Rodia te fereşte de cancer

Rodia conţine 80% suc şi 20% seminţe. Sucul este o bogată sursă de fructoză, zaharoză şi glucoză. O singură rodie asigură 40% din necesarul de vitamina C, de acid folic, vitaminele A şi E.

Conţine de 3 ori mai mulţi antioxidanţi decât vinul roşu sau ceaiul verde. Rodia are proprietăţi antiinflamatorii şi din acest motiv protejează împotriva astmului, a durerilor în gât, a diareei şi a altor boli.



Întăreşte sistemul imunitar



Rodia conţine o cantitate importantă de vitamina C, esenţială pentru prevenirea îmbolnăvirii, în special în sezonul rece. Sucul de rodie are proprietăţi antibacteriene şi antimicrobiene puternice care ajută la lupta împotriva virusurilor şi bacteriilor pentru a stimula sistemul nostru imunitar.



Previne bolile de inimă



Rodiile protejează corpul de bolile de inimă, pentru că previne depunerile de pe artere. De asemenea, rodiile scad colesterolul rău şi îl cresc pe cel bun.

