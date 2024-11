Cristian Terheș, candidat la președinția României, la Adevărul Live: „Sunt și membru al Partidului Republican”

Cristian Terheș, candidat la Președinția României, a fost luni la Adevărul Live unde a vorbit despre proiectul său de țară, dar și despre politicianul pe care îl va susține în turul 2 al alegerilor. Terheș este europarlamentar și președinte al Partidului Național Conservator Român și a mărturisit că este și membru al Partidului Republican din SUA.

Cristian Terheș este preot și specialist în comunicare. Timp de 17 ani a trăit în USA unde a fost director de business intelligence. În politica din România s-a făcut remarcat în 2012, în timpul referendumului pentru suspendarea lui Traian Băsescu. A criticat PSD-ul, dar în 2020 a devenit europarlamentar susținut de PSD.

Ulterior a trecut prin PNȚCD, pentru ca mai apoi să se înscrie - la 1 decembrie 2023 - în Partidului Național Conservator Român. Pe 10 decembrie 2023 a fost ales președintele formațiunii politice.

Anul acesta a câștigat un nou mandat de euoparlamentar cu susținerea AUR, printr-o alianță a partidelor suveraniste din România.

Iar în plină campanie electorală pentru prezidențiale, a aruncat bomba și l-a acuzat pe Simion de colaborare cu FSB-ul.

Provin dintr-o familie cu profunde rădăcini național-țărănești

Adevărul: Ați trăit 17 ani în Statele Unite. Sunteți om de comunicare. Sunt om de comunicare. Ați fost director de business inteligence. Am și eu o formare în business inteligence. Și pentru că suntem doi oameni de comunicare și jurnaliști, să știți că întrebările mele se vor baza pe cele 5 întrebări de bază în comunicare. De ce-ul este cel mai important. Spuneți-mi de ce cineva care a trăit 17 ani în Statele Unite, și-a construit acolo o carieră, o profesie, o viață, părăsește Statele Unite și intră în politică?

Cristian Terheș: Din credință. Cred că în România se poate mai mult și cred că din experiența pe care am acumulat-o în Statele Unite, atât în domeniul societății civile, cât și efectiv al societății americane, fiind extrem de implicat și în Statele Unite inclusiv pe latură politică, făcând lobby și advocacy inclusiv pentru cauze de interes pentru România. În 219 când mi s-a propus să candidez la europarlamentare am acceptat propunerea respectivă tocmai pentru că mi-am dat seama că experiența pe care eu am acumulat-o în diasporă poate fi utilă pentru România. Cred că România în momentul de față, de fapt de când am mers în SUA am înțeles și am văzut cumva ceea ce lipsește României. Am văzut cum alte națiuni de exemplu se promovează în Statele Unite, cum au viziune de țară, o direcție, pe care inclusiv comunitățile lor din diaspora din străinătate o susțin și am văzut că noi nu avem așa ceva. În cale de consecință în 2019 când mi s-a propus să candidez la europarlamentare, am acceptat propunerea respectivă. Eu venind pe filieră PNȚCD, provin dintr-o familie cu profunde rădăcini național-țărănești din Transilvania. Noi am fost și persecutați în perioada comunistă pentru viziunile politice și religioase pe care le-am avut și în contextul acesta când mi s-a propus să candidez pe lista PSD-ului am spus că vin dacă se face o alianță cu PNȚCD pentru a putea să readucem Partidul Național Țărănesc și Democrat în prim-planul politicii românești. S-a făcut un protocol în acest sens, din păcate PNȚCD-ul este blocat, acesta este și motivul pentru care ăn decembrie 2023 nu am avut alternativă decât să plec din PNȚCD și să continuăm toate ideile naționale suveraniste, creștin democrate, prin Partidul Național Conservator Român.

În Statele Unite cât ați trăit acolo ați lucrat în business. Ați fost director de business inteligence. Spuneți-ne ce ați făcut în Statele Unite

Cristian Terheș: Deci eu am plecat în 2002 la câteva luni după ce am terminat facultatea, seminarul. Am cunoscut-o pe soția mea care era deja în Statele Unite, e româncă, își luase deja cetățenia. Eu am ajuns în 2002 în SUA și m-am angajat la aceeați firmă la care lucra și ea. Am lucrat la firma respectivă până când am venit din SUA, ea lucrează în continuare tot la aceeași firmă pe domeniu în cazul ei de contabilitate, managament. În cazul meu am fost angajat pe o poziție de entry level, de început, și încet, faptul că am fost foarte creativ cu multe chestiuni de IT, am învățat singur mai multe limbaje de programare, am ajuns în 6 luni să fiu automat promovat, după încă 6 luni iarăși promovat. Undeva la 2-3 ani mi s-a dublat efectiv salariul...

