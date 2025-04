Elena Lasconi spune că Nicușor Dan i-a sugerat să se retragă de anul trecut. Părțile implicate neagă

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a declarat miercuri la Gândul că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă, președintele PNL.

Elena Lasconi a spus în cadrul unei emisiuni la gândul.ro. că Nicușor Dan i-a făcut cererea de a se retrage din cursa electorală din toamna anului trecut în numele unui diplomat. Acesta ar fi fostul ambasador american Adrian Zuckerman, un apropiat al lui Nicolae Ciucă.

”La alegerile trecute, Nicușor Dan m-a sunat să mă retrag în favoarea lui Nicolae Ciucă. Nicușor Dan m-a sunat și a intermediat să mă întâlnesc cu el. Este adevărat că Nicușor Dan m-a sunat și a intermediat să mă întâlnesc cu el la Stejarii, și cu Ciucă. Exact în ziua în care am fost să fac filmulețul și am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului. Atunci”, a spus Lasconi la Gândul.

”După ce am terminat filmarea Nicușor Dan mi-a spus să mă duc și să mă întâlnesc la Stejarii, cu el și cu dl Ciucă și să mă retrag în favoarea lui Ciucă”, a adăugat șefa USR, care a precizat că nu s-a dus la nicio discuție, pentru că nu poate fi șantajată.

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a respins categoric afirmațiile făcute de Lasconi.

„A reapărut din nou lucrul ăsta, am comentat atunci. Eu n-am vorbit… Nu numai că n-am vorbit cu doamna Lasconi în viața mea, nu m-am întâlnit cu ea în viața mea. Asta e destul de comentariu? (…) Am discutat asta înainte. Nu știu ce a spus, ce n-a spus. Eu pot să-ți spun că nu am vorbit cu doamna Lasconi în viața mea”, a declarat Zuckerman pentru gândul.ro, scrie Mediafax.

Și Nicolae Ciucă a negat o discuție pe această temă.

La rândul său, Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale din mai, a fost categoric și a zic că nu i-a spus niciodată Elenei Lasconi să se retragă din cursă.

”Niciodată, asta însemnând niciodată, nu i-am cerut doamnei Lasconi să se retragă în favoarea domnului Ciucă. Ce am discutat noi în privat nu merită să fie expus în spațiul public”, a spus Nicușor Dan la B1TV: