Giganţi globali si experţi în Internet si tehnologie din toată lumea revin în România pentru cel mai amplu festival dedicat profesionistilor din regiune

Organizatorii iCEE.fest au anunţat azi primii speakeri pentru ediţia 2018 si teme noi, abordate în premieră pe cele 6 scene ale festivalului.

Peste 130 de companii majore din digital & tech vor trimite la Bucuresti experţi de top care vor susţine prezentări si workshopuri.

Lista companiilor care au confirmat deja conţine nume importante precum Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times, Kiip, Techstars, Holition, Meta AR, Ryan Air, Global Data, Social Chain, Fortune 500, The Digital Insurer, Rethink IoT, Trend Watching, BBH London, Unruly si mulţi alţii.

Bilete si detalii sunt disponibile pe site-ul oficial.

Profesionişti si jucători consacraţi sau nou veniţi, startup-uri care generează schimbări ale modelelor tradiţionale de business dar şi experţi care facilitează înţelegerea noilor transformări vor fi, din nou, la Bucuresti, în 14 si 15 iunie.

Ca de obicei, iCEE.fest va conţine categorii diverse de conţinut, sub umbrela conceptului « UPGRADE to your best version » - lansat anul trecut ca o metaforă a nevoii specialistilor din digital si a liderilor din business de a fi la curent cu toate transformările generate de tehnologie.

Pe lângă zonele de conţinut cunoscute (de la creativitate / campanii virale, până la tehnologii de marketing si conţinut, e-commerce, e-health, realitate virtuală si augumentată, până la antreprenoriat, startups si investments), evenimentul-satelit dedicat fintech, lansat anul trecut, îşi extinde anul acesta sfera de acoperire, abordând subiecte importante, precum blockchain si cryptomonedele.

De asemenea, va fi tratat în premieră subiectul agritech (care studiază impactul tehnologiei în agricultură) iar proiectul de succes iCEE.health (care analizează modul cum tehnologia schimbă medicina) va continua cu o mai mare amploare.

În această perioadă este valabilă oferta promoţională de achiziţie a cel puţin două bilete la preţul de numai 150 de euro/bucata, ofertă disponibilă până la data de 25 aprilie.

Începutul comunicării noii ediţii a iCEE.fest marchează încă un moment important pentru cei care nu au mai participat la festival până acum: toate prezentările publicate în platforma iCEE.academy sunt disponibile gratuit, accesul la toată arhiva festivalului nemaifiind condiţionată, până la începutul lunii iunie, de achiziţia unui bilet.

ICEEfest va avea loc în perioada 14-15 iunie la Grand Cinema & More din Bucuresti şi este organizat de ThinkDigital România, în parteneriat cu Orange si cu suportul interaţional al IAB Europe.

Printre partenerii confirmaţi ai festivalului se mai numără BCR, GLO, Boiron şi Bayer (companiile interesate de parteneriate au detaliile necesare online, pe site-ul iCEE.fest).