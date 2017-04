După o perioadă, cererea de automatizări a început să crească (aşa numitele „Robotic Process Automation” - soluţie software de automatizare a proceselor repetitive), iar UiPath a început să dezvolte un produs propriu în 2012, ieşind pe piaţă cu el în 2013 şi pe care l-au vândut şi îl vând diferiţilor clienţi, mai ales externi.

Clienţii UiPath sunt firme de tipul BPOs (Business process outsourcing), SSC (Shared service centers) şi alte companii mari care vor să automatizeze diverse procese pentru a uşura activitatea angajaţilor şi a creşte eficienţa şi productivitatea.



Adresându-se clienţilor tip corporaţie, software-ul lor de automatizare nu este tocmai ieftin, pornind de la un minim de 50.000 euro şi ajungând până la un milion de euro (modelul de vânzare ales este cel de tip abonament).

Ce face software-ul produs de UiPath, mai pe scurt? Practic, înlocuieşte factorul uman din procesele repetitive.

„Munca este pentru roboţi”, se spune şi probabil că în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat această zicală se va dovedi adevărată. În cazul de faţă, deocamdată, doar munca repetitivă a devenit eligibilă în a fi preluată de roboţi, roboţii software (a nu se confunda cu cei hardware) produşi de UiPath.



Practic, roboţii software UiPath sunt programaţi să preia munca de tipul copy-paste a angajaţilor, eliberându-i de sarcinile tranzacţional repetitive care îi solicită inutil.

În următorii 4-5 ani, UiPath prevede a avea în jur de 100 milioane dolari venituri. Deocamdată, în anul 2016 compania a avut venituri în jur de 6 milioane dolari, iar în 2015 de 1.2 milioane dolari. În acelaşi timp, UiPath are şi o creştere impresionantă, de 100%-400% pe an, ceea ce aduce obiectivul de 100 milioane în venituri mai aproape de îndeplinire.

