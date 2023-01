După experiențele Vietnam, Irak, Afganistan, americanii nu mai vor să dea „un cec în alb” ucrainenilor

A fost un mare șoc atunci când, în octombrie anul trecut, Kevin McCarthy, pe atunci lider al minorității Republicane în Camera Reprezentanților, devenit între timp liderul acesteia, a spus că, în ce privește ajutorul american pentru Ucraina, „nu există niciun fel de cec în alb”.

După o întâlnire cu Președintele Biden la Casa Albă, el a declarat reporterilor că „e vorba despre banii câștigați prin muncă grea de cetățenii noștri. Vrea să fim siguri că orice ajutor trimis (în Ucraina) ajunge în locurile prevăzute”. Mai apoi a reluat tema într-un interviu pentru Punchbowl News avertizând că membrii partidului său nu vor scrie „un cec în alb pentru Ucraina... Vom oferi mai mult control, transparență și verificări... Este vorba despre banii plătitorilor de taxe americani. Asta înseamnă că vom reduce ajutorul nostru pentru susținerea luptei poporului ucrainean? Nu, dar o vom face într-un mod responsabil”, asta în condițiile în care sondajele indicau faptul că 48% dintre votanții Partidului Republican cred că SUA face prea mult pentru Ucraina.

Declarații electorale pentru a se asigura de o platformă cât mai largă care să dea răspunsuri credibile și pentru mulți dintre susținătorii lui Trump aflat el însuși în acest moment în plină acțiune în vederea unei posibile participări la viitoarele alegeri prezidențiale? Așa s-a crezut de mulți dar și se părea că, cel puțin la nivelul știrilor destinate să ajungă în spațiul public, lucrurile se liniștiseră și se obținuse un oarece consens.

Și cu asta gata, problema a fost rezolvată? Absolut deloc, căci oficialii americani, deja pățiți și acum foarte bine informați despre modul în care diverși profitori pot face bani uriași din aceste ajutoare pe timp de război, au pus la punct un mecanism extrem de complex și diversificat de „apărare avansată”, cu participarea, de această dată, a specialiștilor din diverse instituții, inclusiv din serviciile de informații, pentru a preveni sau identifica extrem de rapid eventualele încercări de fraudă cu fondurile și echipamentele militare trimise în Ucraina. Și iată mecanismul american de supraveghere și control instituit și coordonat de USAID, iar nivelul la care se cifrează acest ajutor american este de-a dreptul amețitor: până acum, peste 113 miliarde dolari, așa cum se consemnează în JSOP-UKRAINE RESPONSE

USAID OIG se angajează să asigure o supraveghere cuprinzătoare și independentă a sprijinului USAID pentru Ucraina și poporul său ca răspuns la invazia Rusiei. Activitatea noastră de supraveghere, prin Audituri și Investigații, va identifica domeniile cheie în care programarea USAID este în pericol sau poate fi îmbunătățită, ținând la răspundere pe cei care corup sau abuzează de aceste programe critice.

Încurajăm raportarea în timp util și transparentă a abaterilor care afectează sprijinul Statelor Unite față de Ucraina și poporul acesteia. Vă rugăm să vizualizați și să distribuiți afișele atașate ale liniei fierbinți (în engleză și ucraineană) care prezintă cum și ce să raportați în mod confidențial. Acuzațiile de represalii din partea contractanților sau a beneficiarilor de subvenții împotriva angajaților care raportează o conduită necorespunzătoare care afectează finanțarea SUA vor fi investigate amănunțit.

Identificarea riscurilor cheie care afectează asistența pentru Ucraina Am furnizat USAID o Notă consultativă care evidențiază lecțiile cheie din activitatea anterioară de supraveghere care sunt relevante pentru răspunsul în curs de dezvoltare al USAID în Ucraina. Însoțind notificarea este o Alertă privind schemele de fraudă (disponibilă și în ucraineană) care identifică semnale roșii pentru potențiale scheme de fraudă care ar putea compromite răspunsul USAID în Ucraina și identifică pașii de atenuare care ajută la detectarea și prevenirea acestor scheme.

Abordarea colaborativă a supravegherii Am întreprins o abordare colaborativă cu omologii noștri de supraveghere, atât din Statele Unite, cât și cu donatorii bilaterali și multilaterali. Am colaborat cu alte organisme de supraveghere din SUA, inclusiv cu Birourile Inspectorilor Generali de la Departamentele de Stat și Apărare pentru a forma un grup de lucru comun pentru supravegherea Ucrainei. Acest grup de lucru permite comunicarea între agenții și vizibilitatea activității în desfășurare a fiecărui OIG, permite deconflictele necesare și identifică oportunități de coordonare a supravegherii între echipele de proiect.

De asemenea, folosim relațiile noastre formale de schimb de informații cu entitățile de supraveghere ale Națiunilor Unite (ONU), inclusiv Biroul Inspectorului General al Programului Alimentar Mondial și Biroul Serviciilor de Supraveghere Internă al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a coordona eforturile de supraveghere și a răspunde rapid acuzațiilor de abatere. în cadrul programelor semnificative ale USAID implementate prin organizaţiile ONU.

Mai jos, vedeți mai multe dintre produsele USAID OIG legate de supravegherea răspunsului USAID în Ucraina.

Nu este, transmit americanii în acest moment deosebit de sensibil, un semn de neîncredere sau începutul vreunei campanii de acuzare a prietenilor de la Kiev. Dar, mult mai realiști ca în cazul implicării trecute în diferite războaie sau situații conflictuale extinse, americanii vor să știe că posedă mijloacele necesare de control și că, just in case, nu vor avea surprize neplăcute, mai ales că, pe zi ce trece, armele trimise acolo ating nivelul strategic și, scăpate d sub strictă supraveghere, ajunse pe filierele traficanților, pot ajunge să fie folosite în cele mai nedorite locuri... Cred că bine fac.