Copil de 14 ani ucis de propriul tată. Un Stat pasiv

Toate crimele sunt șocante si înfiorătoare. Dar cea de duminică m-a lăsat fără cuvinte si m-a revoltat.

Andrei, un copil de 14 ani, a fost înjunghiat mortal de tatăl său cu un cuțit cu care se pregătea să taie porcul în satul Ivănești din județul Vaslui. Oamenii spun că l-a certat, că a țipat la el și l-a înjunghiat. Când a ajuns salvarea, copilul deja rămăsese fără vreo urmă de viață

Exista câteva detalii esențiale în această tragedie.

În primul rând nu vorbim de un gest criminal din senin, nu a fost ceva spontan și nou.

Tatăl era beat în acea zi dar era cunoscut de mulți ani pentru abuzul de alcool, pentru violență sa cruntă. Lui i-au căzut victime fiica sa (care între timp s-a măritat și a plecat de acasă) si soția sa (care din nefericire a murit în urma cu 2 ani). Astfel că Andrei a rămas singur cu tatăl său.

Si totuși tind sa cred ca autoritățile nu au făcut TOT ce era posibil sa apere copilul care a rămas singur în fața violenței tatălui său.

De ce zic asta?

Andrei a cerut ajutor serviciilor sociale. In urmă cu patru luni, deci vara asta, a fost preluat pentru scurt timp intr-un centru de primiri în regim de urgență (C.P.U.) al D.G.A.S.P.C. Deci se știa de situația gravă din familie.

Însuși primarul a declarat ca "era, într-adevăr, agresiv la băutură. Și parcă un pic dezechilibrat mintal, dar chiar și așa nu te așteptai să își omoare propriul copil”

Prim-procurorul Ingrid Botezatu oficial a zis ca "mai existau câteva sesizări pentru amenintari".

Mai departe, comunitatea știa. Vecinii, rudele. Cu siguranță vecinii puteau declara (cum au declarat presei) că băiatul era bătut rău de tatăl său. Acum presei o vecină a recunoscut ca băiatului îi era frică de tatăl sau. Și totuși vorbim de o lipsă de responsabilitate, de nepăsare și de dezinteres maxim inclusiv din partea comunității și a serviciilor și instituțiilor responsabile de protecția copilului și de siguranța cetățenilor.

Deci toți știau !

Serviciile sociale și politia din sat (dacă a fost vorba de violență domestică) trebuia să frecventeze des casa acestui copil. Să facă verificări dese.

Fix zilele trecute am răspuns la câteva interviuri despre agresori si despre riscurile asupra vieții, despre faptul ca unii dintre ei sunt sociopați și alții psihopați, dar fără a fi diagnosticați ! Deci, nu ne jucam cu potențialii criminali !

Rămâne întrebarea daca tragedia putea fi evitata? Unii colegi psihologi au răspuns afirmativ.

In urma cu câțiva ani am văzut cazuri de copii romani care au fost preluați rapid de autoritățile norvegiene după o ancheta care ridica suspiciuni cu privire la violente asupra copiilor. Si toata Romania a sărit in aer, s-a revoltat...

In acest timp, în Romania deși vedem cazurile grave, cazuri de părinți care își bat cu brutalitate copii, autoritățile sunt pasive, cazurile nu sunt gestionate corespunzător, nu sunt monitorizate eficient daca se dorește o reintegrare în familie, după scene de asemenea brutalitate.

Cu adevărat, copilul are dreptul de a fi reintegrat în familie, dar mai mare este dreptul la VIATA, la Sănătate si protecție.

Tot din presa am aflat ca băiatul era amenințat des de către tatăl său cu moartea, iar politia l-a găsit pe drum fugind de acasă si așa a ajuns intr-un centru, in vara lui 2022. Și totuși, după câteva zile a fost redat tatălui. Ce vreți să-mi spuneți: că un asemenea infractor se putea reabilita, că dacă nu a mai consumat alcool câteva zile se putea abține de la un comportament violent? Că a dat în scris autorităților că are de grijă de copil ?

Nu cred (dar bine ar fi) daca serviciile sociale și cele ale poliției și justiției evaluează prin instrumente și metode specifice riscul si potențialul agresiv în aceste cazuri înainte de a retrimite copilul in familie ! Cate verificări au fost făcute la casa minorului după ce acesta a revenit ? Cate vizite a făcut poliția și serviciile sociale pentru a avea certitudinea că minorul este realmente în siguranță lângă tatăl său?

Sau acum după acest caz ce se va întâmpla, ce măsuri se vor lua, cum se va schimba legislația și procedurile, cum vor fi protejați sute de copii din Romania care sunt bătuți în familiile lor ?

Din păcate, în Romania anului 2022, Andrei de 14 ani, a murit cu zile, nefiind protejat si nici ajutat de statul roman, de autorități locale si de serviciile sociale. Și după cum spuneam nici de către comunitatea locală, de vecini, cunoscuți sau poliția din sa.

Andrei ar fi putut avea un viitor frumos. Era în clasa a 9-a la un liceu din Husi.

Repet, nu un gest nou, ci vorbi de un agresor cunoscut bine autorităților de ani de zile!

Cine răspunde ???

Iartă-ne, Andrei !!!