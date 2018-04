Când se lansează următorul PlayStation

FOTO via Kotaku

Chiar dacă Microsoft a lansat Xbox One X de mai puţin de jumătate de an, aceasta este, totuşi, o consolă de generaţie mijlocie, adică nu prezintă un salt spre o altă gamă, în adevăratul sens al cuvântului. Primele verisuni de PlayStation 4 şi Xbox One au fost lansate la finalul anului 2013, asta însemnând că ne apropiem cu paşi repezi de o nouă schimbare.

Conform specialiştilor financiari, ne putem aştepta la lansarea lui PlayStation 5 undeva la mijlocul anului 2020, asta în cel mai fericit caz. Mai multe surse din piaţă au declarat pentru publicaţia Kotaku că lansarea mult aşteptată nu va sosi în acest deceniu. Totul poate fi interpretat şi ca un lucru bun, deoarece deţinătorii de console se mai pot bucura de acestea din prezent, fără să fie nevoie să scoată încă bani din buzunar.

De partea cealaltă a Oceanului Pacific, Microsoft se pregăteşte şi ea de lansarea unei noi generaţii de Xbox, însă numele acesteia nu este încă cunoscut, existând multe fluctuaţii de branding în trecut. În plus, anul lansării poate fi tot 2020, la fel ca în cazul lansărilor generaţiilor anterioare, care au coincis de fiecare dată cu sosirea pe rafturile magazinelor a rivalelor de la Sony.