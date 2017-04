Vodafone şi Orange grăbesc eliminarea tarifelor de roaming

Oferta Vodafone curprinde Spaţiul Economic European, alcătuit din toate ţările din Uniunea Europeană plus Islanda, Lichtenstein şi Norvegia. Este valabilă pentru clienţii noi şi pentru cei care îşi reînnoiesc abonamentele începând de la 10 euro, precum şi pentru cei care îşi activează extraopţiuni la cartele preplătite începând de la opt euro. De asemenea, apelurile primite de abonaţii Vodafone România în roaming în Spaţiul Economic European vor fi gratuite.

Oficial, la nivel european, tarifele de roaming vor fi eliminate din 15 iunie 2017. Parlamentul şi Consiliul trebuie să mai aprobe formal şi oficial acordul. Noile preţuri vor începe să fie aplicate de la 15 iunie 2017. Astfel, operatorii au timpul necesar pentru a face pregătirile necesare. În acest context, merită amintit că Orange a început să taie din costuri încă din 2014.

Acum anunţă că, odată cu lansarea noilor variante de abonamente, clienţii persoane fizice pot folosi în roaming, fără costuri suplimentare, traficul de internet şi minutele naţionale incluse în pachetele Orange Me. Eligibili sunt clienţii care optează pentru un abonament Orange Me sau Orange Net din noua ofertă, fie că este vorba de reînnoirea unui abonament existent, fie că migrează de la cartelă preplătită la abonament, şi vor primi suplimentar câte o lună de internet nelimitat pentru fiecare an petrecut în reţea.

De asemenea, clienţii Orange cu două abonamente de voce sau de date mobile beneficiază de cel mai bun preţ pentru pachetele de internet prin fibră şi televiziune prin cablu, începând de la 8 euro pe lună (TVA inclus), pentru ambele servicii. Oferta este valabilă până pe 31 mai şi este accesibilă tuturor clienţilor care aleg un abonament din oferta curentă, pentru o perioadă de 24 de luni.