă la finalul jocului? Te întorci la muncă, pentru că acesta este farmecul când ești „propriul șef”.