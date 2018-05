LG România a prezentat 4 monitoare noi de gaming, în cadrul evenimentului East European Comic Con 2018

Monitorul LG 27GK750F-B (în stânga imaginii) are o rezoluţie 1920x1080p şi face parte din gama profesională, are rată de reîmprospătare (refresh rate) de 240 Hz şi Motion Blur Reduction de 1 ms. Efectul obţinut în jocurile gen FPS (First Person Shooter) e că mişcările sunt mai precise şi dispare efectul de blur. De asemenea, are incluse opţiunile de AMD FreeSync Technology, Black Stabilizer şi Dynamic Action Sync (DAS).

LG FreeSync 32GK850G e un monitor premium,de 32 inch,cu rezoluţie QHD (2560 x 1440p) şi datorită construcţiei fără ramă pe trei laturi îţi creează senzaţia că jocul "cade pe tine". La capitolul opţiuni avem NVIDIA G-Sync, plus cele de pe LG 27GK750F-B: 1ms Motion Blur Reduction, Dynamic Action Sync şi Black Stabilizer.

Monitoarele ultra–wide LG FreeSync 29WK600 (29 inci) şi 34WK650 (34 inci) sunt Full HD IPS LED, au un raport 21:9, HDR 10 şi afişează 99% din spectrul de culoare sRGB. Alte opţiuni sunt LG FreeSync, Dynamic Action Sync şi Black Stabilizer.

La finalul prezentării, pentru a testa monitoarele, am jucat câteva reprize de Counter-Strike, întâi în echipe şi la final, 1 la 1. A fost foarte plăcut şi "educativ".