Domnule Terheș, cât ați stat în Statele Unite nu ați avut niciodată această dorință de a intra în politica americană?

Cristian Terheș: Nu am avut-o pentru că eram preot și e mai complicat pentru un preot să fie activ în politică, dar ce am făcut? Mi-am dezvoltat enorm de multe relații pe partea aceasta de politică și eram o voce a comunității româno-americane pe relație cu enorm de mulți politicieni, cu precădere Congresul și Departamentul de Stat.

Dacă ar fi fost să întrați în politica americană în ce partid ați fi intrat?

Cristian Terheș: Partidul Republican fără discuție. Sunt și membru al Partidului Republican.

De ce ați ales republicanii?

Cristian Terheș: Pentru că în primul rând sunt conservatori, în al doilea rând sunt viziunea lor cu privire la tot ceea ce înseamnă taxare, relația asta cetățean, se potrivesc aproape 100% cu viziunea mea, mă rog, societatea americană e un pic diferită de cea europeană, pentru că acolo nu există creștin democrație cum există aici. Societatea anglo-saxonă e diferită, politica acolo e doar bipartizană, ai doar două partide și atunci ori ești într-o parte, ori ești în alta, adică ori ești republican de dreapta, ori ești democrat de stânga.

Ceea ce simplifică foarte mult, cred

Cristian Terheș: Simplifică și nu simplifică, pentru că după aia, în cadrul fiecărui partid ai tot felul de facțiuni, doar că sistemul politic american îți permite să ai așa numitele primaries, atunci în cadrul unui partid ai nevoie de alegeri interne, pe de-o parte, după care pe de alta, și cei care ies din cele două alegeri se unesc la final, se întâlnesc la final în campania finală, în campania mare cum s-a întâmplat acum în Statele Unite, Kamala Harris cu Donald Trump. Dar în rest ar fi extrem de complicat dacă toată lumea ar candida deodată, din mai mulți candidați în cadrul aceluiași partid. În Europa în schimb, în Europa Continentală există acest sistem multipartizan cu mai multe partide așa că poți să ai mai mulți candidați din mai multe partide.

Ce model de om politic aveți? Care vă inspiră și la care vă uitați cu atenție

Cristian Terheș: Un model pe care îl am din punct de vedere intelectual și al modului de argumentare este Simion Bărnuțiu. Este cel care la 1848 a pus bazele a ceea ce înseamnă luptă pentru identitate națională pe plan politic, pentru că până la 1848, lupta pentru drepturi și libertăți fundamentale a românilor transilvăneni care nu erau recunoscuți ca cetățeni cu drepturi egale celorlalți, era dusă de preoți și episcopi, era dusă de biserică, atât biserica greco-catolică, cât și biserica ortodoxă din Transilvania. Dar vine Sorin Bărnuțiu și explică că nu poți să mai duci genul acesta de luptă națională prin preoți, ci trebuie să o faci pe plan politic, adică să te implici efectiv în politică...

Și dintre politicienii epocii moderne contemporane la cine vă uitați?

Cristian Terheș: M-aș uita la Coposu, prin faptul că a știut să ierte după tot abuzul pe care l-a suferit din partea autorităților comuniste și a știut totuși în perioada aceea de tranziție, să fie factorul care a echilibrat opoziția din România...

Și la nivel internațional cine v-ar inspira? Cine vă inspiră?

Cristian Terheș: Mai recent ar fi Ronald Riner, mai ales pentru modul cum a discutat cu sovieticii și cred că ar fi utilă poziția aceasta mai ales astăzi în negocierile cu Rusia.

În momentul în care ați intrat în politica din România ați avut un mentor?

Cristian Terheș: Nu. A fost efectiv experiența din America. În America pot să spun că am avut câțiva mentori, câțiva români din exilul românesc, pe care am avut șansa să îi cunosc și la biserică și în viața de zi cu zi...

Acestea ar fi modelele la care dvs vă uitați în politica pe care o faceți. Ați trecut prin PNȚCD, ați criticat PSD-ul dar v-au susținut ăn 2019 la europarlamentare, ați luat un nou mandat acum în 2024 de europarlamentar susținut de AUR prin aceea alianță a partidelor suveraniste din România, nu v-a împiedicat absolut nimic în plină campanie electorală să aruncați bomba si să spuneți că știți de existența unor posibile cu Simion. Ați trecut prin mai multe alianțe și prietenii. Ce v-a supărat? Ce v-a făcut să vă despărțiți? Să fiți prieteni și apoi să vă despărțiți. De ce v-ați supărat pe ei?

Cristian Terheș: Exact datele care au apărut acum public. Discuția care a existat între George Simion și conducerea PSD-ului, ca PSD-ul să îl susțină pe Simion să intre în turul doi, la schimb ca George Simion să îl ajute pe Ciolacu să iasă președinte. Și la o adică, fiind o discuție politică, nu e ceva rau de principiu. Problema e că bănuim noi a fost parte din deal și subminarea acestei alianțe suveraniste. Noi dacă eram toate aceste partide unite, adică AUR, PNCR, Partidul Republican, ARN-ul, că sunt multe partide pe partea această suveranistă, noi am fi avut astăzi pentru parlamentare peste 30%. Și dacă țineți minte din iunie 2023, când am avut aceea lansare a candidaților pentru europarlamentare la Arenele Romane, AUR începuse să crească până spre 30% la finalul anului. Acesta este și motivul pentru care PSD-ul cu PNL-ul s-au speriat încât au făcut alianță electorală la europarlamentare. Din februarie 2024 această alianță începe să cadă în cap și s-a văzut la campania pentru europarlamentare. De exemplu noi nu înțelegeam totuși de ce faci campanie la europarlamentare cu voievozi, în loc să faci campanie cu candidați. Și campania respectivă și modul cum s-a pus problema a condus la scorul pe care l-ați văzut, AUR-ul ca partid de sine stătător a luat la alegerile locale undeva la 9 %, ca alianță la europarlamentare a luat aproape 15%. Vă dați seama, după alegerile europarlamentare, în contextul în care legea spune că după publicarea rezultatelor alianțele electorale se dizolvă de drept și această alianță electorală cu AUR s-a dizolvat la 3 zile după publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial. Asta ți-o spune legea. Pentru parlamentare nu a mai existat interes din partea AUR să facă o asemenea alianță, astfel că soluția la care a trebuit să recurgem a fost să candidăm pe cont propriu și să candidez și eu la prezidențiale.”

Dar credeți că electoratul, alegătorul e foarte atent și reține toate aceste date și face toate aceste conexiuni și nu se uită în primul rând la acest traseu, PSD-PNȚCD-AUR pe care l-a avut Cristian Terheș? Adică nu credeți cumva că acest traseu și aceste sărituri dintr- barcă în alta, nu v-ar afecta imaginea în fața electoratului?

Cristian Terheș: Singurul traseu pe care l-am avut a fost PNȚCD și am continuat traseul acesta în PNCR. Eu nu am fost membru AUR niciodată, a existat o alianță electorală.

Dar ați criticat PSD-ul și apoi ați fost susținut de ei în 2019 pentru europarlamentare

Cristian Terheș: Da! Exact cum PNL-PSD au fost la guvernare și după aia s-au criticat când au fost momente punctuale. De exemplu cu 2012 a fost un asediu critic a ceea ce USL-ul a făcut atunci, nu pentru că eram orfan sau susținător Băsescu, ci pentru că se încălcau principiile statului de drept. Nu poți în 3 zile să suspenzi, de fapt până să suspenzi președintele, să decapitezi instituții fundamentale ale statului român. Este nedemocratic...

Bogdan Matei, pe care cu certitudine îl știți, senator PSD și fost ministru al Tineretului și Sportului, vă consideră a fi un oportunist și dau un citat <<e foarte greu de spus despre domnul Terheș de ce părăsește PSD-ul, în contextul în care a părăsit și AUR. Din punctul meu de vedere este doar un oportunist, pentru că astfel nu se explică >> Cum comentați?

Cristian Terheș: Nu am părăsit PSD-ul, am candidat la europarlamentare în baza unui protocol care a fost public între PSD PNȚCD și PER. PNȚCD și PER au spus că susțin lista PSD-ului la europarlamentarele din 2019, iar eu am fost pe lista respectivă venind din PNȚCD, iar lucrul acesta e documentat în protocolul respectiv.”

Principiile partidului pe care îl conduceți și în numele căruia dvs și candidați la funcția de președinte pentru România. Aceste principii își au fundamentul în doctrina creștin-democrată și național-conservatoare. Spre ce tip de electorat vă îndreptați? Care este profilul votantului dvs?

Cristian Terheș: Dacă o luăm din punct de vedere sociologic la cum arată astăzi situația ar fi electoratul urban cu vârste de la 35 de ani în sus, cu studii medii și înalte. Din punct de vedere ideologic aici este o repoziționare socială în societatea romanescă astăzi pentru ca noi de fapt nu am avut din 89 încoace o dreaptă efectivă, adică o dreaptă care se identifică la o serie de principii, ci până acum tot ce însemna dreapta în România se identifică prin a fi anti FSN înainte și după anti PSD. Drept consecință FSN UL și ulterior PSD UL dacă spunea un lucru, ceilalți care erau anti spuneau invers. Tu ca partid de dreapta sau ca partid conservator nu te poți identifica prin negarea sau prin opoziția negativă în raport cu altcineva. Tu trebuie să te raportezi la o serie de principii și valori pe care le ai. E necesar în România astăzi să ai un partid care tine o anumită linie ideologică. De partea cealaltă pt omul de gând nu înseamnă mare lucru ca unul spune de stânga și unul de dreapta. omul de rând se gândește domne ce fac ăștia pentru mine ca la finalul lunii să am mai mulți bani în buzunar spre exemplu. Ideologia te ajută pe tine ca partid și ca om politic să poți să vii cu politici publice...

Aveți același bazin electoral cu George Simion și cu doamna Șoșoacă

Cristian Terheș: „Este un bazin mult mai mare. Eclectoratul lui George Simion se suprapune mult mai mult cu electoratul lui Șoșoacă decât cu al meu. Electoratul lui Terhes și electoratul Partidului Național Conservator Român e mai larg decât electoratul AUR. Acesta este și motivul pentru care am insistat să avem această alianță ca noi am fi adus plus la această alianță nesuprapunandu ne pe același electorat. Spre exemplu eu azi am electorat care vine de la USR, de la Mircea Geoana, am electorat care vine chiar de la PSD.

Ce faceți pentru ca cei plecați să se întoarcă în țară, iar cei rămași să nu plece?

Cristian Terheș: Totul pornește de la bunăstarea economică... Eu ce văd astăzi în România văd o slăbiciune a clasei politice care vine în primul rând de la slăbiciunea fibrei lor ca oameni. Ei nu sunt filtrați printr un proces democratic dur cum se întâmplă în vestul Europei care te călește ca atunci când ajungi intr o funcție înaltă în statul român să poți negocia cu un străin de le egal la egal când vine vorba de interesul tău național. Acesta este și motivul pentru care dacă vă uitați în ultimii ani, actuala clasă politică nu a reușit să obțină mare lucru pentru România deși se putea să obțină imens, de exemplu intrarea deplină a României în Schengen...

Ce ați fi făcut cu Schengen dacă erați președintele României? Și ce aveți de gând să faceți dacă ajungeți președintele României?

Cristian Terheș: După ce aș intra în mandat, după depunerea jurământului, primul telefon pe care l-aș da ar fi la Ursula von der leyen și atât îi spun: “Salut! Ai 10 minute!

De ce credeți că doamna respectivă ar reacționa atât de repede la un telefon dat din România?

Cristian Terheș: Simplu. Conform tratatului Uniunii Europene, comisia europeană este garantul respectării tratatelor. Când România și Bulgaria au intrat în ue au semnat un tratat. Tratatul respectiv de aderare a fost ratificat de parlamentele Bulgariei și României cat și de parlamentele celorlalte state membre ale UE. Nu e treaba mea să constrâng Austria să mi respecte drepturile, este treaba comisiei europene. Nu se întâmplă lucrul ăsta, am blocat ue pe tot ce înseamnă decizie de unanimitate. Pe de altă parte, ca președinte, care are la îndemână o serie de pârghii ale statului român, evident ca Austria ar trebui să plătească pentru ceea ce a făcut. Și când spun ca va trebui să plătească o spun cu vârf și îndesat. Așa se face politică, ca dacă viitoare când cineva va dori să ridice mâna împotriva României să se gândească de 10 ori dacă va dori să o facă...

Interviul integral poate fi urmărit aici.

